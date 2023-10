Nestrkej ty projekty do šuplíku a makej, říká Ondřej Volák z palírny Garage22

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Ondřej Volák, spoluzakladatel palírny Garage22, která se nebojí žádných experimentů. Proč má tak moc rád Itálii? Do čeho investoval a doufá, že se investice vrátí? A kdy musel tleskat na seminářích?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Většinou kolem jedenácté, někdy se mi povede usnout s dětmi v osm. Pokud se o víkendu potřebuji dospat, vstávám kolem poledne. To se ale stane tak jednou za měsíc. Určitě spím minimálně 7 hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Budík, aby dál nezvonil. Snažím se do telefonu po ránu nekoukat, ale moc mi to nejde. Za budíkem je hned Instagram a zprávy.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Pracuji na MacBooku Air, destilační koloně Arnold Holstain, etiketovačce neznámého původu a iPhonu. Co se týče aplikací, tak nejvíce používám Mail, Poznámky, Instagram, Spotify, Numbers.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Nejraději chodím v pantoflích s ponožkami, kraťasech a jednobarevném triku, nesmí chybět kšiltovka nebo kulich. Oblíbený model tenisek nemám, jen pantoflí (nejraději ty s uzavřenou špičkou).

Foto: Garage22 Ondřej Volák a Martin Přibík z pražské palírny Garage22

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Od poslední návštěvy Curychu je to deštník. Dále pak hračka pro Jonáše, MacBook, peněženka, klíče a nějaká svačina.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Zatím na něm pracuji, rád se o něj v budoucnu podělím.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Zrovna teď mám v Garage22 otevřený herbář. Doma čtu knihy o fermentaci, kváskovém chlebu a naposledy Kafkův Proces. Nevím, jestli bych je zrovna doporučil, ale baví mě. Naposledy mě pohltil seriál Ozark a mám rád například Teorii velkého třesku. Je to pro mě relax.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

V Garage22 posloucháme devadesátkový rap, mám rád hard rock, metal ale i vážnou hudbu. Z interpretů je to například Dr. Dre, Snoop Dogg, Cypress Hill, Metalica, Iron Maiden, Sepultura, Slipknot. Z českých je to například Trautenberk, Jiří Schmitzer nebo Mutanti hledaj východisko. Vše mě dokáže nakopnout anebo uklidnit.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Jednoznačně Itálie, je to náš druhý domov. Nějakou dobu jsem tam bydlel a umíme si ji skvěle užít. Vyhýbáme se turistickým destinacím a vyhledáváme pravou vesnickou autentickou atmosféru. Milujeme italský způsob života, aperitivo, jídlo, víno a zmrzlinu.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Nic takového doma mít nechci.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Volvo V60 a Alfa Romeo Spider Veloce.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

K oběma babičkám, jsou skvělé kuchařky. Nemáme mnoho času na chození do restaurací, ale snažím se navštěvovat nově otevřené podniky, abychom byli v obraze. Naposledy například znovuotevřená Eska, Alma. Chutná nám v Eatery, Sandwich Rodeo a Gemusecorner Kebab v Podolí. A málem bych zapomněl na jídelnu v Holešovicích, kde vaří skvělá Máša.

Jak jste si vydělal první peníze?

První peníze jsem vydělal při studiu na škole, v restauraci Sport v Přešticích jako číšník a občasná myčka nádobí. Skvělá zkušenost, pamatuji si, že jsem si za peníze koupil malou televizi do pokoje, abych se nemusel dohadovat s rodiči, na co se budeme dívat.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

To byla práce pro nějakou pojišťovnu. Za to, že jsem pojistil celou rodinu a pár kamarádů. Byl to fakt podivné, musel jsem tleskat na semináři a hledat nové kolegy do mojí sítě.

Svět patří těm, co se neposerou! Tím se stále řídím.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Nestrkej ty projekty do šuplíku a makej!

Investujete?

V covidu jsem se naučil obchodovat na forexovém trhu, už na to teď nemám moc času. Jednou za čas se k tomu ještě dostanu, ale je potřeba být stále v obraze a to zrovna teď nejsem. Mám dvě staré motorky, snad se investice vyplatí.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Svět patří těm, co se neposerou! Tím se stále řídím.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Asi na mě ještě čeká. Nebo si nevzpomínám.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Výpověď v mém posledním zaměstnání. Od té doby podnikám na plný úvazek.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Všichni, co tvrdě makají na svých projektech a snech.