New York, Miami nebo Buffalo. Slovenský nástroj pro komunikaci měst s jejich obyvateli dobývá USA

Když před rokem startup Simplicity oznamoval investici 180 milionů korun, jeho aplikaci pro komunikaci samospráv s občany využívalo několik desítek měst, většinou na domovském slovenském trhu. Cílem bylo začít dobývat Spojené státy, a to se ve velkém stylu daří, hlásí nyní zakladatelé Juraj Gago a Andrej Krúpa. Simplicity začaly oficiálně využívat velké americké metropole New York, Miami či Buffalo a další mají přibývat.

„Partnerství se Simplicity přinese Newyorčanům a návštěvníkům aplikaci, v níž najdou úplně všechno, co k životu ve městě potřebují. New York je hlavním městem inovací a společně se Simplicity spojíme naše město jako nikdy předtím,“ uvedl starosta New Yorku Eric Adams ve výzvě k obyvatelům, aby si bezplatnou aplikaci stáhli.

„Naší misí od začátku bylo zjednodušit život lidí ve městech, aplikace Simplicity je vlastně městem v mobilu, kde jejich obyvatelé najdou všechno, co potřebují,“ popisuje Andrej Krúpa a vyjmenovává funkce aplikace jako zasílání novinek o akcích ve městě a jeho okolí či upozornění, kdy se čistí cesty nebo kdy mají lidé vynést smetí. Starostové mohou realizovat rychlé průzkumy veřejného mínění, získávat zpětnou vazbu a upozorňovat na dezinformace.

Novinkou je pak integrace plateb, kdy například Newyorčané mohou přímo v aplikaci zaplatit pokutu za parkování nebo městské daně. Do budoucna by uživatelé měli mít možnost získat také slevy a benefity v lokálních provozovnách, což také zjednoduší placení a podávání žádostí.

Foto: Simplicity Jakub Janega, starosta New Yorku Eric Adams a Andrej Krúpa

„Pro naši komunitu je nesmírně důležité mít přístup ke konzistentním, aktuálním a ověřeným informacím. Spojení se Simplicity je významné, přináší úplně nový způsob, jak můžeme my, starostové, komunikovat s obyvateli. Pokud jsou města orgány státní správy, které jsou lidem nejblíže, pak je Simplicity platforma, která je lidem nejblíže,“ komentuje starosta Miami Francis Suarez.

Z českého pohledu se aplikace Simplicity do velké míry podobá tuzemskému Munipolisu, původně Mobilnímu rozhlasu, který využívá přes dva tisíce samospráv. Po investici v desítkách milionů korun od investiční skupiny Pale Fire Capital firma zakladatele Ondřeje Švrčeka rozběhla expanzi do Německa.

Simplicity vzniklo před třemi lety, v roce 2020 získalo první investici jeden milion eur, na kterou loni navázalo dalším kolem ve výši 8,5 milionu eur (180 milionů korun) od investorů ze Spojených států, Evropy i Izraele. Zajímavostí je, že do aplikace investovala i známá jména z hiphopového světa Jam Russell Simmons, Run DMC či DJ Dnice. Následně se startup pustil do expanze za oceánem.

„Když jsme se před rokem přestěhovali do Spojených států, na začátku jsme podepsali asi patnáct měst z předměstí Chicaga a dvacet menších měst v Silicon Valley jako Foster City, Atherton, Menlo Park, East Palo Alto nebo San Mateo. Později jsme se zaměřili na metropole jako Los Angeles,“ popisuje pro CzechCrunch Juraj Gago.

Cílem druhé poloviny letošního roku pak bylo získat Miami s progresivním starostou a New York jako největší město Spojených států. „S těmito dvěma referencemi bude jednodušší rozšířit se do všech měst nad 500 tisíc obyvatel a mít deset milionů uživatelů. Začátkem příštího roku přibude i Austin, Los Angeles, Denver, Atlanta a Cleveland,“ doplňuje Gago s tím, že aktuálně aplikaci využívá asi stovka měst, z nichž polovina je ve Spojených státech.

Simplicity nyní registruje přes 300 tisíc uživatelů, do konce prvního kvartálu 2023 a po spuštění v New Yorku zakladatelé očekávají překonání hranice jednoho milionu lidí.

Z byznysového hlediska startup letos utrží nižší stovky tisíc dolarů (kolem hranice 10 milionů korun) a v příštím roce chce spustit plnou monetizaci. Letos totiž zatím finance získával jen od slovenských měst, která za využívání aplikace platí měsíční předplatné. Příští rok by zároveň zakladatelé startupu chtěli využít své momentum a otevřít další finanční kolo, které by nakoplo další růst na americkém trhu.

„Z dlouhodobého hlediska se soustředíme na vytvoření globální sítě měst s potenciálně miliardou uživatelů. Zároveň pracujeme na integraci dalších institucí ve městech včetně škol, knihoven, neziskových organizací s potenciálem dát prostor komunikovat i celým státům jako Kalifornie, Texas či Florida a jejich guvernérům,“ uzavírá Gago.