Tesla dodala prvním zákazníkům Cybertruck. V Evropě si na neprůstřelný pick-up musíme zatím počkat

Dlouhé čekání je u konce, i když pro Teslu vše teprve začíná. Automobilka Elona Muska předala prvním majitelům jejich zbrusu nové Cybetrucky, tolik vyhlížený pick-up, který se vymyká všemu, na co jsme byli zvyklí nejen od Tesly, ale i jiných značek.

Slovo Cybertruck zaznělo v souvislosti s Teslou vůbec poprvé v roce 2017 během premiéry modelů Semi a Roadster. O dva roky později automobilka začala na model sbírat první předobjednávky se slibem, že výroba odstartuje v roce 2021. Nestalo se tak a po dalších omluvách a odkladech byla produkce prvních kusů zahájena až letos. Díky tomu však již nic nebránilo tomu, aby Tesla konečně předala první Cybertrucky svým majitelům.

Stalo se tak během včerejšího večera, díky čemuž víme o Cybertrucku zase o něco více. Tím nejdůležitějším je cena vozu a jeho dostupnost, ze které budou evropští zákazníci nejspíše zklamaní. Do Česka a dalších zemí starého kontinentu se totiž Cybertruck prozatím nedostane. Důvodem mají být přísné crash testy a homologace.

Nabídka se tak prozatím omezuje pouze na zákazníky v USA, kterým je Cybertruck nabízen za cenu startující na 60 990 dolarech, tedy zhruba 1,43 milionu korun. Základní verze ovšem začne být nabízena až v roce 2025 a přednost tak prozatím budou mít ostřejší varianty nabízené za 79 990 a 99 900 dolarů, v přepočtu tedy 1,78, respektive 2,3 milionu korun.

Zda za to Cybertruck skutečně stojí, odhalí až první uživatelské recenze, nicméně Tesla, jak je jejím dobrý zvykem, od začátku prezentovala automobil jako něco skutečně výjimečného. A nutno říci, že tentokráte měla s čím pracovat. Až doposud totiž byla její produkce soustředěná hlavně na uhlazené elektromobily s aerodynamickým designem a tendencí drtit časové rekordy. Cybertruck je však úplně jiný.

Zatímco ostatní modely jsou ladné, Cybertruck je jako ocelová pěst. Doslova. Celá jeho karoserie je vyrobená ze slitiny za studena válcované nerezové oceli, což designéry donutilo k tomu, aby vozu propůjčili výrazně hranaté křivky. Ocel by však měla poskytnout obrovskou odolnost proti promáčklinám a korozi a měla by prý být i neprůstřelná.

Odolnost vozu podporuje také umístění zesílených oken. Mnozí si možná vzpomenou na malý trapas spojený právě s těmito skly, když během veřejné prezentace jejich schopností došlo přímo na pódiu k jejich rozbití. Nicméně tento nedostatek byl v Tesle již určitě vyřešen. Cybertruck by měl být také schopen odvléct v podstatě vše, co za něj bude zaháknuto. Dokáže za sebou totiž táhnout téměř 6,5 tuny, a tak by si měl poradit s přívěsy, loděmi i jinými automobily.

Ke všem těmto schopnostem se navíc přidává fakt, že přestože Cybertruck vypadá jako nemotorný vůz stavěny do podmínek apokalypsy, z nuly na sto by měl být schopen vystřelit za méně než tři sekundy a ukázat tak záda celé řadě svých konkurentů vybavených korbou. Rychlost vozu ostatně Tesla demonstrovala na videu, kde Cybertruck měří své síly s Porsche.

Feat of Strength 3: Cyberbeast (0-60 in 2.6s) pic.twitter.com/q0cK9zb21D — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Korba Cybertrucku je dlouhá přes 1,8 metru a nabízí objem přes tři tisíce litrů. Konfigurace zahrnující tři elektromotory a pohon všech kol by měla vozu propůjčovat nekompromisní schopnosti průchodu terénem. Jak ovšem informoval například i Business Insider, na internetu se objevily záběry, které ukazují, že novince by mohly některé úkoly, jako je například výjezd prudkého kopce, činit určité obtíže. Těžko však dělat závěry z videa na sociálních sítích a lepší bude v tomto ohledu počkat na oficiální nezávislé testy.

Cybertruck pak nabídne také některé prvky, na které jsme zvyklí i z jiných modelů Tesly. Konkrétně obří obrazovku infotainmentu, minimalistický interiér, Autopilota a další inteligentní jízdní asistenty, extra účinnou filtraci vzduchu, kontrolu dění okolo vozu během parkování i pořizování případných videozáznamů a další. K tomu se navíc přidávají vychytávky běžné u vozů stavěných do terénu. Jmenovitě například adaptivní samonivelační odpružení, které umožní nastavit si světlou výšku vozu, jak je zrovna potřeba, kompresor, módy pro kempování, trezor a další.

Foto: Tesla Pohled na interiér Cybetrtrucku

Tesla přichází se Cybertruckem na trh v době, kdy vozy podobného charakteru nabízí či brzy nabídnou značky jako Ford, GM, Rivian či Toyota. Ty navíc šlapou do snižování cen svých elektrických modelů, aby co nejvíce rozšířily potenciál oslovit zákazníky, což je strategie, kterou v letošním roce nastavila i Tesla.

Spuštění dodávek Cybertrucku je pro Teslu překonání první těžké fáze a vkročení do nové, možná ještě složitější. Někteří si možná vybaví Muskova slova o výrobním pekle, když se Tesla naplno vrhla do produkce Modelu 3. V souvislosti se Cybertruckem a jeho produkcí nebyl Musk o moc pozitivnější, když řekl, že si tímto modelem automobilka vykopala hrob. Narážel tím jak na komplikovaný vývoj, kdy pracovali s novými materiály a koncepcemi, ale určitě i na budoucí výrobní procesy, na které se Tesla teprve chystá.

Americká automobilka nyní hodlá vyrábět zhruba čtvrt milionu kusů Cybertrucku, ovšem toto tempo podle Muska výroba nenabere dřív než po roce 2024. Firma by přitom měla držet na náklaďák přibližně milion rezervací. Takže někteří budou na svůj nový pick-up čekat ještě dlouho.