Nikdy neměl elektromobil, čekal čtyři roky a teď má jako první Čech Cybertruck od Tesly. Je famózní, říká

Uložit 0

V kalifornském městě Carlsbad, které se nachází mezi San Diegem a Los Angeles, se minulý týden v jednom z obchodů automobilky Tesla konala slavnostní párty – zákazníkovi předávali první tamní Cybertruck. Očekávaný elektrický kolos od Elona Muska si přebíral jako pravděpodobně vůbec první Čech na světě Tom Krcha a hned ho čekal křest ohněm.

„Byla to velká událost, nastoupil celý tým, hrála hudba, udělali dokonce špalír jako na svatbě. A já jsem měl hrozný strach, že se ani nevejdu do vrat, hned to odřu a bude to obrovský trapas,“ směje se designér a produkťák, který je součástí úspěšného česko-slovenského startupu Around. Kdyby někdo tušil, že to je nejen jeho první Tesla, ale také vůbec první elektromobil, který vlastní, možná by si to s tou oslavou rozmysleli.

Některé elektromobily si už Tom Krcha dříve vyzkoušel, ale vždy jen na chvíli. Vlastní auto s baterkami a elektromotory nikdy neměl a chtěl si počkat na ten správný moment. Skvělé každodenní služby mu dosud odvádělo BMW X5 a v garáži na něj ještě pro radost a zábavu z jízdy čekalo klasické Porsche 911 z roku 1984.

Tesla Cybertruck je ale jeho první úplně nové a také elektrické auto. „Kdo má elektromobily a Tesly obzvlášť najeté, už to všechno zná, ale přesednout třeba ze spalovacího BMW do Cybertrucku, to je nepopsatelný zážitek a rozdíl. Přijdete si skoro jako v budoucnosti,“ vypráví Krcha, který má za sebou několik prvních dní za volantem futuristického vozu.

K prvním zákazníkům se hranatý a ocelový pick-up od Tesly dostal koncem loňského roku. Elon Musk tehdy předal první vyrobené kusy, kterých ale bylo jen pár. Tom Krcha si ani nedělal naděje, že by se měl v dohledné době dočkat. Na svůj Cybertruck jako mnoho dalších čekal už od 21. listopadu 2019, kdy ho Tesla poprvé ukázala světu a začala přijímat předobjednávky.

Zájem byl obrovský, Elon Musk nestíhal tweetovat, jak rychle roste počet rezervací, které se počítaly ve statisících. Stačilo jen složit stodolarovou zálohu. To stejné tehdy udělal i Krcha a stejně jako všichni ostatní čekal čtyři roky, než Tesla začala svůj nový model skutečně vyrábět.

„Když oznámili, že jich na začátku předají jen deset, tak jsem si říkal, že jestli mají na seznamu stovky tisíc zájemců, tak se na mě tímhle tempem asi ani nikdy nedostane,“ usmívá se a dohledává e-mail z roku 2019, v němž mu Tesla potvrzuje rezervaci Cybertrucku.

Podle času ji provedl v prvních minutách po spuštění předobjednávek a nakonec se ukázalo, že skutečně byl mezi nejrychlejšími. Pár dní po listopadovém zahájení prodeje mu přišel e-mail, že byl vybrán pro limitovanou edici Foundation Series, a pokud o ni má zájem, stačí složit dalších 250 dolarů a auto bude brzy k dispozici.

Auto od SpaceX

Minulý týden už začal na kalifornských silnicích poutat pozornost. Tesly tam jsou sice běžné, ale Cybertruck je jiné zvíře. Žádná jiná automobilka nedokáže udělat z nového vozu takové haló jako ta Muskova. Také Krcha se ostatně při vyprávění, jak si objednával a přebíral Cybertruck, hlavně směje. Kdyby nějaká tradiční automobilka představila auto, pak se na něj čtyři roky čekalo a nakonec by přijelo s mnoha neduhy, asi by jí to média a zákazníci po celém světě dali pořádně sežrat. Kritizuje se samozřejmě i průkopnická firma z (dnes už) Texasu, ale do značné míry to přebíjí nadšení z toho, co že to vůbec jezdí po silnicích.

Ostré hrany, blyštivý ocelový plášť, terénní kola, téměř dva a půl metru na šířku, přes pět a půl metru na délku a k tomu působivé zrychlení. Učarovalo to také Krchovi. „Nikdy jsem nebyl žádný Tesla fanatik. V San Francisku a okolí jezdí Tesly všude, párkrát jsem se s nimi projel a všechny mi třeba proti BMW nebo Mercedesu přišly dost tvrdé. Říkal jsem si, že jestli někdy Teslu, tak jedině Cybertruck, proto jsem tak dlouho čekal. A teď si myslím, že jsem udělal dobře. Na něm je totiž nejzajímavější, že nepůsobí vůbec jako Tesla, je to spíš taková limitovaná edice auta od SpaceX,“ komentuje auto Krcha.

Auto takových proporcí bylo skutečně dosud možné vídat hlavně ve sci-fi filmech. První kilometry se Cybertruckem byly pro šéfa produktu ve startupu Around, který zlepšuje videohovory a předloni ho v mnohamiliardovém dealu pohltila americká společnost Miro, hlavně o poznávání.

„Když jsem opouštěl obchod, měl jsem z auta první půlhodinu velký respekt. Jednak je skutečně obrovské, navíc jsem ještě neměl naučené, jak se ovládají stěrače, jak fungují blinkry,“ popisuje Krcha, který žije v San Diegu, kde jsou jako v celých Spojených státech na podobně velká, a ještě mnohem větší, auta na silnicích zvyklí a připravení.

Rychle se se Cybertruckem sžil i rodák ze Starého Města u Uherského Hradiště, který předtím téměř deset let působil jako designér a produktový manažer v Adobe. Zároveň během prvních kilometrů naplno pronikal do tajů elektromobility, která přináší z jízdy úplně jiný zážitek. „Těžko se to popisuje, ale ta plynulost jízdy je neskutečná,“ říká a potvrzuje tak slova mnoha fanoušků elektromobilů, kteří říkají, že se autem s elektrickým motorem opravdu musíte nejprve svézt, abyste dokázali pochopit, oč běží.

Cybertruck se přitom řadí do kategorie velkých vozů, jako jsou v Americe oblíbené Fordy F-150 nebo Bronco, které jsou stavěné jako pracovní, respektive terénní auta. „Čekal jsem, že také v Cybertrucku bude pocit z jízdy tvrdší a drsnější, ale dost mě překvapilo, jak plynulá jízda ve skutečnosti je. Velikost auta rychle přestanete vnímat, protože se skvěle ovládá. Z toho jsem měl zpočátku strach, ale pomáhá, že se otáčí všechna čtyři kola a ta přední jsou navíc dost vepředu,“ popisuje Krcha s tím, že ke komfortu jízdy prý přidává i obrovské přední sklo protažené až k předku auta.

Na první pohled Cybertruck vypadá jako velký, tvrdý a hranatý vůz a původně ho takový jeho nový majitel čekal i uvnitř. „I proto, že Tesla obecně nemá svá auta tak dobře odpružená. Když to srovnáte třeba s BMW nebo Mercedesem, tak podvozkově je u nich pohodlí úplně jinde. Cybertruck je ale na tom po stránce komfortu stejně,“ doplňuje designér, který nakonec za speciální dvoumotorový model Foundation Series a pohonem všech čtyř kol zaplatil včetně daně zhruba 110 tisíc dolarů, v přepočtu kolem 2,6 milionu korun.

Součástí úvodní exkluzivní série je například systém Full Self-Driving, tedy autopilot, který u Tesly běžně stojí dvanáct tisíc dolarů (necelých 300 tisíc korun), ale v Cybertrucku zatím ještě není aktivovaný. Foundation Series nabízí také bílé panely v interiéru, dvacetipalcová kola nebo možnost napájet své kempinkové vybavení, elektrické nářadí nebo třeba celý dům použitím elektromobilu jako mobilního generátoru. Papírový dojezd je necelých 550 kilometrů a zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině za 4,1 sekundy.

Kde jsou páčky pod volantem?

Jen za úvodní Foundation Series jako takovou se připlácelo dvacet tisíc dolarů (475 tisíc korun). Tesla na svém webu aktuálně uvádí nejdostupnější variantu v přepočtu za 1,5 milionu korun s pohonem předních kol, ale ta nebude dostupná dříve než v příštím roce. Základní model s pohonem čtyř kol, který má být k dispozici ještě letos, by měl stát v přepočtu 1,9 milionu korun a nejnadupanější model Cyberbeast 2,4 milionu. Ten slibuje zrychlení z nuly na sto za 2,6 vteřiny. K těmto cenám je však třeba připočíst daň, která je v Kalifornii přes sedm procent.

Tom Krcha přiznává, že si Cybertruck objednával s tím, že až jednou dorazí, prostě ho vyzkouší a uvidí, jak mu sedne. Je to přeci jen dost specifické auto, navíc jeho první elektromobil. Sice s ním má zatím najeto teprve prvních pár stovek kilometrů, ale názor se mu tříbí rychle.

„Nejsem si jistý, jestli budu vůbec schopen jít zpět. Sednout si do klasického Porsche 911 je samozřejmě také skvělý zážitek, bublá vám tam motor a dýchá na vás nostalgie, ale po jízdě v Cybertrucku to je ještě o to víc cesta do minulosti, zatímco Cybertruck je cesta do budoucnosti. Dokážu si ho představit jako auto na každodenní ježdění, které mi bez problémů nahradí BMW X5,“ přemítá Krcha.

K cestě do budoucnosti nicméně dodává, že někdy šla Tesla tímto směrem až zbytečně moc. Častým tématem debat je třeba hranatý volant. „Je to takový hranatý elipsoid, trochu jsem se obával, jak se bude celé auto řídit, ale volant se pořád dá držet i svrchu, je dobře ergonomický a můžete pohodlně řídit jednou rukou,“ říká Krcha.

S volantem má ale jiný problém. „Pořád si zvykám na to, že pod volantem nejsou páčky pro směrovky, což podle mě mohli vyřešit lépe. Je to jen dotykové tlačítko na volantu pod levým palcem a pořád se na to musíte dívat, abyste věděli, zda mačkáte pravý nebo levý blinkr,“ doplňuje.

Z pohledu řidičského zážitku a pohodlí považuje za nešťastné i tak trochu chybějící zpětné zrcátko, ve kterém nic nevidíte, pokud máte zavřenou korbu. Místo toho se promítá na velký displej uprostřed záběr ze zadní kamery, která se ale neumí sama očistit, a tak někdy dozadu zkrátka dost dobře nevidíte. Člověk si tedy musí zvyknout, že je třeba se dívat při zpětném pohledu jinam. Když k tomu přidáte ještě minimálně prozatím chybějící pípací parkovací senzory, parkování takového kolosu je někdy výzva.

Co naopak Krchu neuráží, je velmi strohý interiér, ve kterém v případě Tesly již tradičně prakticky nic není kromě velkého displeje uprostřed. „Také jsem se toho trochu bál, protože třeba z BMW jsem zvyklý na určité pohodlí a Tesly takové často nebyly, nicméně Cybertruck mě v tomto ohledu nijak neomezuje. Na mnoho nových prvků si rychle zvyknete a už je neřešíte,“ míní Krcha a dodává: „Jen to auto, hlavně zvenku, musíte pořád čistit. Jakmile se ho dotknete, zůstávají na něm otisky. A jelikož je opravdu ostré, tak si minimálně na začátku radši třeba při zavírání dveří dáváte větší pozor.“

Jeho první větší výlet se Cybertruckem vedl do pouště, kde ho vedle očekávaných off-roadových schopností uchvátil ještě audio systém. „Zvuk je geniální, klidně si v autě můžete pustit film a nebude to úplně špatný zážitek. Škoda, že Tesla ještě nemá auta napojená na Starlink, aby bylo úplně všude zajištěné připojení, třeba když nocujete někde v poušti,“ přeje si designér, který už teď ví, že bude mít těžké rozhodování, jestli ještě vůbec někdy usedne zpátky do svého benzínového BMW X5. „Cybertruck je zkrátka famózní,“ usmívá se.