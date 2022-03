„Bohužel to nechápe,“ napsal na Twitter ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Mluvil totiž s výkonným ředitelem švýcarské firmy Nestlé, která je jedním z mála velkých západních podniků, které nadále nechávají v provozu svůj byznys v Rusku, která již několik týdnů páchá agresi na Ukrajině. Západní svět se proto bouří a protesty zní i z Česka. Kvůli udržování obchodních vztahů s Putinovým režimem se objevují výzvy k bojkotu Nestlé, respektive desítek značek, které pod něj spadají.

Omezení podnikání v Rusku ohlásilo od vpádu okupačních vojsk na Ukrajinu celá řada firem. Některé zareagovaly hned, jiné po několika dnech. Některé v zemi Vladimira Putina své byznysy znatelně omezily, jiné z tohoto trhu na neurčito úplně odešly. Několik velkých společností nicméně v Ruské federaci dál zůstává a nemíní tento trh opouštět.

Je mezi nimi například německá společnost Metro, kde jsou největšími akcionáři Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem, a také Nestlé, největší potravinový koncern planety, pod který vedle cukrovinek a vod spadají i kosmetické produkty nebo doplňky pro domácí mazlíčky. Silné zastoupení má také v Česku, kde nabízí několik oblíbených pochutin. Například tyčinky Margot, Kofila a Kit-Kat, cereálie Nesquik, čokoládu Studentská pečeť, bonbóny Hašlerky, Jojo, Bon Pari, Lentilky nebo instantní kávu Nescafé, respektive kapsle Dolce Gusto.

Právě na Nestlé se v posledních dnech snáší poměrně velká kritika za to, že z Ruska neodešla. Ačkoliv tam svůj byznys zčásti omezila a přestala tam doručovat méně nutné produkty jako kávu a minerální vody (a také zastavila inzerci i kapitálové investice), stále do Ruska vyváží „esenciální produkty“ včetně jídla pro děti a domácí mazlíčky, snídaňových cereálie a některých cukrovinek.

Ukrajinští vládní představitelé to ale považují za nedostatečný krok „Podnikat v Rusku znamená platit v Rusku daně. Placení daní v Rusku znamená financování teroristických a válečných činů na Ukrajině. Firmy jako Nestlé financují válku,“ napsal na Twitter poslanec Roman Hryščuk.

Situace dospěla do takové fáze, že se samotnému šéfovi Nestlé Markovi Schneiderovi ozval i premiér Ukrajiny Denys Šmyhal, avšak přesvědčit ho o tom, aby jeho společnost se sídlem ve švýcarském Vevey obchodní vztahy s Ruskou federací přeřízla, se mu nepodařilo.

„Mluvil jsem s generálním ředitelem Nestlé Markem Schneiderem o vedlejším efektu setrvání na ruském trhu. Bohužel neprojevil žádné pochopení. Platit daně do rozpočtu teroristické země znamená zabíjet bezbranné děti a matky. Doufám, že si to Nestlé brzy rozmyslí,“ napsal na Twitter.

Mluvčí Nestlé na dotaz agentury Bloomberg k vyjádření k celé situaci odpověděl, že „rozhovory s vládními úřady považují za soukromé“ a že se firma „bude nadále snažit dodávat potraviny Ukrajincům v zemi a podporovat ukrajinské uprchlíky v mnoha zemích“. Podrobnější Nestlé nebylo.

Nestlé se mimo jiné hájí i tím, že do země vyváží produkty, které jsou potřebné k tomu, aby tamní lid „přežil“. Podobně k tomu přistupuje i francouzské Danone, známé hlavně pro své jogurty, které také říká, že tam zůstává hlavně z důvodu, aby měli ruští obyvatelé přísun potřebných potravin. Takzvané esenciální potraviny v Rusku stále nabízí i PepsiCo nebo Unilever.

Talked to @Nestle CEO Mr. Mark Schneider about the side effect of staying in Russian market. Unfortunately, he shows no understanding. Paying taxes to the budget of a terrorist country means killing defenseless children&mothers. Hope that Nestle will change its mind soon.

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022