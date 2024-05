Nová česká hra zaujala v USA i v Číně. Dílo manželů z Jičína z vás udělá baristu v pojízdné kavárně

Uložit 0

Snili jste někdy o tom, že si založíte vlastní kavárničku? Díky dvěma českým vývojářům – a zároveň životním partnerům – se vám to splní alespoň ve videoherní podobě. Alena a Ondřej Šimečkovi na Steamu právě vydali Coffee Caravan, povedenou hříčku o baristovi a jeho pojízdném stánku s kávou a čajem.

Říkají si Broccoli Games a pod zeleninovým názvem byste našli pár z Jičína, který se už nějakou dobu věnoval vývoji edukativních nebo propagačních her. Dosud tak Alena a Ondřej Šimečkovi činili na zakázku pro jiné klienty, tentokrát ale dokončili své vlastní dílo. Coffee Caravan na Steamu ochutnáte za cenu kolem deseti eur.

V nové české hře ovládáte baristu, který se stará o svou kavárnu. Žonglujete s časem a různými úkoly, jednou melete zrnka a připravujete horký nápoj podle některého z receptů, pak myjete hrnky, potom zase servírujete plné šálky zástupu zákazníků…

„Nejsložitějším úkolem bylo vybalancování celé hry. Chtěli jsme, aby se hráči nenudili, ale zároveň aby to nebylo příliš obtížné,“ říká pro CzechCrunch Ondřej Šimeček. „To bylo poměrně těžké, protože máme široké publikum. Jak hráče, kteří hrají milé a nenáročné tituly a podle grafiky očekávají klidnou hru, tak hardcore hráče, kteří mají rádi precizní management,“ přidává.

Roztomilou stylizací Coffee Caravan se tak nenechte zmást, hra prý umí poskytnout pořádnou výzvu. „Ale většina hráčů si to pochvaluje,“ říká Ondřej. Navzdory názvu vás navíc nečeká jen káva. Hrou můžete postupovat ve dvou linkách, z vašeho kávového karavanu se může stát i čajovna. Takže kromě lattéček a espres budete vařit třeba asijský bubble tea – a mnoho dalších nápojů.

„V kávovém světě je čtrnáct receptů, v čajovém dalších patnáct,“ popisuje vývojář. Každý z vašich virtuálních zákazníků, bude mít s každou další úrovní náročnější chutě, takže u mlýnku či konvice se budete postupem času pořádně ohánět. Ale komu by byla kafíčka a čajíčky i tak málo, už teď se může těšit na rozšíření hry o zmrzlinu.

Mimochodem, díky své hře si její autoři a současně milovníci kávy (kteří zvuky do Coffee Caravan nahrávali s pomocí vlastního mlýnku) vyzkoušeli nové chutě: „Během vývoje jsme poprvé vyzkoušeli zmiňovaný bubble tea. Nakonec jsme si ho tolik zamilovali, že si ho vyrábíme i doma a doporučujeme ho i kamarádům.“

Zkušenějším hráčům může Coffee Caravan grafikou i námětem připomenout kulinářskou kooperaci Overcooked. Oproti úspěšné kuchyňské hře je tu ale velký rozdíl. Coffee Caravan si zahrajete jen v jednom hráči. Na přidání hry s přáteli prý nebyl čas, ačkoliv autoři se nechávají slyšet, že možnost režimu pro více hráčů by se v budoucí aktualizaci ještě mohla objevit.

„Pokud bychom do Coffee Caravan přidali vše, co jsme na začátku chtěli a co ostatní navrhovali, tento článek byste psali zřejmě až za pár let. Díky tomu, že se nám podařilo hru udržet malou a relativně krátkou, nestihli jsme vyhořet a znechutit si to, což se bohužel v herním vývoji stává velmi často,“ říká Ondřej.

Coffee Caravan, která vychází samozřejmě i s českou lokalizací, jste si před několika týdny mohli vyzkoušet v bezplatné demoverzi. Už tehdy Alena s Ondřejem hlásili zájem o hru z překvapivého zdroje – Coffee Caravan se tehdy zalíbila hráčům až z Japonska. K nim teď přibyl další výrazný zahraniční zásah. „Prosadily se velké trhy jako Spojené státy a Čína. Odtamtud jsme měli třetinu všech zařazení hry do seznamu přání na Steamu. Japonsko bylo hned za nimi, z Evropy se hodně prosadilo Německo,“ přibližuje Ondřej.

V řeči čísel to zatím znamená překonaných deset tisíc hráčů. Ti si Coffee Caravan zatím pochvalují, z recenzí na Steamu jich je 89 procent pozitivních. Stejně jako káva a čaj se navíc Coffee Caravan stala tak trochu celosvětovou záležitostí. I když samozřejmě v mnohem menším měřítku. „Do seznamu přání si ji přidalo po jednom hráči z ostrova Guernsey, z Mauricia nebo z Kajmanských ostrovů. Takže to vypadá, že jsme se dostali všude,“ přidává s úsměvem vývojář.

A jak se vlastně dělají hry v manželském páru? Přece jen se říká, že vztahy na pracovišti nedělají dobrotu. „Uznáváme, že to není jednoduché. Ale nám to zatím skvěle sedí a máme to rádi. Za ty poslední roky už jsme zjistili, jak dobře komunikovat, jak si rozdělit práci a jak si naplánovat čas. Díky tomu dokážeme většinu věcí řešit v klidu a práce dobře odsýpá,“ říkají Broccoli Games.

To vše navzdory tomu, že herní vývoj umí být velmi náročná disciplína. „Několikaměsíční práce a naděje se koncentrují do jednoho dne, kdy hru vydáte. A to rozhodne, jestli něco vyděláte, nebo byl všechen ten čas zbytečný. To působí hodně tlaku a stresu, ale snažili jsme se na to připravovat a odlehčovat si to jinými aktivitami nebo humorem. Rádi spolu pracujeme a určitě to tak plánujeme i do budoucna. Vývoj vlastní hry pro nás byl pěkný zážitek,“ uzavírají Alena a Ondřej Šimečkovi.