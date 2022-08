Burza Crypto.com utratila miliardy, aby svým jménem pokryla sportovní nebe. Teď úpí a propouští

Zatímco kryptoburza FTX funguje v časech útlumu virtuálních měn jako dravec, který posiluje svou pozici a zachraňuje, kde to jde, konkurenční Crypto.com, o němž bylo loni slyšet asi nejvíc, je zticha. Z televizí zmizely reklamy a propouštění zaměstnanců je v plném proudu. Propadá se i jeho tržní pozice.

Ředitel sportovní agentury AEG Dan Beckerman loni v listopadu zářil nadšením. „Vůbec nepochybujeme, že tohle je stabilní a dlouhodobý kontrakt. Tihle hoši tu budou ještě dlouho po nás.“ Řeč byla o kryptoburze Crypto.com, která si tehdy zajistila práva na pojmenování legendární arény v Los Angeles po sobě. Ze Staples Center se na Vánoce 2021 stala Crypto.com Arena. Dvacetiletá smlouva měla hodnotu 700 milionů dolarů a už ve chvíli jejího podpisu se objevovaly pochybovačné hlasy.

Crypto.com během loňského roku a počátku letošního opravdu rozhazovalo peníze za marketing a sponzoring nebývalým stylem. Kromě haly v Los Angeles, kde hrají týmy z NBA Lakers a Clippers a také klub hokejové NHL Kings, si dohodlo partnerství s pořadateli formule 1, pařížským klubem PSG, hercem Mattem Damonem a jeho nadací Water.org i hráčem amerického fotbalu Tomem Bradym. Crypto.com mělo hlavní reklamu při Super Bowlu, finále amerického fotbalu, a je mezi sponzory fotbalového šampionátu v Kataru.

„Chceme se dostat do širšího povědomí,“ říkal vždy šéf, spoluzakladatel a spolumajitel burzy Kris Marszalek. Jenže letošní útlum na krypto trzích zasazuje ránu i do v posledních dvou letech velmi lukrativního byznysu Crypto.com. To vydělávalo primárně na inkasu poplatků z transakcí, které uživatelé na platformě prováděli. Jelikož jde o soukromou firmu, žádná čísla o její výkonnosti k dispozici nejsou, ale Marszalek pro deník The New York Times připustil, že jeho společnost, která sídlí částečně v Singapuru, částečně na Maltě a částečně na Kajmanských ostrovech, je co do velikosti asi čtvrtinová oproti americké Coinbase, světové dvojce.

Foto: Crypto.com Kris Marszalek, spoluzakladatel a CEO Crypto.com

Loni Marszalkova společnost uváděla 10 milionů klientů, letos na jaře už 50 milionů. Jenže podle portálu CoinMarketCap je Crypto.com aktuálně až 15. největší burza na světě co do objemu obchodů, které se na ní uskuteční. Ne tak dávno byla v první desítce. Jak nyní upozornila agentura Bloomberg, z amerických obrazovek také v podstatě úplně zmizely reklamy s Mattem Damonem nebo Tomem Bradym, za které ještě loni Crypto.com utrácelo desítky milionů dolarů. Zatímco v únoru krypto firmy v čele s Crypto.com vydaly na televizní inzerci 85 milionů dolarů, v červenci to už bylo jen 36 tisíc dolarů, tedy o 99.96 procenta méně.

Tomu, že Marszalkův podnik, který víc než jiní konkurenti sázel na mohutný a tedy mimořádně nákladný marketing, je aktuálně ve finanční tísni, nahrávají zprávy, s nimiž přišly servery The Verge a Decrypt. Crypto.com v červnu podobně jako řada dalších příbuzných firem typu Coinbase, Robinhood, Gemini nebo OpenSea přišla s tím, že bude muset kvůli ochlazení na trzích propouštět. Oficiálně se hovořilo o pěti procentech zaměstnanců, tedy zhruba 260 lidech.

Nyní se ale ukazuje, že škrty jsou a budou mnohem hlubší. Ze společnosti podle výpovědi zaměstnanců odcházejí stovky dalších lidí, aniž by se k tomu management firmy jakkoli veřejně vyjádřil. Na nedávném celofiremním setkání Marszalek na dotaz, jak přesně to s propouštěním je, podle informací magazínu Verge prohlásil: „Musíte pochopit, že toto je privátní společnost, nemusíme se držet burzovních pravidel pro americké firmy, nemusíme nic oznamovat… Chápu, každého čísla zajímají, protože jsou z nich dobré titulky. Jenže jako spolumajitelé firmy si musíme říct, zda takové informace jsou v našem zájmu.“

Na portálech a sociálních sítích jako Glassdoor nebo LinkedIn se během července a srpna objevilo mnoho příspěvků a výpovědí, podle kterých z Crypto.com ve skutečnosti odešlo či odejde ne 260 lidí, ale spíš kolem tisícovky. Jeden ze zdrojů serveru Decrypt uvedl: „Ještě před škrty se množství zaměstnanců zvedlo o 45 procent jen mezi roky 2021 a 2022. Masivní nábor souvisel s růstem, kvůli tomu ti lidé přišli. Jenže naprostá většina těchto nových lidí, jde asi o 1300 zaměstnanců, teď najednou není potřeba.“

Rozdíl vynikne hlavně při srovnání s burzou FTX a jejím zakladatelem Samem Bankmanem-Friedem. O tom loni zdaleka tolik jako o Crypto.com nebylo slyšet, jenže zatímco Marszalek a spol. vypadli z top 10 největších burz světa, FTX je nyní třetí za Binance a Coinbase a především funguje jako takový byznysový zachránce celého segmentu, když finančně pomáhá menším projektům, které se dostaly kvůli propadu zájmu o krypto do problémů.

Zatímco Bankman-Fried je přesvědčený o síle krypta jako společenského fenoménu, původem polský podnikatel Kris Marszalek je podle všeho byznysmen, který ucítil zlatou žílu a naskočil na ni. Svou kryptoburzu založil s kolegy v roce 2016 jako Monaco, o tři roky později koupil za několik milionů dolarů doménu Crypto.com, projekt přejmenoval a začal čím dál víc šlapat do expanze. Dřív se věnoval byznysu se slevami a nic není známo o tom, že by byl letitým insiderem, právě jako Bankman-Fried, Brian Armstrong z Coinbase, Chanpeng Zhao z Binance či Jesse Powell z Krakenu.

V Česku to tak nevypadá, ale v USA se Crypto.com opravdu masivně soustředilo na to, aby k sobě přitáhlo pozornost a aby ke kryptu dovedlo i naprostý investiční mainstream. Na to byly potřeba drahé kontrakty s hvězdami a nadsazené nábory zaměstnanců do péče o zákazníky a do call center. A to je také důvod, proč se tam na něj hněvá víc běžných lidí. Televizní a internetová reklama s mottem „Fortune favours the brave!“ tedy „Bohatství přeje statečným!“ je nalákala k nákupům bitcoinu či etheru, které ale letos masivně propadly.

A jakkoli zkušení krypto harcovníci opakují, že propady ke kryptu patří stejně jako klobouk ke kovbojům ze Středozápadu, právě ti kovbojové na nic takového nejsou zvyklí ani zvědaví. Otázkou tak zůstává: Opravdu si bude moci Crypto.com i nadále dovolit platit 35 milionů dolarů ročně za to, že jeho logo svítí na aréně v Los Angeles? Mimochodem energetická společnost Enron, která slavně a pro spoustu lidí bolavě zbankrotovala v roce 1999, si také vydržovala do poslední chvíle vlastní arénu…