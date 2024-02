Manželé z Jičína tvoří hru o vaření kávy. Zvuky nahráli z vlastního mlýnku, zájem hlásí až z Japonska

Uložit 0

Říkají si Broccoli Games, za zeleninovým názvem ale najdete Alenu a Ondřeje Šimečkovy. Manželský pár, který se věnoval vývojářské práci pro firemní nebo výukové účely, ale teď se naplno vrhnul do videoherní tvorby. A představil svou plnohodnotnou prvotinu Coffee Caravan, v níž se proměníte v šéfa pojízdné kavárny. Ochutnat ukázku můžete už teď, ale i plná verze už se vaří.

Nedovedete si bez šálku kávy představit den? Alena a Ondřej Šimečkovi také ne. Kávou vyplňovali dny, během kterých se coby jičínské studio Broccoli Games věnovali tvorbě webových, mobilních i desktopových her a aplikací na zakázku. Svou kávovou náklonnost a byznys tentokrát spojili – a vznikla hra Coffee Caravan. V ní návštěvníkům vašeho karavanu připravíte kávu od americana až po skořicové latté.

Coby manažer pojízdné kavárny budete nejen vařit kávu a servírovat ji zákazníkům, ale čeká vás odemykání nových receptů, vylepšování kávovarů a snaha vyvážit zisk i spokojenost netrpělivých hostů. Prostě tak trochu úkoly, které musí každodenně splňovat barista za pultem vašeho oblíbeného podniku. Tedy snad s výjimkou finálové úrovně hry, ve které na vás čeká závěrečný boss. Až na tohle zakončení mimochodem Coffee Caravan slibuje, že žádný průchod hrou nebude stejný.

Ze statistik vidíme, že o hru je velký zájem v Japonsku a Asii obecně.

„Inspirovali jsme se našimi nejoblíbenějšími hrami PlateUp!, Overcooked, Unrailed a několika dalšími. Zároveň máme rádi strategie, a tak jsme zvolili žánr roguelite, ve kterém musíte promýšlet, jak sestavíte svůj karavan, jakou cestou se vydáte a co nakoupíte,“ říkají Alena s Ondřejem pro CzechCrunch. Oproti zmíněným hrám nicméně Coffee Caravan nenabídne kooperaci s parťákem či partnerem, ale pouze zaměření na hru jednoho hráče.

Demo Coffee Caravan si můžete už teď stáhnout na Steamu, kde by se ještě během tohoto pololetí měla objevit i plná verze. Pro Šimečkovy to bude jejich první „opravdová“ videohra, zkušenosti s vývojem ale už mají nemalé. „Vytvořili jsme několik propagačních her pro firmy, výukové hry i hry kompletně podle představy zákazníka. Obecně je v tomto oboru ale v Česku menší a začínající trh. Firmy a instituce teprve zjišťují, co by jim to mohlo přinést,“ říkají.

Už v minulosti přitom pokukovali po možnosti vydat klasičtější hru. „Což je zajímavá a příjemná práce, ale zároveň velmi nejistá. Dokud hra není v prodeji, je velmi těžké odhadnout její úspěch, a tedy i zisk,“ míní manželé. „Mnoha vývojářům se stává, že na hře pracují roky bez toho, aby z toho měli jakýkoliv zisk. Možností je zapojit do projektu investora, ale touto cestou jsme se nechtěli vydat. Proto jsme zvolili druhou možnost, a to je vývoj na zakázku,“ vysvětlují svou kariérní cestu.

Díky tomu se podle Aleny a Ondřeje mohla firma Broccoli Games uživit, zároveň si partnerská a tvůrčí dvojice podle svých slov zdokonalila schopnosti jak v programování, tak v grafické tvorbě. „Získali jsme mnoho zkušeností, které jsou spojené s publikováním her, testováním a tak podobně. Navíc jsme dělali práci, kterou máme rádi, a zároveň za to dostávali zaplaceno,“ shrnují výhody svého přístupu.

„Cílovkou Coffee Caravan jsou hráči, kteří už mají alespoň nějaké základy a třeba znají hry jako zmiňované Overcooked nebo PlateUp!,“ říká Ondřej s připomenutím her, v nichž musíte svižně – a přesně – zkompletovat objednávky kupících se návštěvníků vašeho gastropodniku. „Zároveň ale chceme oslovit hráče, kteří si chtějí odpočinout od klasických bojovek a akčních her a zahrát si něco, co je roztomilé a ‚family friendly‘,“ dodává.

Při opakované zmínce o kooperativně laděném Overcooked se nelze nezeptat na absenci možnosti hrát v Coffee Caravan za dva parťáky. Jeden hráč by mohl kávu připravovat, další vydávat zákazníkům… „A my kooperativní hry milujeme. Opravdu jsme chtěli vytvořit hru, která by coop podporovala. Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí, ale kvůli složitosti a časové náročnosti vývoje jsme museli kooperační režim vynechat,“ říká vývojář. Ale co není, může být: „Pokud hra bude mít úspěch, nebráníme se jejímu rozšíření o tento režim.“

Úspěch by mohl přijít nejen díky českým zájemcům – Coffee Caravan samozřejmě vyjde v češtině –, ale i těm z méně obvyklých míst. „Ze statistik Steamu vidíme, že o hru je velký zájem v Japonsku a Asii obecně,“ říkají Šimečkovi. „Také si myslíme, že by mohla mít úspěch na Nintendo Switch, ale aktuálně se plně soustředíme na Steam verzi. Přidávání dalších platforem by opět prodloužilo vývoj a není jisté, že by se to vyplatilo,“ dodávají.

A jak se vůbec z Aleny s Ondřejem stalo vývojářské duo? Ondra programuje už od svého studia na jičínské průmyslovce, oboru IT se věnoval i na univerzitě v Hradci Králové. Ale jak říká, tvorba webů a aplikací ho nikdy úplně nenaplňovala. Takže i když se jí na volné noze věnoval, nacházel si čas na tvorbu menších hříček. Ačkoliv to prý žádný velký úspěch nebyl.

„Já jsem zase tak trochu umělecká duše, mám ráda umění a ruční tvorbu. S herním vývojem ani programováním jsem neměla žádné zkušenosti, ale když jsem poznala Ondru, postupně jsem pronikla do herního designu,“ říká Alena, která se do Hradce přesunula z Ostravy. Její oblíbenou disciplínou v současném zaměření je tvorba uživatelského prostředí: „Protože je spojená s psychologií lidí a to dává práci zase nový rozměr.“

Šimečkovy navíc kromě vztahu a práce spojuje i téma jejich chystané hry. „Kávu máme moc rádi a jsme na ní závislí, snažíme se zkoušet různé lokální české pražírny. Naše oblíbená je například liberecká káva Nordbeans,“ říkají s odkazem na známou severočeskou kávovou značku. A naopak Coffee Caravan ovlivnila i tuto jejich zálibu. „Díky výzkumu pro hru jsme si rozšířili povědomí o kávě i ve zbytku světa,“ přiznávají.

Tím ale spojení kávy a videohry nekončí. Až si stáhnete demo Coffee Caravan nebo si pár týdnů počkáte na plnou verzi, dobře se zaposlouchejte. Uslyšíte kousek domácnosti vývojářů. „Do hry jsme si vytvořili i vlastní zvukové efekty pomocí našich mlýnků a kávovaru. To aby zážitek byl co nejvíce autentický,“ říkají Alena a Ondřej Šimečkovi.