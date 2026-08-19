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Neuvěříte, že to není mladý Sylvester Stallone. Pusťte si trailer filmu o vzniku kultovního Rockyho

Já, Rocky je film o Sylvesteru Stalloneovi před a během natáčení legendárního Rockyho. A představitel hlavní role jako by Slyovi z oka vypadl.

Michal MančařMichal Mančař

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V listopadu oslaví kultovní Rocky padesát let od premiéry. A taky v listopadu do českých kin dorazí nový film Já, Rocky. Který nevypráví další příběh titulního boxera, ale ukazuje osudy herce, se kterým bude tahle role navždycky spojená – Sylvestera Stallonea. Ale pozor, nejde o žádný dokument o čerstvě osmdesátiletém akčním hrdinovi.

„Na filmovou hvězdu nemáš vizáž,“ slyšel před padesáti lety. Jenže se stal jednou z největších hvězd Hollywoodu. A to hlavně díky roli nezdolného boxera Rockyho Balboy. Jak složitá byla cesta ke vzniku legendárního snímku – a co všechno si Stallone musel vybojovat –, to připomíná trailer blížícího se filmu Já, Rocky (v originále I Play Rocky).

Už to bude pro spoustu diváků dostatečným důvodem pro návštěvu kina, ale první ukázka přidává i další velké lákadlo. Od prvních sekund traileru totiž nejspíš neuvěříte, že filmaři neomladili skutečného Stallonea. Anthony Ippolito je svému vzoru podobný nejen v obličeji, ale snad ještě víc typickým hlasem. A v ukázce samozřejmě nechybí ani nezapomenutelné tóny z Rockyho soundtracku!

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Foto: Bioscop

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