Neuralink chce lidem vrátit zrak, má povolení urychlit testy. Musk slibuje, že lidé uvidí i UV záření

Uložit 0

Poté, co Neuralink nasadil svůj speciální čip do mozku už druhého pacienta, společnost a její zakladatel Elon Musk ohlásili další průlom – americký lékový úřad jí povolil urychlit testy zařízení, jež má ambici vracet zrak lidem, kteří o něj přišli. Nebo se dokonce už slepí narodili.

O projektu s názvem Blindsight (český ekvivalent tohoto slova neexistuje, ale jde o schopnost slepců základně rozlišovat objekty a reagovat na světlo či tmu) se toho zase tolik neví. A určitě je dobré se neupínat k tomu, že to automaticky znamená lék na slepotu.

Ale to by nebyl Elon Musk, aby očekávání nerozdmýchával: „Zařízení Blindsight od Neuralinku dovolí i těm, kteří přišli o obě oči a o optické nervy, aby viděli.“ Na své sociální síti X pak ještě doplnil: „Dokonce umožní těm, kteří se narodili slepí, aby viděli.“

Sám pak v postu ještě dodal, že zpočátku půjde o vnímání ve formě velmi nízkého rozlišení, a připodobnil ho ke grafikám v raných počítačích Atari s tím, že postupně se bude vše vylepšovat. „Jednou bude takové vidění lepší než přirozené lidské. Umožní to dokonce vnímat infračervené, ultrafialové, nebo dokonce radarové vlnové záření,“ nechal se jeden z nejbohatších lidí světa unést.

Sama společnost Neuralink, kterou Musk založil a která čipy určené na propojování lidského mozku s počítači vyvíjí, pouze oznámila, že získala od FDA, tedy vlivného amerického lékového úřadu, takzvané Breakthrough Device Designation. Jde o licenci, která slouží k urychlení vývoje a klinického testování těch prototypů, které mají potenciál zásadně změnit život lidem s nejvážnějšími zdravotními obtížemi. Více detailů k projektu Blindsight a dalším krokům ale zatím ani Neuralink, ani FDA nevydaly.

V Neuralinku počátkem letošního roku implantovali čip do mozku prvního pacienta, který má porušenou míchu a přišel v podstatě o jakoukoliv možnost komunikovat s vnějším světem. Po operaci ale dokázal myslí ovládat počítačovou myš – jak už to ale u pilotních experimentů bývá, postupně o své schopnosti přišel, neboť se vytratila i funkčnost samotného čipu.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.

Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.

To set expectations correctly, the vision… https://t.co/MYLHNcPrw6 pic.twitter.com/RAenDpd3fx

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024