Než vyjde jarní slunce. Dobrý čas řešit fotovoltaiku je před zimou, klíčový je výběr technologie

Uložit 0

Do prvního paprsku jarního slunce se zdá být daleko. Ale pokud třeba už během příštích Velikonoc chcete svítit a péct elektřinou z vlastních solárních panelů, je na začátku zimy ta pravá chvíle pustit se do jejich pořízení. „To je obvyklý sezónní jev. Lidé se v březnu podívají z okna a dojde jim, že propásli zimní měsíce, kdy mohli přípravu fotovoltaiky řešit,“ říká Jaroslav Šuvarský z S-Power Energies, která dodává domácnostem a firmám fotovoltaické elektrárny na klíč.

Počet instalací solárních panelů v České republice každým rokem roste. Podle dat Solární asociace bylo v loňském roce zprovozněno rekordních 82 799 nových solárních zdrojů, tedy víc než dvojnásobek oproti roku 2022. Z toho 96,7 procenta přitom tvoří fotovoltaické elektrárny instalované právě na rodinné domy.

„Důvodem je lepší dostupnost komponent a oproti dřívějšku také výrazně kratší čekací lhůty na instalaci. Zájem o solární systémy s vyšším výkonem podpořila i novela energetického zákona, která umožnila zákazníkům pořídit si domácí elektrárnu o výkonu až 50 kWp, aniž by k jejímu provozování potřebovali licenci,“ komentuje vývoj Šuvarský. Podstatnou roli při rozhodování domácností o investici hraje také státní program Nová zelená úsporám, ze kterého je možné čerpat peníze na uhrazení až poloviny nákladů.

Teď už rozhodně neplatí, že je panel jako panel. Výkon se ve zhoršených podmínkách může lišit až o 30 procent.

Od vyhledání dodavatele po „první rozsvícení žárovky“ uběhne zpravidla tři až pět měsíců. Největší pozor by si zákazníci podle Jaroslava Šuvarského měli dát na výběr technologie. „Teď už rozhodně neplatí, že je panel jako panel. Stále všechny vypadají dost podobně, ale jejich okamžitý výkon se ve zhoršených podmínkách může lišit až o 30 procent. Když si vezmete, že si panel pořizujete minimálně na čtvrt století, dělá to za ty roky ohromný rozdíl,“ říká. Panely, které odborníci ještě před dvěma lety označovali za skvělé, jsou podle něj dnes už technologicky překonané efektivnějšími modely. Za nejpokročilejší v současnosti považuje panely postavené na tzv. technologii zadního kontaktu, označované zkratkou BC (back contact) nebo ABC (all back contact).

„Ne všechny dny od jara do podzimu jsou slunečné a právě na tom se návratnost investice zásadně láme,“ říká s tím, že hlavním benefitem těchto panelů je vysoká účinnost i při horších osvitových podmínkách. Zatímco většina klasických panelů dodává vysoký výkon jen při dokonalém osvitu, ale za zhoršených podmínek jejich schopnost vyrobit elektřinu dramaticky klesá, kvalitní BC panel podle jeho slov dosahuje až o 30 procent vyššího okamžitého výkonu oproti standardním panelům i při částečném zastínění.

Objem elektřiny, který tato technologie vyrobí, tak může být až o 10 procent vyšší než u klasických panelů. Přepočteno na peníze – u domácí elektrárny s výkonem 10 kWp je to až 1 MWh vyrobené energie navíc, což může například podle Šuvarského při průměrné ceně a rodinné spotřebě znamenat úsporu 6 000 korun ročně.

Ve prospěch zákaznické peněženky hraje ještě jeden fakt. Trh fotovoltaiky zaznamenal za poslední rok výrazný pokles cen. Domácnosti si nyní mohou solární panely pořídit nejlevněji, jak to kdy bylo možné. V solárním nadšení předchozích let vzniklo velké množství nových firem a konkurenční tlak ceny srazil. S sebou to však nese riziko výběru nespolehlivé firmy. Prověřit dodavatele umožňuje například srovnávač Refsite.info, který obsahuje recenze a také pravidelně aktualizuje seznam rizikových firem.

„Po letech fotovoltaického boomu se trh čistí a stovky firem jsou ve velkých problémech. Proto doporučuji opravdu důsledně vybírat mezi dodavateli – aby lidé nenaletěli firmě v posledním tažení, která vyinkasuje peníze, ale fotovoltaiku nedodá nebo zkrachuje ihned poté. Zákazník pak nebude mít kde uplatnit záruky,“ varuje Jaroslav Šuvarský.

Jeho S-Power Energies zákazníkům nabízí také novou možnost financování, která by se laicky dala nazvat jako půjčka na dotaci. Při standardním nákupu zákazník musí uhradit plnou cenu fotovoltaiky a pak zhruba dva měsíce čeká na vyplacení dotace, která pokrývá až 50 procent ceny (někdy dokonce i víc). U S-Power Energies je nyní možné zaplatit pouze část bez dotace, tedy zhruba půlku. Druhou část zafinancuje smluvní partner společnosti a tím se překryje období od zaplacení do připsání dotace na účet zákazníka. Ten pak připsanou dotaci partnerské společnosti obratem vrátí.

„Díky tomu je teď fotovoltaika ještě dostupnější, protože lidem skutečně stačí pouze polovina prostředků nebo si za stejné finance můžou pořídit mnohem větší elektrárnu. Služba je bezúročná a nejsou v ní skryté ani žádné jiné poplatky,“ uzavírá Šuvarský.