Stranger Things a Pán prstenů boří rekordy v rozpočtech. Studia však už začínají šetřit

Už na přelomu tisíciletí se začaly objevovat televizní projekty jako Bratrstvo neohrožených, které byly svou výpravou a speciálními efekty skoro k nerozeznání od hollywoodských velkofilmů. Později následovaly další, ještě dražší tituly jako Řím, Pacifik nebo Hra o trůny. Vedle nových televizních blockbusterů ale také ony začínají vypadat relativně skromně.

Mezi velice nákladné seriály se řadily už pozdější řady Přátel nebo Pohotovosti s Georgem Clooneym, zejména kvůli honorářům pro herce, ze kterých role mladých Newyorčanů nebo doktorů učinily nepostradatelné hvězdy. Později se ale začalo ve velkém investovat také do vizuálního zpracování, když se hlavně prémiové televize jako HBO chtěly odlišit a získat tak diváky. Strategie z velké části zafungovala a spustila novou éru televize.

Za její vrchol se ještě předloni považovaly závěrečné epizody Hry o trůny, které průměrně vycházely na 15 milionů dolarů (asi 350 milionů korun) a obsahovaly velké bitvy, námořní flotily nebo drakem sežehnuté královské město. Opět ovšem byly jen první v dlouhé řadě extrémně drahých titulů pro obrazovky.

Před několika dny se objevila zpráva, že očekávaná čtvrtá řada Stranger Things od Netflixu bude zdaleka nejdražší ze všech. Ačkoliv původně málokdo čekal, že seriál vůbec uspěje, a tvůrci se potýkali s omezeními kvůli rozpočtu, z hororového sci-fi se stal masivní hit. Poslední díly, které se na obrazovkách v roce 2019 objevily, díky tomu mohly v mnoha záběrech ukazovat velká monstra nebo osudovou bitvu uprostřed obchodního domu.

Foto: Netflix V květnu na Netflix dorazí čtvrtá řada seriálu Stranger Things

Čtvrtá řada se vydá i do Kalifornie nebo Ruska a odhalí mnohem více z temné dimenze Upside Down. Jak zmiňuje deník The Wall Street Journal, jednotlivé epizody nových Stranger Things mají vyjít v průměru na 30 milionů dolarů, což je v přepočtu více než 690 milionů korun – a třeba výrazně více než nejdražší český film všech dob.

K tomu vedl jednak status Stranger Things jako jedné z hlavních značek Netflixu, ke které se diváci opakovaně vracejí, jednak záměry tvůrců. Bratři Dufferové mají v novém pokračování seriálu stanovit kurz jasně směrem k jeho úplnému závěru v páté sezóně. K tomu prý potřebovali rozsáhlý prostor, jak z hlediska výpravy a speciálních efektů, tak ve vyprávění.

Už déle se ví, že čtvrtá řada má být skoro dvakrát tak dlouhá jako ty předchozí. Matt Duffer v rozhovoru se serverem Deadline nedávno upřesnil, že všechny nové díly budou mít minimálně hodinu. „Mají docela epický charakter. Je to určitě jiný zážitek,“ řekl.

Nové Stranger Things by se s třicetimilionovým rozpočtem za epizodu staly možná nejdražším seriálem všech dob, nebýt Amazonu, který na září připravuje Pána prstenů: Prsteny moci. Jen první řada o osmi dílech firmu vyšla na 465 milionů dolarů, což znamená průměrně 58 milionů na jeden. Ačkoliv to zahrnuje vytvoření mnoha kulis a rekvizit, které budou použity i později, stále jde o mnohem nákladnější televizní projekt, než jaký vznikl kdy dříve.

Sice ne do až tak extrémních výšin, ale cenovky seriálů pro široké publikum v posledních letech rostou i jinde. Pokud chtějí televize, a snad v ještě větší míře streamovací služby přitahovat diváky, musí mít v nabídce vizuálně oslnivé, drahé tituly – tak se to alespoň zdá ve většině amerického trhu. Jednotlivé firmy se proto přetahují o to, kdo má více diváků, i o to, kdo více investuje do jejich získávání.

Mezi lídry tohoto přístupu samozřejmě patří také Disney+, které sice neprodukuje příliš mnoho obsahu, zato se ale jeho valná většina snaží svými produkčními kvalitami přiblížit hollywoodským blockbusterům. Epizody hitu The Mandalorian podle insiderů vycházejí v průměru na patnáct milionů dolarů, u titulů z audiovizuálního univerza Marvelu je pak studio ochotné investovat až 25 milionů za hodinu seriálu.

Foto: HBO Rod draka dorazí na HBO a HBO Max letos v srpnu

Ve hře pokračuje také HBO, které stálo už na jejím začátku. Produkce seriálů jako Euforie nebo Boj o moc sice nevyžaduje mnoho očividných vizuálních efektů, ale utrácí masivní částky za lokace, kulisy a herce. Server Variety teď od nejmenovaných zdrojů z průmyslu zjistil, že vysoce očekávaná novinka Rod draka, odehrávající se dvě stě let před Hrou o trůny, vyjde na asi 20 milionů dolarů za epizodu.

To se přitom považuje za relativně málo vzhledem k tomu, kolik efektů a lokací musí zajistit epické historické fantasy o království ovládaném za pomoci draků. HBO prý bylo schopné udržet cenu na uzdě díky rozsáhlým dřívějším zkušenostem s produkcí podobně složitých projektů. Fakt, že dvacet milionů dolarů za epizodu seriálu má být střídmá suma, nicméně jasně demonstruje, jak vysoko je dnes příčka pro vstup do vrcholové hry v televizním klání.

Další fází boje o diváky je udržet utrácení na uzdě

Objevují se nicméně první jasnější signály, podle nichž by růst nákladů na produkce pro domácí obrazovky mohl podstatně zpomalit. David Zaslav, šéf nově zformované mediální společnosti Warner Bros. Discovery, pod níž spadá i HBO, podle všeho plánuje razit úspornější politiku. V nedávném rozhovoru o finančních výsledcích přímo řekl: „Nesnažíme se vyhrát válku v utrácení za produkty pro spotřebitele.“

Vedení firmy se chce úzce zaměřit na všechny útraty za obsah a zajistit, že mají co nejefektivnější návratnost. Cílem je přitom snížit výdaje Warner Bros. Discovery o tři miliardy dolarů jako první krok pro vyrovnávání se s 55 miliardami dluhu, který z většiny vznikl nákupem WarnerMedia od AT&T.

Foto: HBO Seriál Euforie je největším hitem v historii HBO

Jak uvádí The Wall Street Journal, firma prý v současnosti do tvorby obsahu investuje 23 miliard ročně za produkci a 5 miliard za marketing. To zahrnuje rozpočty HBO, Discovery, filmů Warner Bros., CNN a další. Zaslav nedávno zaříznul novou streamovací službu CNN+ po pouhém měsíci provozu kvůli neuspokojivému startu.

Výrazněji se má uskromnit také král streamovacích služeb Netflix poté, co minulý týden poprvé za více než deset let oznámil ztrátu předplatitelů. The Wall Street Journal cituje insidery blízko vedení firmy, podle nichž se mluví o snížení počtu produkovaných titulů (loni služba uvedla přes 500 novinek) výměnou za zaměření se na konzistentní kvalitu. Důležitější než dříve má být také poměr mezi cenou filmu či seriálu a jeho popularitou u diváků.

Podle globální šéfky televize Netflixu Bely Bajaria to neznamená, že služba začne na svojí tvorbě nějak zásadně šetřit, jen se prý více zaměří na to, aby rozpočty projektů lépe odpovídaly jejich potenciálu. Poslední řada Stranger Things tak nejspíš nebude levnější než ta, co se blíží na obrazovky. Éra televizních blockbusterů je stále v plném proudu a jen tak neskončí. Po počátečním boomu streamovacích služeb nicméně, zdá se, přichází fáze zpomalení. A další nejdražší seriál v dějinách možná není za rohem.