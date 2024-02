Nová hračka Kim Čong-una. Od Vladimira Putina dostal kopii Rolls-Roycu, která ustojí i výbuch granátu

Uložit 0

Vypadá jako Rolls-Royce, má podobnou klientelu jako Rolls-Royce, ale Rolls-Royce to rozhodně není, jasný pane. O čem je řeč? O vozu Aurus Senat, kočáru nejmocnějších pánů Východu, mezi kterými nechybí Vladimir Putin a nově také Kim Čong-un. Ten ruský aristokratický palác na čtyřech kolech od Putina dostal před týdnem darem.

Vybírat dárky pro kamaráda, který může mít vše, na co si prstem ukáže, je skutečně obtížné. Naštěstí je tu však OSN a její sankce uvalené na zemi, které kamarád vládne. A to znamená problematický dovoz některých komodit, jako jsou třeba luxusní vozy. Vladimir Putin se proto rozhodl darovat severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi vůz ruské výroby. A sáhl hned po tom nejlepším, který jeho země nabízí.

O Kimovi je všeobecně známo, že má luxusní vozy rád. Nicméně umístění jeho země na černé listině Západu mu v pěstování tohoto koníčku moc nepomáhá. Rozšiřování sbírek o nablýskané miláčky je kvůli sankcím náročné, a proto musí posluhovači do Severní Koreje vozy pašovat potají. Díky jejich práci se Kimova sbírka může pyšnit například vozy jako Lexus, Maybach i také zmiňovaným Rolls-Royce.

Díky Vladimiru Vladimiroviči mu nyní do garáže přibyl i Aurus Senat, ruské monstrum, nad kterým se Kim rozplýval minulý rok během své návštěvy Ruska, kam přicestoval obrněným vlakem. Tehdy mu Aurus, jehož jméno vzniklo kombinací písmen z chemické značky zlata a jména samotného Ruska, odprezentoval sám Putin, pro kterého byl Aurus původně vytvořen na míru coby státnický kočár hodný velikosti ruského cara. Tedy pardon, prezidenta.

Je asi zbytečné jakkoliv komentovat krádež za bílého dne, které se při navrhování státnické limuzíny s označením L700 ruští inženýři dopustili. Vůz skutečně vypadá jako Rolls–Royce Phantom, když ale dostanete za úkol postavit Rolls-Royce, který ovšem nemá být Rolls-Royce, moc možností nemáte. Vývoj započal v roce 2012 a hotovo bylo o šest let později, kdy Putin konečně mohl odložit svůj dosluhující Mercedes-Benz S600.

Státnického Aurusu vzniklo hned několik exemplářů v různých konfiguracích. Délka vozu činí 6,7 metru a váha přesahuje sedm tun. Díky tomu je Aurus podobně těžký jako komerční autobus, což je způsobeno především masivním pancéřováním, protože všemi milovaný vůdce musí být vždy v naprostém bezpečí.

Aurus by měl být schopen zastavit kulky, zesílená podlaha ustojí i výbuch granátu a pneumatiky mají být schopné sloužit i po jejich proděravění. Součástí výbavy jsou útočné zbraně a vůz má dokonce i samostatný přívod vzduchu, kdyby bylo náhodou jeho okolí kontaminováno něčím nepříjemným.

O pohon Aurusu by se měl starat hybridní vidlicový osmiválec o objemu 4,4 litru nabízející výkon 600 koní, není ovšem zcela jasné, co konkrétně pohání prezidentovu limuzínu. Z Aurusu totiž vznikla samostatná automobilka, která dnes vyrábí i o něco menší, komerčně nabízené exempláře označené Senat S 600, jejichž cena startuje na v přepočtu šesti milionech korun.

Ty jsou nabízeny mocným ruským oligarchům i blízkovýchodním šejkům. Významným podílníkem v Aurusu je totiž společnost Tawazun Holding sídlící v Abú Zabí. Hlavním akcionářem je ale ruský výzkumný ústav NAMI, ve kterém byl také vyvinut. Výroba probíhá v Tatarstánu ve městě Jelabuga.

Tamní dělníci dělají vše pro to, aby páni diktátoři a jejich kamarádi měli maximální pohodlí. Palubní deska, dveře i prahy jsou vykládány leštěným dřevem. Sedadla jsou potažena krémové bílou či světle hnědou kůží, nechybí lednička na šampaňské ani záclonky. Putin by měl mít ve svém speciálu nainstalovanou velkou obrazovku, aby mohl pořádat soudružské videokonference.

Zda se bude Kim Čong-un držet hesla darovanému Aurusu na zuby nehleď, je těžké odhadovat. Minimálně co do délky by se však mělo jednat o totožný kus., jaký má i Vladimir Putin. Kimův kousek by však měl mít navíc možnost lůžkové úpravy.

Kimova sestra Kim Jo-čong vůz označila za „jasný důkaz zvláště přátelských vztahů mezi lídry obou zemí“. Toto přátelství Severní Korea na oplátku stvrzuje dary v podobě raket, dělostřeleckých granátů a další munice, které míří na ruské hranice s Ukrajinou. Jedná se přitom o porušení sankcí OSN, za což by se dal považovat i samotný dar v podobě Aurusu.