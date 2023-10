Blíž Apple Storu v Česku dlouho nebudeme. iStyle otevřel novou prodejnu v ikonické Masaryčce

Uložit 0

Není obvyklé, aby lidé chodili do kamenných obchodů tak často, aniž by v nich chtěli cokoliv koupit. Výjimku tvoří prodejny, které mají v logu bílé nakousnuté jablko. Oficiální obchody společnosti Apple se na mnoha místech po světě zejména díky tomu, kde se nachází a jak vypadají, staly ikonickými. V Česku na oficiální Apple Store zatím čekáme a v dohledné době se ho nedočkáme. Největší síť partnerských maloobchodních prodejen Applu ve střední a východní Evropě teď ale v Praze otevřela obchod, kterému už do originálního konceptu mnoho nechybí. Blíže Apple Storu, než je nová prodejna iStylu v budově Masaryčka od architektonického studia Zahy Hadid, u nás dlouho nebudeme.

O tom, kdy u nás Apple otevře svůj první oficiální obchod, se živě debatuje roky. Stejně dlouhou dobu je přitom de facto jasné, že se to jen tak nestane. Naznačuje to několik indicií, těmi nejviditelnějšími jsou přitom kroky místních prodejních partnerů Applu, jako je iStyle nebo Smarty a jeho značka iWant. Ti v Česku už dlouho provozují sítě obchodů, které prodávají iPhony, MacBooky, iPady a další jablečné produkty a které se originálním Apple Storům, jež si provozuje sám kalifornský technologický gigant, podobají stále více. A v některých zemích si tak s nimi Apple zkrátka vystačí.

„Plánujeme otevřít jednu z dalších prodejen na Masaryčce v centru Prahy, a kdyby tu Apple v dohledné době otevíral vlastní Apple Store, tak by nám to pravděpodobně nedovolil,“ říkal před rokem Vít Goluch, generální manažer společnosti iStyle, když rozjížděl novou prodejnu v obchodním centru Westfield Chodov. Apple si totiž pro své obchody obvykle vybírá ta nejlukrativnější místa, ať už přímo v centru velkých měst, nebo minimálně takové lokality, kde projde vysoký počet lidí. V Praze by tak odpovídalo hlavně nejužší centrum, přičemž bývá pravidlem, že v určitém perimetru nebývají žádné jiné jablečné obchody, ani ty partnerské.

Foto: iStyle Obchod iStyle v budově Masaryčka

Foto: iStyle Obchod iStyle v budově Masaryčka

A tak když iStyle před rokem oznámil plánovanou expanzi na Masaryčku a konkurenční Smarty o pár měsíců později otevřel podobný obchod pod svou značkou iWant na Václavském náměstí, tedy dalším lukrativním místě, bylo jasné, že pro oficiální Apple Store zatím v Praze na několik let nebude místo. Zatímco iWant se na prestižní lokalitu na Václavském náměstí rozšířil z přilehlé ulice 28. října, iStyle zvolil podobnou expanzi kousek vedle. Z Václavského náměstí je to na Masarykovo nádraží zhruba kilometr a iStyle měl od něj už od roku 2006 obchod nedaleko v ulici Revoluční. Ta byla před sedmnácti lety první mimo prostory obchodního centra a až teď ji následuje druhá.

Nová prodejna v právě dokončovaném projektu Masaryčka, který se v těchto týdnech postupně otevírá firmám i veřejnosti, je pro iStyle jeho celkově dvanáctou pobočkou v Česku a pátým obchodem s označením Apple Premium Partner. To je nejvyšší možný standard, který splňuje nejpřísnější podmínky Applu, co se týče podoby, nabídky i servisu v těchto prodejnách. Proto lze ve spojitosti s unikátní architekturou celé budovy, kterou nechala u Masarykova nádraží postavit za několik miliard společnost Penta Real Estate ve spolupráci s věhlasným architektonickým studiem zesnulé Zahy Hadid, mluvit o tom, že je to originálnímu Apple Storu opravdu blízko.

„Architektonické pojetí komplexu Masaryčka je skutečně jedinečné a jsme rádi, že právě zde můžeme otevřít již pátou prodejnu ve vysokém standardu Apple Premium Partner. Věřím, že díky poloze v centru Prahy i plánované rychlodráze na letiště se stane oblíbeným nákupním místem pro zákazníky z Česka i zahraničí,“ popisuje Vít Goluch. Firma v budově, která se zrodila na ploše bývalého brownfieldu, zabrala velký prosklený prostor v čele směrem do nově vybudovaného náměstí. Na ploše 224 metrů čtverečních nabídne prodej veškerých produktů Applu, příslušenství a také expresní autorizovaný servis.