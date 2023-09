Není budka jako budka. Ta od Cre8 dodá klid na práci a umožní pořádat videokonference nebo jednání

Z ulic telefonní budky sice zmizely, zato ale inspirovaly budky do kanceláří, které poskytují ideální prostor pro práci. Projekt do Česka přinesla společnost Cre8, která se specializuje na interiérový design s ambicí zlepšovat pracovní prostředí. Firma tak ovlivňuje nejen vzhled kanceláří, ale také akustiku, v neposlední řadě vytváří i atmosféru klidu. Právě ten bývá v kancelářích nedostatkovým zbožím. S tím vším pomůže akustická budka.

Cre8 nyní přišel s nejnovějším modelem, jmenuje se Framery One a jde o první akustickou budku, která je online. To má především jednu hlavní výhodu – dají se tady pořádat nerušené videokonference. „Největší inovací Framery One je její zvuková izolace. Venku není slyšet opravdu nic. Není tak potřeba se obávat, že někdo vyslechne vaši soukromou konverzaci nebo že by vaši kolegové byli příliš hlasití a rušili váš hovor,“ popisuje spoluzakladatel Cre8 Jan Bastař.

To, že není budka jako budka, dokládá spousta dalších vychytávek. Je tu speciální světlo, které umožňuje navodit tu správnou atmosféru na nadcházející videocall. Ideální mód si lze snadno nastavit na dotykové obrazovce. Není ani potřeba se bát, že by se tu při hodinové poradě skrze obrazovku vydýchal vzduch. Framery One má totiž ventilaci, která se stará o to, aby v ní proudil vzduch čerstvý.

Fakt, že je budka online, má pak ještě jednu výhodu. Dá se totiž skvěle naplánovat, kdy ji použít. Pokud je obsazená, jednoduše na to upozorní světlo. Budku je ale také možné propojit rovnou s kalendářem a zarezervovat si ji na potřebný čas. Pokud se rezervace blíží, Framery One na to upozorní. A pokud se konference protáhne a zároveň nemá nikdo nic zarezervováno, program se jednoduše prodlouží.

Foto: Cre8 Akustické budky dodává na český trh Cre8

„Budka rovněž shromažďuje poznatky o tom, jak ji lidé v kanceláři používají. Jednoduše tak lze zjistit, jaká je návratnost investice do jejího nákupu. Zároveň je také hned jasné, když v kanceláři vznikne potřeba po dalším takovém prostoru,“ říká Bastař.

Cre8 budky dodává v různých barvách. Zákazník si ji ale může uzpůsobit i dál. Lze koupit základní verzi, v nabídce je ale také ta vybavená nejen výškově nastavitelným stolkem, ale i barovou stoličkou. Vybírat je možné z různých typů látek, koberců, židlí i stolů. Jednoduše se tak dá přizpůsobit již hotovému designu kanceláře. Přidat je možné i kolečka, takže rozhodně nemusí stát jen na jednom místě. Jedno však zůstává stejné – hlavním materiálem je ocel. Budka je díky tomu také ohnivzdorná. Framery One je nicméně i udržitelná. Až 95 procent použitého materiálu je totiž možné recyklovat.

Zároveň je Framery One vyrobená tak, aby pro planetu nepředstavovala moc velkou zátěž. A tak je například použitý plast z osmdesáti procent z recyklovaných PET lahví. Společnost chce v budoucnu vyrábět také udržitelnější ocel. To by měly umožnit projekty, kdy se ocel vyrábí za použití vodíku, nikoli fosilních zdrojů. Vedlejším produktem výroby pak není oxid uhličitý, ale voda.

Byť je Framery One poslední vychytávkou, firma uvedla na trh v Česku a na Slovensku několik akustických budek. To vše díky spolupráci s finskou firmou Framery, která je největším výrobcem akustických budek na světě a ve svém oboru patří k těm nejlepším.

Foto: Cre8 Akustická budka je nejen na telefonování, je v ní možné uspořádat i poradu

Základem je Framery O, která má rovněž zaručit klid na práci a prostor pro hovory nebo videokonference bez rušení i ozvěny. V nabídce jsou ale také „budkové“ zasedačky, buď pro až čtyři, nebo až šest lidí. Ty v mnoha firmách nahradily klasické zasedačky, na rozdíl od nich je totiž možné s budkami od Framery pracovat, přemisťovat je a zařizovat podle aktuální potřeby. Cre8 garantuje, že je možné budku i desetkrát rozložit, přemístit a zase složit bez toho, aby to mělo dopad na kvalitu akustického útlumu.

„Největší výhodou je právě obrovská flexibilita. Můžete jednoduše reagovat na rozmístění kanceláří, když bude někde potřeba uvolnit místo, budka se přemístí,“ uvádí Bastař. Ostatně vhod přijdou budky i v případě, pokud se firma stěhuje. To byl nedávno případ společnosti Moneta Money Bank, která si s sebou do nového prostoru brala ze starého působiště právě jen 38 akustických budek. Používají je ale například také v pobočkové síti Komerční banky.

Cre8 je na trhu od roku 2010. Od té doby dodala interiérové vybavení do spousty českých i zahraničních firem, hotelů i domácností. Její doménou je spolupráce s velkými zahraničními společnostmi, které patří co do kancelářského nábytku k nejlepším na světě. Příkladem mohou být židle od značky MillerKnoll, která je největším výrobcem nábytku na světě. Cre8 ale na trh přináší také akustické osvětlení, obklady nebo dělicí stěny značek BuzziSpace či EchoJazz. Úspěch nicméně zaznamenaly především akustické budky Framery. Dnes jich Cre8 každoročně prodají mezi 150 až dvěma stovkami. A to i přesto, že nejde o zrovna levnou záležitost. Budky začínají na 180 tisících, ty nejdražší, kam se vejde až šest lidí, vychází zhruba na šest set tisíc.