Stará se o zaměstnanecké akcie, ve správě má 560 miliard. Tomáš Milar chce vybudovat jednorožce

Původem Čech Tomáš Milar navštěvoval vysoké školy od Kanady přes Finsko či Belgii po Turecko. V návaznosti na svá studia pak v zahraničí zakládal i firmy a prorazil tam s nimi. Během své kariéry například již prodal dvě telekomunikační firmy, v Hong Kongu společně s kolegy vybudoval konzultační společnost pro zakládání a budování firem, která nyní úspěšně funguje s vlastním managementem a Milar je v ní nadále podílníkem. V průběhu let také akvírovala podobně zaměřeného konkurenta v Nevadě, čímž svůj byznys rozšířila do Spojených států.

Právě odsud se Milar pustil do další štace. Jeho startup Eqvista pomáhá firmám spravovat a distribuovat jejich akcie mezi zaměstnance, investory či samotné majitele. Zaměřuje se přitom na potřeby rychle rostoucích společností, které běžně různé formy zaměstnaneckých opcí využívají pro lepší motivaci klíčových lidí a snížení fluktuace.

Během dvou let na trhu má již Eqvista akcie a deriváty o celkové hodnotě 25,6 miliardy dolarů, asi 560 miliard korun. Pečuje tak o aktiva osmi tisíc klientů po celém světě, z tuzemských zástupců jde například o datově orientovanou Ataccamu, jež nedávno získala investici 3,5 miliardy korun.

Když ale Milar během videohovoru mezi Spojenými státy a domovským Českem pro CzechCrunch vypráví o dalších plánech, Eqvista je podle něj navzdory poměrně pozoruhodným číslům jen v začátcích. „Dlouhodobou vizí je stát se jednorožcem,“ popisuje s odkazem na bájná zvířata. Právě jako jednorožci se označují startupy s hodnotou vyšší než jedna miliarda dolarů.

Foto: Archiv TM Tomáš Milar, zakladatel projektů Eqvista a Cheqly

„Abychom takového statusu dosáhli, postačí nám, když budeme mít obrat na úrovni přibližně 25 milionů dolarů, asi 600 milionů korun,“ přibližuje Milar. Odhaduje, že do takového stavu by se Eqvista mohla dostat asi za pět let. V loňském roce přitom firma utržila „jen“ 250 tisíc dolarů, v přepočtu šest milionů korun. Letos cílí na tržby 900 tisíc dolarů, asi 22 milionů korun.

Při otázce, jak může mít firma s obratem 25 milionů hodnotu na úrovni miliardy, to Milar vysvětluje na příkladu startupu Capdesk. Nedávno se prodal do rukou společnosti Carta, přičemž cena transakce podle Milara měla dosahovat čtyřiceti až padesátinásobku ročních tržeb. Standardem u běžných firem jsou v tomto ohledu násobky v jednotkách.

„Při zakládání Eqvisty jsme si záměrně vybrali obor, kde je hodně peněz,“ usmívá se Milar, který nyní ve startupu vede tým asi o 40 lidech, z nichž je sedm Čechů. Kanceláře mají ve Spojených státech, Hong Kongu, Indii i Česku. Aby ale naplnil ambiciózní stanovené plány, potřebuje na to pomoc od externích investorů.

Sám Milar, jenž aktuálně rozbíhá i další projekt online banky Cheqly, do rozletu Eqvisty investoval milion dolarů, aktuálně asi 25 milionů korun, ze svých vlastních prostředků. Nyní shání další. Narozdíl od většiny startupů se ale nechtěl obrátit na klasické venture kapitálové fondy. „Nechtěli jsme peníze získat takovým způsobem zejména kvůli času. Protože spravujeme ekvitu v tisícovkách firem, na reálných datech vidíme, že to zabere minimálně šest měsíců až devět měsíců,“ přibližuje.

„Zároveň jsme se zatím nechtěli vzdávat ani části rozhodování o směřování firmy tak, že bychom měli investora v představenstvu,“ doplňuje Milar. Se svým týmem nakonec dal přednost – jak sám říká – „mini-IPO“, kde možnost investovat do firmy výměnou za podíl nabízí všem zájemcům. „Nynější regulace umožňují vstup veřejnosti do firmy za splnění regulatorních podmínek. Je to jak takový malý vstup na burzu, celý compliance proces trvá přibližně tři měsíce,“ doplňuje.

Celkem začne Eqvista nabízet 750 tisíc akcií, což ve startupu odpovídá podílu ve výši 7,5 procenta. Cena jedné akcie je 6,7 dolaru a valuace společnosti je tak stanovena na 67 milionů dolarů, 1,7 miliardy korun. Prodej akcií má probíhat asi do druhé poloviny ledna příštího roku.

Prostředky chce využít na nábor nových lidí i další rozšiřování řad klientů, časem by ale mělo dojít i na větší produktové novinky. „Pokud se nám podaří udržet současný růst, za pět let bychom mohli mít pod správou cenné papíry za 800 miliard dolarů, takže vidíme velký potenciál také ve vytvoření sekundárního tržiště,“ nastiňuje Milar, který zároveň přiznává, že i on Eqvistu buduje s vidinou možného exitu.

„Určitě firmu chceme jednou prodat, to nám umožní vyplatit investory a díky zaměstnaneckým akciím také lidi z firmy, z nichž chci udělat milionáře. Nabídky na prodej dostáváme každý měsíc, to ale zatím není na pořadu dne. Když za několik let budeme jednorožcem, pak se uvidí,“ dodává.