Nevšední doprava města budoucnosti. Pozemní i vzdušnou přepravu v Telose zajistí kapsle

O dánském architektonickém studiu BIG se u nás v posledních měsících hovořilo hlavně ve spojitosti s budovou pražské filharmonie, kterou navrhlo. Není to však jen projekt svatostánku hudby na břehu Vltavy, kterému se Dánové v uplynulé době věnovali. Jsou taktéž architekty podoby města Telosa, jedinečné technologické oázy uprostřed pouště, pro kterou byl navržen i podobně unikátní systém dopravy.

Projekt Telosa se poprvé představil loni v září, přičemž nedávno byly odhaleny nové vizualizace, které město budoucnosti představují detailněji. Architekti v nich ukazují i inovativní systém přepravy ve městě, který by v sobě měl kombinovat pozemní, vzdušnou i hyperloopovou přepravu, jež bude plně autonomní, sdílená a využívat bude pouze elektrický pohon.

Město by jednou mohlo obývat až pět milionu lidí, které chtějí architekti dopravovat prostřednictvím modulů G2A (Ground to Air). Ty jsou uzpůsobeny tak, aby k nim šlo flexibilně připojovat podvozky s pneumatikami pro cestování po silnici, rotory pro cestování vzduchem a kola schopná jet po kolejích umístěných nad zemí i pod ní v rámci systému hyperloop.

Podle autorů řešení dává podobné propojení všech systémů mobility velký smysl, a to především díky své flexibilitě a efektivitě. Kapsle se může pomalu pohybovat po ulicích, ale v momentě, kdy zmizí v podzemí, nebo se odlepí od země, může výrazně zrychlit. Díky kombinaci efektivity hromadné a osobní dopravy by se měly eliminovat zácpy a zároveň by měl být tento způsob přepravy dostupný každému zájemci díky sdílenému modelu služby.

Je ovšem jasné, že vyvinout podobné řešení bude jen z finančního hlediska extrémně náročné, nicméně to platí snad pro všechno, co bylo doposud ve spojení s Telosou představeno.

Foto: Telosa Kapsle budou schopny pohybu ve vzduchu, po zemi i pod ní

Duchovní otec Telosy, miliardář Marc Lore, který je bývalým šéfem maloobchodního řetězce Walmart, má v úmyslu vybudovat město, které bude stavět na zcela nových socio-ekonomických základech. Chod města se bude ve velkém podřizovat udržitelnosti a také nabídne ty nejmodernější technologie, což by se mělo setkávat právě v systému elektrické a plně autonomní dopravy.

Takový systém je velmi těžké zavést v již zastavěných aglomeracích, v jejichž ulicích se musí autonomní technologie přizpůsobovat nevyhovující infrastruktuře i řidičům. Pokud však bude město disponovat dopravou založenou pouze na autonomních strojích, měla by být možná implementace takového systému podle autorů Telosy bez většího úsilí a investic.

Díky tomu, že město již ve svém návrhu počítá s tímto systémem dopravy, by nemělo mít žádné obrubníky, ani parkovací místa, protože kapsule budou mimo svůj provoz uchovávány v automatizovaných kontejnerech pod zemí.

Park jako páteř a maximální soběstačnost

Nový systém dopravy byl ovšem jen jednou z novinek, které byly ve spojitosti s budoucí podobou Telosy odhaleny. Celé město, jehož rozloha je aktuálně odhadovaná na zhruba 600 kilometrů čtverečních, má být protkáno dlouhým parkem sloužícím jako centrální páteř města. Díky tomu by mělo mít větší množství domů možnost svá průčelí orientovat do zeleně.

Město by zároveň nemělo mít jeden centralizovaný prostor, jak je tomu u jiných metropolí, ale bude se skládat z celkem šestatřiceti víceúčelových čtvrtí. Každá z nich bude navíc svým rezidentům poskytovat dostatečné zázemí k tomu, aby měli veškerou občanskou vybavenost v dosahu patnácti minut chůze.

Stejně tak budou decentralizovány i další významné objekty ve městě, jako jsou muzea, sportovní stadiony či nejvyšší budova metropole, mrakodrap Equitism Tower. Ty by měly být rozptýleny poblíž parku v různých částech města.

Plány také například zcela vyškrtly skládky v okolí města, protože na ně zkrátka nebude co dávat. Energie bude pocházet výhradně z obnovitelných zdrojů a spotřeba vody na osobu by měla být menší o 92 procent oproti spotřebě v konvenčních městech. Telosa bude dále posetá větrnými turbínami, solárními panely a také skleníky, ve kterých by mělo být pěstováno až 20 procent spotřebovaných surovin.

Kde přesně se bude Telosa nacházet, prozatím její autoři nevědí. Jisté je jen to, že by se mělo jednat o lokalitu v poušti, přičemž v současné době jsou ve hře lokality v Nevadě, Utahu a Arizoně.

Foto: Telosa Město bude rozděleno do čtvrtí, které budou nabízet vše k životu

Ať už bude vybrána jakákoliv lokalita, plány počítají s tím, že by se do města mělo v roce 2030 nastěhovat na padesát tisíc obyvatel současně, aby došlo k jeho zalidnění. Tito první Telosané by měli být vybíráni na základě výběrového řízení, což ovšem ve Spojených státech vyvolalo značnou kontroverzi.

Autoři projektu však chtějí oněch prvních padesát tisíc obyvatel poskládat z různorodých věkových skupin různé barvy pleti, náboženského vyznání i úrovně příjmů. Z nich bude město následně organicky růst s tím, že bude volně otevřené i dalším příchozím.

Telosa je jedním z projektů futuristických měst budovaných na zelené louce. Vytvoření města s podobnou filosofií, ovšem co do délky daleko větší rozlohou, je plánováno například v Saúdské Arábii. A jedno takové město buduje i Toyota pod horou Fudži v Japonsku.