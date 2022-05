Netflix odhalil prvních osm minut z nové řady Stranger Things. Epizody dostanou i celovečerní délku

Tříleté čekání na novou řadu Stranger Things je téměř u konce – a Netflix si dává záležet na tom, aby byli diváci před premiérou co nejvíce napjatí. Po několika ukázkách, následovaných epickým plnohodnotným trailerem, tak překvapil zveřejněním osmiminutového úvodu první epizody. Zároveň s tím streamovací služba odhalila délky všech dílů čtvrté řady, jejíž vyvrcholení dosáhne stopáže téměř dvě a půl hodiny.

Stranger Things si publikum získaly kombinací retro osmdesátkové estetiky, sympatických dětských postav a hororové zápletky. Nové pokračování přitom následuje dramatický sled událostí, kdy se hrdinové museli rozloučit se svými blízkými v dosud nejvypjatějším boji s monstrem z paralelní dimenze Upside Down. Nyní jsou přátelé rozdělení a snaží se přijmout nový život, zatímco zlo ohrožující celý svět znovu roste na síle.

Zveřejněné video, které ukazuje prvních několik scén čtvrté řady, se vrací k úplným počátkům celého příběhu seriálu, do roku 1979. Právě zde dojde ke zcela zásadnímu odhalení, které proměňuje pohled na tajný experimentální výzkum nadpřirozeně nadaných dětí i na jeho účastníky. Možná ale věci ani tentokrát nejsou tak, jak se zdají na první pohled. Nakonec stále nevíme, co přesně jsme viděli.

Stejně důležitý jako samotné informace je také způsob jejich podání. Tvůrci Stranger Things, bratři Dufferové, už dříve řekli, že nové pokračování bude více hororově laděné. Prostředí vyprázdněných laboratorních prostor, blikající světla a zakrvavené stěny oproti tomu, na co jsme u seriálu zvyklí, skutečně působí intenzivněji. Návrat na začátek i zpochybnění dosavadních přesvědčení scénám navíc dodává silně osudovou atmosféru. Je jasné, že bude následovat něco velkého.

To bude platit jak přeneseně, tak doslova. Stranger Things se nyní staly jedním z nejdražších seriálů – jedna epizoda vyšla průměrně na 30 milionů dolarů (690 milionů korun), což je dvojnásobek rozpočtů posledních dílů Hry o trůny. Může za to rozšíření lokací, rozsáhlejší výprava, nové postavy i více monster. Čtvrtá řada fantasy-hororového hitu bude také tou předposlední, takže má připravit pole pro závěrečný boj se zlem, dalece přesahující malé americké městečko Hawkins.

Kromě představení hlavního monstra z Upside Down nebo většího zapojení amerických tajných služeb do děje to znamená i výrazný vývoj většiny hrdinů. Například charakter nadpřirozeně nadané Jedenáctky se zkomplikuje, policista Hopper zase dostane šanci vypořádat se s problémy své maskulinity a neschopností udržovat vztahy. Předtím se ale bude muset stát ještě více macho, aby unikl ze zasněženého ruského vězení.

Právě zveřejněné délky epizod nové řady Stranger Things ukazují, že si na to seriál vytyčil opravdu velký prostor. Většina (ne-li všechny) z celkových devíti výrazně přesáhne hodinu. Poslední tři pak mají 98 minut, 85 minut a vyvrcholení dosáhne bezmála dvou a půl hodiny. Celkově zabere zhlédnutí čtvrtého pokračování seriálu třináct hodin, takřka dvojnásobek těch předchozích.

Vzhledem k tomu se Netflix rozhodl očekávaný titul vydat ve dvou částech. Prvních sedm dílů na streamovací službě vyjde 27. května, poslední dva pak 1. července. Potom začne čekání na závěrečnou řadu seriálu, ani s ní však Stranger Things na obrazovkách neskončí. Tvůrci zatím neprozradili, co konkrétně mají v plánu.

Rozhodnutí z obřího diváckého hitu Netflixu vytvořit rozsáhlejší franšízu nicméně není vůbec překvapivé. Streamovací služba, které zcela chybí starší zavedené značky, čelí neustále rostoucí konkurenci ze strany Disney+, HBO Max a dalších služeb, začíná narážet na limity trhu a ztrácí i dlouhodobé předplatitele. Podle dat, které získalo The Information, je mezi uživateli rušícími předplatné až třináct procent těch, co Netflix sledovali přes tři roky. Firma proto chce začít chytřeji investovat a pracovat s franšízami.