Přes den byznys, v noci hudba. Jedni z nejlépe placených DJů světa mají i miliardový startupový fond

Uložit 0

Pokud se letos chystáte na hudební festival Colours of Ostrava, je možné, že během programu navštívíte i vystoupení amerického dua The Chainsmokers. Alex Pall and Drew Taggart ve své tvorbě kombinují prvky popu, indie hudby, elektroniky i rocku, jsou držiteli Grammy a patří mezi vůbec nejlépe vydělávající hudebníky světa. Méně známý fakt je, že kromě hudby se aktivně věnují i investicím do startupů. A tento týden oznámili, že připravené mají další miliardy.

Pod vehiklem Mantis, kde vedle nich působí i profesionální investoři Jeffrey Evans and Milan Koch, představili již třetí fond. V něm mají k dispozici celkem sto milionů dolarů, v přepočtu 2,1 miliardy korun, informuje Bloomberg. Pro srovnání – čeští Credo Ventures ve svém čtvrtém fondu operují s 1,8 miliardy korun, na podobné úrovni je i nedávno oznámený pátý fond od Kaya VC.

Fond Mantis vznikl v roce 2019, první peníze začal alokovat o rok později a aktuálně má ve třech fondech dohromady přes 225 milionů dolarů, tedy 4,8 miliardy korun. Zakladatelé celkem zatím podpořili 170 startupů, jeden z nejznámějších příkladů je teď již veřejně obchodovaná krypto společnost Coinbase. Pall dodal, že oba hudebníci jsou v byznysu mnohem aktivnější než jiné celebrity. „Jsme ochotni dělat věci, které ostatní umělci nebo sportovci prostě nedělají,“ cituje ho Bloomberg.

Co se týče oborového zaměření, Mantis hledá příležitosti například v kybernetické bezpečnosti, zdravotnických technologiích, umělé inteligenci či infrastruktuře. Jak podotýká TechCrunch, jde tedy spíš o firemně (B2B) zaměřené startupy, jiné fondy založené či podporované známými umělci a celebritami naopak cílí na firmy oslovující běžné zákazníky.

Ještě v roce 2019 americký Forbes zařadil The Chainsmokers mezi vůbec nejlépe placené hudebníky světa a jejich příjmy měli přesáhnout jednu miliardu korun. Pall následně uvedl, že svoji slávu dokáží využít i ve prospěch startupů, které mají v portfoliu – duo totiž hrálo na privátních eventech téměř všech společností nacházejících se v žebříčku Fortune 500 (největší americké firmy podle obratů). To samozřejmě pomáhá se získáváním kontaktů a otevírání dveří.

Jak se ale dá kombinovat profesní dráha aktivního venture kapitálového investora a hudebníka? Pall dle Bloombergu tyto kariéry balancuje tím, že během dne se zaměřuje na startupové strategie a do hudebního módu se přepíná v noci. Pomáhá mu prý i to, že přirozeně potřebuje relativně málo spánku.

Z dlouhodobého pohledu pak věří, že Mantis bude existovat déle než jeho hudební kariéra, až do doby, „kdy bude starý a vrásčitý“. A co se stane, pokud jako investoři neuspějí? „Podívám se do zrcadla a budu si moct říct, že to nebylo proto, že jsem se nesnažil,“ dodal Pall.