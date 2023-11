Nejosobnější projekt, který září i na Apple Music. NobodyListen vydal novou desku s Annet X

Uložit 0

NobodyListen má v českém hudebním rybníčku velké jméno jako producent, který spolupracoval s největšími rapovými a popovými interprety poslední doby. Jako jeden z mála tuzemských hudebních tvůrců (ne-li vůbec jediný) má také možnost více spolupracovat s Applem, což se ukázalo i teď, během práce na nové desce, kterou před pár dny vydal.

Není tomu tak dávno, co Jakub Strach alias NobodyListen dostal příležitost, kterou zatím žádný z českých ani slovenských hudebníků neměl. Speciálně pro Apple, respektive pro jeho streamovací službu Apple Music, připravil DJ set v rámci série Back to School, v němž přes vybrané skladby vzdal hold lokálním tvůrcům. Výsledkem se stal mix určený pro studium a soustředění.

„Je to pro mě super odměna za patnáct let práce. Pracovat s lidmi přímo z Applu je zajímavá příležitost,“ řekl tehdy pro CzechCrunch. NobodyListen, který stojí i za úspěšnými raveovými festivaly Addict, ale s tvůrci iPhonu zjevně nespolupracoval naposledy. Jen několik dní poté, co rozezvučil novou prodejnu iStyle v pražské Masaryčce, vydal spolu se zpěvačkou Annet X novou desku, kam se nakousnuté jablko také propsalo.

Nový studiový projekt s názvem Koukej se mnou vyšel minulý týden, tudíž je venku poměrně čerstvě. „První dny se špatně odhadují,“ říká NobodyListen. „Udělali jsme komplexní desku, k níž se lidé musí proposlouchat. Zatímco dnes se hudba točí okolo dvouminutových singlů a trendů na TikToku, my udělali čtrnáct věcí, které mají přes čtyř minuty. A některé z nich mají velmi alternativní aranžmá,“ říká český producent ke své novince.

Foto: Benedikt Renč „Nejosobnější projekt,“ říká NobodyListen

Jen na něm ale album nestojí – stejně tak důležitou roli má i česká zpěvačka Aneta Charitonová, která je v hudebních kruzích známá pod pseudonymem Annet X. Ta se na desce stará o veškeré vokály a na některých písničkách ji doplňují i vybraní hosté, například Viktor Sheen, Nik Tendo, Saul a Taomi. Díky tomu se tak v projektu míchá pop s rapem, a proto zní poměrně netradičně, leč moderně.

„Jde o unikátní projekt. Minimálně pro mě, protože jsme během jeho tvorby začali s Annet X tvořit pár – a navíc se u toho nerozešli,“ říká s úsměvem NobodyListen pro CzechCrunch. „Je to nejosobnější projekt, který jsem za posledních deset let tvořil. Zajímavé navíc je, že jsme si s Annet říkali už asi osm let, že spolu musíme něco vytvořit. Chvíli jsme si počkali a začali na tom pracovat loni v říjnu, teď je to ale tady,“ dodává.

S nadsázkou by se dalo říct, že na jejich nový release čekal i sám Apple. Deska se stala vůbec první v Česku a na Slovensku, kterou si uživatelé Apple Music mohli uložit do své knihovny před samotným vydáním. „Tím se zařadili po bok umělců typu Chief Keef, Lil Wayne nebo Usher, potažmo kapely Green Day a dalších,“ dodává Štěpán Voráček z Warner Music, který zajišťuje distribuci. „Pro mě je to trochu splněný sen, protože jsem velký fanoušek Applu,“ říká NobodyListen.

K tomu vytvořili tři bonusové písničky pouze pro streamovací službu od Applu. Stejný sny, jedna z oblíbených skladeb nové desky, na níž hostuje Taomi, se pak dostala na první, respektive druhou příčku hlavních playlistů Nové Česko a New Music Daily. A to, že Apple drží banner nového alba stále v horním carouselu v aplikaci, spolupráci jen podtrhuje. NobodyListen se ovšem na Apple neupíná – fanoušky je třeba udržovat neustále ve střehu.

Před třemi týdny duo vydalo videoklip k tracku Vrstvy, o který se postaral tým okolo Járy Moravce. „Šlo o zatím největší videoklip, jaký jsem za svou kariéru nechal natočit. Stál okolo 700 tisíc korun,“ dodává NobodyListen. Venku už mají i video k písničce Jenom tak, kterého se pro změnu chopil Tomáš Fiala. V plánu je natočení ještě dvou, blíže nespecifikovaných věcí – a příští rok turné. „Jasně, bude i vinyl,“ láká NobodyListen fanoušky i sběratele.