Nepouštějte si tu VHS. Před 20 lety vyšel Kruh a vyděsil celou generaci diváků, je relevantní dodnes

Náhodou se k vám dostane neznámá videokazeta. Pustíte si ji, zhlédnete bizarní několikaminutové video, a když skončí, rozezvoní se telefon: „Sedm dní,“ zazní z druhé strany anonymní hlas. Sedm dní čeho? Později zjistíte, že je to doba do vaší smrti. A nikdo netuší, jak jí předejít.

Koncept Kruhu, japonské knihy Kodžiho Suzukiho a stejnojmenné americké filmové adaptace z roku 2002, může znít trochu směšně. Obzvlášť dnes, kdy VHS dávno nahradily DVD – a i ty už zmizely. Na přelomu milénia ale tento horor fascinoval celý svět a skutečně vyděsil desítky milionů diváků. Uspěl díky pohlcujícímu vyprávění spisovatele a plíživé atmosféře snímku režiséra Gora Verbinského, v jeho jádru ale ležel znepokojivý strach z moderních technologií.

Reprofoto: Movieclips/YouTube Horor Kruh je v zásadě o vraždící videokazetě

V době, kdy naplno běžely videopůjčovny, v nichž jsme procházeli regály s véháeskami a často vybírali naslepo, Kruh dokonale provokoval naši přirozenou – a na první pohled paradoxní – touhu bát se. Co když někdo do jedné z krabic nastražil video, které bychom nikdy neměli vidět? Ve snaze přimět někoho (pozor, vyzrazení pointy), aby se na zkopírovanou kazetu podíval a přenesl tak kletbu na sebe, by to byla ideální možnost. (konec vyzrazení pointy)

Kruh, byť v románové formě vznikl počátkem 90. let, navíc s děsivou přesností předpověděl šíření informací na internetu. Vždyť videokazeta se smrtící zprávou je z dnešního pohledu dokonalá analogie pro řetězové e-maily roznášející dezinformace, internetová fóra dávající vzniknout radikalizovaným teroristům a sociálním sítím, kde je nejúspěšnější strach a nenávist. Japonský horor je sice technologicky zastaralý, jeho myšlenky jsou ale relevantní dodnes.

Co ukazují trailery

Na západní frontě klid

Dějiny říkají něco jiného, na skutečném bojišti ale válka nemá žádné vítěze. Každodenní horor řadových vojáků ukázal revoluční román Na západní frontě klid od Ericha Marii Remarqua a jeho americká filmová adaptace v roce 1930 vyhrála Oscara za nejlepší film. Teď přichází nový německý snímek, natáčený mimo jiné v Česku, a podle prvních ohlasů jde o významné, byť nelítostně nepříjemné dílo.

Koruna

Po nedávné smrti královny Alžběty se široce opět otevřela otázka – neměla britská monarchie už dávno zaniknout? Tentýž problém předloží i pátá řada oceňovaného seriálu Koruna, která se zaměří na krizi královské rodiny a poslední roky života princezny Diany.

Welcome to Chippendales

Somen Banerjee se narodil v Indii, doufal ale, že ve Spojených státech si splní svůj americký sen – přesněji chtěl zbohatnout. To se mu podařilo, když koncem 70. let založil jeden z prvních amerických stripklubů, v němž se ženy dívaly a muži se svlékali. O vzniku dodnes známých striptérů z Chippendales, mnohdy nosících pouze motýlek na krku, připravilo Hulu film s Kumailem Nanjianim v hlavní roli. Nebude přitom zdaleka jen o svlékání.

Titans

Podobně jako v kinech, i v televizi se více pozornosti dostává titulům Marvelu, i DC ale má co nabídnout. Počátkem letošního roku dobře pobavil seriál Peacemaker, Superman a Lois překvapil svou emoční vyspělostí a brzy se už ve čtvrté řadě vrátí Titans. Ta slibuje poměrně krvavou akci, na jakou u komiksových hrdinů stále nejsme příliš zvyklí, a nebezpečné zloduchy v čele s Lexem Luthorem.

Co hýbe světem filmu a televize

Harrison Ford míří do univerza Marvelu

Příští rok se Harrison Ford naposledy objeví v roli slavného Indiany Jonese, jeho Han Solo zemřel už v roce 2015. Tím ale hollywoodská hvězda s franšízami vůbec nekončí – naopak se vydává do jedné z vůbec největších. V roce 2024 má ve filmu Captain America: New World Order ztvárnit roli generála Rosse, kterou dosud hrál letos zesnulý William Hurt.Více zde.

Netflix proti sdílení hesel zakročí příští rok

Streamovací služba po náročných šesti měsících oznámila podstatně lepší výsledky, než se čekalo, a představila s tím i nový způsob, jak dále zvyšovat příjmy – posvítit si na uživatele, co sdílejí hesla. Nový systém, který jsme přiblížili v samostatném článku, by se měl spustit už někdy počátkem příštího roku.

Pinocchio Guillerma del Tora je skvělý

Nejspíš jen shodou náhod se stalo, že v Hollywoodu letos vznikly dvě velké adaptace legendárního Pinocchia, obě k sobě ale mají velice daleko. Zatímco hraný film od Roberta Zemeckise, který nedávno vydalo Disney, na většinu diváků i kritiky zapůsobil jako kýč postrádající zajímavé nápady, pojetí Guillerma del Tora zatím vzbuzuje nadšení. Kritici loutkový snímek, zasazený do Mussoliniho Itálie, označili za vizuálně krásný, s pozitivním příběhem, jenž ovšem obsahuje také silné podtóny melancholie a neodvrací zrak od selhání lidstva. Prozatím jsou všechny dostupné recenze velice kladné. Del Torův Pinocchio vyjde počátkem prosince na Netflixu.

Brzy začíná festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Největší festival dokumentárních filmů v Česku se rychle blíží ke svému 26. ročníku, který proběhne v Jihlavě mezi 25. a 30. říjnem. Návštěvníci se mohou tradičně těšit jak na více konvenční, tak autorské a experimentální snímky. Z letošního programu stojí za pozornost třeba portrét asi nejlepšího horolezce na světě Adama Ondry nebo animovaný film Tmání využívající virtuální realitu. Různé sekce se pak budou věnovat retrospektivám významných dokumentaristů, jako jsou Lionel Rogosin a Shirley Clarke, stejně jako obrazu války či konfliktu na Ukrajině.

Co si dnes pustit

The Playlist

Netflix | Drama | 2022 | 6 epizod | ČSFD

Foto: Jonas Alarik/Netflix Minisérie The Playlist

Minisérie o vzniku Spotify z traileru nepůsobila zvlášť zajímavě, ve skutečnosti je ale velice dobře zpracovaná. Díky zajímavému stylu vyprávění, kdy se každá epizoda zaměřuje na jednu důležitou postavu, počátky revoluční streamovací služby nahlížíme z několika různých perspektiv a dostaneme tak poměrně komplexní obraz stavu hudebního průmyslu v dnešní době. A Spotify v něm nepůsobí zrovna nejlépe.

Médium

Prime Video | Sci-Fi | 2022 | 1 řada | ČSFD

Foto: Amazon Studios Seriál Médium

Amazon nedávno vydal poslední díl Prstenů moci, teď zkouší diváky zaujmout sci-fi seriálem Médium (The Peripheral) natočeným podle stejnomnenné předlohy jednoho z otců kyberpunku, Williama Gibsona. Podle prvních reakcí sice novinka tak docela nedokáže reflektovat témata analýzy kapitalismu budoucnosti, sledování nebo kolonialismu, zaslouží si nicméně alespoň vyzkoušet. Může zaujmout kvalitně natočenou akcí, atraktivními vizuály a noirovou zápletkou o vyšetřování vraždy. Seriál prý také připomíná Westworld, ale s jednodušším vyprávěním.

Kluci nepláčou

Disney+ | Drama | 1999 | 114 min. | ČSFD

Reprofoto: Rotten Tomatoes Classic Trailers/YouTube Film Kluci nepláčou

Dnes by už drama o trans problematice, jehož hlavní postavu ztvárnila herečka nepochybující o svém pohlaví přisouzeném po narození, nejspíš nevzniklo. Hillary Swank nicméně ve filmu Kluci nepláčou předvedla brilantní herecký výkon v příběhu, jenž uvěřitelně analyzuje emoční, fyzické i společenské aspekty změny pohlaví ve světě, který na to není připraven. Jde o hluboce lidské drama inspirované skutečnými událostmi a vyzývající k empatii.

Není šílenství jako šílenství

HBO Max | Dokumentární | 2020 | 117 min. | ČSFD

Foto: HBO Dokument Není šílenství jako šílenství

Pravděpodobně ideální dokument, který si pustit po zhlédnutí minisérie Netflixu o Jeffreym Dahmerovi. Nebo možná ne tak docela. Není šílenství jako šílenství se totiž zaměřuje na životní dílo psychiatričky Dorothy Otnow Lewisové hledající vysvětlení pro hrůzné činy mnoha sériových vrahů. Proč to dělají? Co je k tomu vedlo? Narodili se jako zloduši, nebo je z nich učinilo prostředí? Zaslouží si jakoukoliv formu soucitu? Lewisová při své práci dochází k mnoha zajímavým – a mnohdy ne snadno akceptovatelným – odpovědím.

