Nevzdal to. Zkušený Čech spustil v Americe banku, chce oslovit trh po padlé Silicon Valley Bank

„Načasování se vždy nepodaří,“ krčí rameny Tomáš Milar a usmívá se u toho. Má důvod. Bavíme se totiž o tom, že jeho projekt neobanky Cheqly bez poboček a se službami lákavými pro startupy, odstartoval. Konečně. Původní plán a veškeré dohody počítaly s tím, že se to stane už před rokem. Jenže se toho sešlo víc – ve Spojených státech, kde působí, nastala krize mezi bankami, regulátor přitvrdil, trh se změnil. Rada? Může to bolet, ale je potřeba se nevzdat. „Nikdy,“ říká podnikatel. A pak to slovo ještě třikrát opakuje.

Cheqly, které spolupracuje přímo s klientem, bez poboček a online, odstartovalo v květnu ve spolupráci s americkou firmou Mbanq své služby pro ty, kteří se do projektu přidali „na pozvánku“ od někoho dalšího, takže v podstatě komunitně. Do plného provozu přešlo před pár týdny. A už má 250 klientů a procesuje na transakcích stovky tisíc dolarů týdně, říká Milar.

Plán sice zněl začít získávat klienty ideálně v červnu, ale roku 2022. A představy se nezměnily jen časově, nově může projekt částečně zaujmout místo padlé Silicon Valley Bank. „Máme skvělou šanci vyplnit místo na trhu,“ říká Milar.

Všechno naruby

Osmatřicetiletý Tomáš Milar je světoběžník. Navštěvoval vysoké školy od Kanady přes Finsko či Belgii po Turecko. Pracoval pro jednu z organizací Evropské komise v Bruselu, když začal studovat čínský management, tak se rozhodl přestěhovat do Pekingu. I v Číně rozjel byznys a v Hongkongu postupně založil několik firem. Ty dodnes fungují a Milar z nich nevystoupil, jejich řízení ale nechává na jiných.

Když se před třemi roky bavil s možným investorem do své fungující firmy, dozvěděl se, že prý málo riskuje. Tomáš Milar měl přitom v té době za sebou založení už kolem osmi firem, odkup společnosti od Johna Vanhary i rozšíření svého předchozího úspěšného projektu z Asie do Spojených států, kam se přestěhoval a kde prozatím zůstává. Slova investora ho zdravě naštvala.

Rozhodl se proto otevřít novou formu banky, takzvanou neobanku, a nasměrovat ji na mladé firmy a její služby otočit kolem technologií. A v rámci zvyšování rizika ji spustit na dvou kontinentech najednou: ve Spojených státech a v Hongkongu. Sestavil tým ze svých předchozích projektů, s ním vypracoval dva tisíce stran potřebných pro regulátory, splnil jejich podmínky a byl prý měsíce od reálného spuštění.

Tomáš Milar, zakladatel projektů Eqvista a Cheqly

A pak to začalo. „Krátce na to padla kryptoměnová burza FTX. Jednoho z našich partnerů to velmi zasáhlo, na FTX budoval produkt, který měl být vykopnutý zároveň se spuštěním banky, ten tak zcela padl,“ říká Milar.

Regulátor na pád reagoval. „Fintechovým firmám napojeným na bankovní sektor dal stopku,“ popisuje startupista. Cheqly měnilo propozice a za pár týdnů začaly mít problémy banky – Signature Bank, Silicon Valley Bank, First Republic. „Všechno naruby, všechno jsme znovu přepracovávali,“ popisuje Milar.

Neobanka, kterou Milar vytvořil, funguje, jak už bylo řečeno, přímo s klientem, bez poboček a online. Tyto typy firem se opírají o mobilní aplikace a celkově stojí na technologiích, což jim umožňuje v porovnání s klasickými bankovními domy obvykle nabízet flexibilnější služby, ale také vynakládat míň peněz na spuštění i samotný provoz.

Souhlas regulátora ale potřebují a ten po nich chce zas dostupnou hotovost jako krytí jejich služeb. „To byly vždy infarkty,“ vzpomíná Milar. Mluví o tom, že každá další zpráva, kterou od regulátora dostal, znamenala potřebu navýšit peníze. Nakonec banka potřebovala tři miliony dolarů – proti původní představě, že odstartuje s 1,5 milionu.

Pokles hodnoty o desítky milionů

Milar popisuje, že v jeho pojetí neobanka bude konečně využívat data, jež instituce o svých klientech mají, ale která nedokážou vytěžit v to, aby si u nich klient pořizoval další služby, na kterých by mohly vydělávat. I když měl Milar dlouhodobý plán, v posledním roce ho částečně překopal. Důraz chce teď klást na financování mladých firem a zařadit se ke specializovaným bankám, které jim nabízejí takzvaný venture debt financing.

Zakladatelé startupů totiž těžko hledají kapitál pro své nápady – a i neobanky podle Milara tento fakt zbytečně často ignorují. Věří tak, že ta jeho by mohla vyrůst na tom, že bude poskytovat financování rizikovým projektům, tedy podobně jako zmíněná a teď i nechvalně proslulá Silicon Valley Bank. Jen lépe, představuje si zakladatel.

Začít s neobankou teď, už by se to nepodařilo.

Zkušenosti už má – založil a dál vede startup Eqvista, který pomáhá firmám spravovat a distribuovat akcie mezi zaměstnance, investory či samotné majitele. Milar se ke konci loňska chlubil, že během dvou let na trhu administroval akcie a deriváty o celkové hodnotě 25,6 miliardy dolarů, tedy asi 560 miliard korun, a pečoval o aktiva osmi tisíc klientů po celém světě.

Z tuzemských zástupců využívá jeho služby například datově orientovaná Ataccama a celkově teď Milar hovoří rovnou o 14 tisících klientech a 36 miliardách spravovaných dolarů. Což je aktuálním kurzem přes 780 miliard korun.

V novém příběhu je důležité, že ve startupu Eqvista vytvoří kvanta valuací, říká Milar. A tak na to má nastavené procesy i specializované pracovníky. Z toho by mělo těžit právě Cheqly. Projekty jsou propojené, a i proto teď Milar jedná o investici, která by směřovala do obou.

Jen – opět – to vypadá, že načasování by mohlo být lepší. Nabídky na investici i akvizici Eqvisty už prý měl. „Když jsme hovořili s investory, ocenili nás na 67 milionů dolarů. Dnes je to 37 milionů,“ krčí rameny. S tím, že to není nejnižší bod, na který se startup dostal. Teď prý naopak hodnota banky podle investorů mírně roste s tím, jak se lépe daří trhu.

Pro Cheqly si představuje 10 milionů dolarů za zhruba 15 procent firmy, což by banku ocenilo na víc než 60 milionů dolarů, vyjádřeno v českých korunách vysoko přes miliardu.

Milar je klidný a na tento stav klade důraz. Popisuje, že byť zní zmíněná rada ze začátku, tedy nikdy se nevzdat, jako klišé, nic nemůže být ve startupovém světě pravdivější. A pro případ nouze ještě doporučuje nepřehazovat jako zakladatel problémy a jejich řešení na někoho jiného. Ale o všem se dobře poradit.

„Přes všechno jsme měli štěstí. Začít s neobankou teď, už by se to nepodařilo. Troufl bych si říct, že doba, kdy takové projekty vznikaly, je u konce,“ uzavírá.