Nová sociální síť Mety může Twitter sesadit. Threads ale nemají vyhráno, upozorňuje David Slížek

Meta minulý týden spustila novou sociální síť Threads, která se v principech fungování inspiruje Twitterem, a během prvních dní přilákala desítky milionů lidí. Mark Zuckerberg coby generální ředitel Mety je o svých cílech tentokrát až nezvykle transparentní. „Měla by existovat aplikace na veřejnou diskuzi, která bude mít více než jednu miliardu uživatelů. Twitter měl šanci, ale selhal. Nám se to snad podaří,“ okomentoval situaci v jednom ze svých prvních příspěvků na Threads.

Zuckerbergův tým využívá situace, do které se Twitter postupně dostal pod vedením Elona Muska. Výsledkem jeho razantních změn totiž je, že mnozí z více než 300 milionů měsíčně aktivních uživatelů odcházejí a hledají spolehlivější alternativu. Možná poslední kapkou byl pro mnohé moment, kdy Twitter před nedávnem omezil počty tweetů, které může jeden uživatel zhlédnout za den.

Threads zahájily provoz s velkou razancí, ale chybí jim řada základních funkcí. Komplikací je pro platformu i evropská legislativa na ochranu osobních údajů, která způsobila, že Češi, spolu s dalšími obyvateli Evropské unie, si aplikaci oficiální cestou zatím stáhnout nemohou. Zuckerberg tak ještě nemá zdaleka vyhráno. „Důležité je zmínit, že uživatelé, kteří používají Twitter a Instagram, jsou poměrně různí a je otázka, pro jak velké procento lidí budou Threads fungovat – a zda se prostě nevrátí na Instagram,“ upozorňuje v rozhovoru pro CzechCrunch šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.

Právě čtete upravenou verzi rozhovoru s Davidem Slížkem, který jsme natočili pro podcast Weekly. Společně s dalšími zprávami ho vydáváme každou neděli. Více

Zadělal si Elon Musk na problém?

Myslím, že to už je patrné od chvíle, co Twitter koupil po velmi nešťastných námluvách. Způsobil velký chaos a služba je dnes ve stavu, kdy nikdo pořádně neví, jak bude vypadat za pár dní. Nemyslím si, že je to dobrý stav pro zadavatele reklamy, a tak je logické, že se toho snaží využít někdo jiný, v tomto případě Meta. Ta má na rozdíl od jiných pokusů o konkurenci Twitteru výhodu své uživatelské základny, proto má dobré šance vytvořit něco, co bude větší.

Viděli jsme, že Twitter už minulý týden omezoval počty tweetů, které může uživatel vidět. Byla to poslední kapka? Nastane hromadný úprk uživatelů?

Ten už nastával postupně ve vlnách, kdykoliv došlo ke změnám, které nebyly populární. Jenže doposud lidé odcházeli na služby, které byly zcela nové nebo vznikaly pro menšinové publikum. Jenže to také vždy znamenalo znovu shánět sledované i sledující a hledat obsah, který je zajímavý, což je proces, na nějž jsme, přiznejme si, po letech na sociálních sítích dost líní. Tady to může být jiné (protože je síť pevně spojena s Instagramem – pozn. red).

Zda to bude pro Twitter vrátný, či nevratný proces, je otázka. Každý si asi bude muset sám odpovědět na to, jestli ho už Twitter zklamal natolik, že mu nevěří, nebo jestli věří, že zase jednou může fungovat normálně. Třeba z hlediska médií a novinářů může být zásadní, že pod vedením Elona Muska klesá dosah příspěvků, takže to nemusí být do budoucna dostatečně zajímavý kanál na distribuci obsahu.

Víkendová čísla hovoří o tom, že na Threads se přidalo přes 70 milionů lidí, pouze během pár dní. O čem to svědčí? Je to hodně?

Svědčí to o velké síle Instagramu, na kterém je něco mezi 1,5 až dvěma miliardami účtů. Pokud této mase začnete nabízet novou aplikaci, tak i když nabídky využije jen malé procento, tak to bude dělat ve výsledku desítky nebo stovky milionů uživatelů. Threads tak mohou poměrně rychle dohnat právě Twitter, co se týká počtu účtů, ale to je jen začátek. Pak bude důležité, zda lidé zůstanou, jestli budou aktivní, nebo aplikaci jen vyzkouší a odejdou. To budou důležitá čísla, které bude zapotřebí sledovat – a díky tomu, že Meta patří akcionářům, je budeme vědět.

Podobně raketové starty už jsme ve světě sociálních sítí viděli. Na jaře 2021 Clubhouse, loni BeReal, později Mastodon. Nikomu se ale zatím nepovedlo sesadit ty časem ověřené giganty. Myslíte si, že Threads mohou být pro Twitter reálnou hrozbou?

Má zatím největší šanci, protože z té velké uživatelské základny Instagramu je start daleko jednodušší. Člověk si tam může přenést účty, které sleduje, a může si ponechat své uživatelské jméno. Zkrátka tam nezačínáte od nuly, což může být rozhodující faktor. Zároveň je to ale zatím síť jen se základními funkcemi a chybí pokročilejší věci, na které jsou uživatelé na Twitteru zvyklí. Také bude záležet, jací tvůrci obsahu se tam přesunou a udělají si z Threads svou hlavní platformu. Teprve za obsahem totiž lidé půjdou.

Je pravda, že člověk se musí hodně snažit, aby tam vůbec našel nějaké rozdíly oproti Twitteru. Stačí tedy základna Instagramu a pozadí velké mediální korporace, aby tam uživatelé přišli?

Nestačí. Lidé, co strávili několik let na Twitteru, jsou zvyklí na určitý komfort, byť je pravda, že některé užitečné funkce teď byly zamknuty za předplatné Twitter Blue. To může být pro Threads příležitost, ale zdaleka nemají vyhráno. Důležité je zmínit i to, že uživatelé, kteří používají Twitter a Instagram, jsou poměrně různí a je otázka, pro jak velké procento lidí budou Threads fungovat – a zda se prostě nevrátí na Instagram. Zkrátka nějakou masovou náhradu za Twitter tu zatím nevidím.

Foto: Meta / CzechCrunch Nová aplikace Threads má být konkurencí Twitteru

Jedním z trendů nových sociálních sítích je postavení na decentralizované serverové architektuře. Viděli jsme to hlavně u Mastodonu nebo Bluesky, což je síť, kterou založil bývalý šéf Twitteru Jack Dorsey. A vidíme to teď u Threads. Má tato decentralizace nějaký zásadní důvod? Přináší nějaké změny?

Threads zatím v decentralizovaném protokolu Fediverse nefungují, ale je to slíbené. Hlavním důvodem je interoperabilita, tedy že by bylo možné kupříkladu posílat zprávy z WhatsAppu do Messengeru či jakkoliv jinak. Důvodem, proč to Meta zavádí, je podle mého názoru evropská regulace Digital Markets Act (DMA), která začne platit v příštím roce a interoperabilitu předpokládá. Je to tedy spíš takové předběžné opatření, aby pak Meta měla náskok před ostatními, kteří to ještě nezkouší.

Právě DMA se ale patrně stal i důvodem, proč v tuto chvíli ještě Threads nejsou oficiálně dostupné v Evropské unii, zatímco většina světa už má síť k dispozici. Nevidíme tedy nový modus operandi, kdy se kvůli evropské legislativě bude stávat, že nové digitální služby nebudeme mít dostupné současně se světem?

Je to možné, nicméně vidím několik možných důvodů, proč se to stalo. Zaprvé je možné, že Meta neměla čas připravit zákonné mechanismy, protože ta aplikace vznikala poměrně rychle. Druhým důvodem může být, že to dělá úmyslně a říká tím Evropské komisi: „Když budete mít takhle přísná pravidla, tak my ty aplikace budeme vydávat později nebo vůbec.“ Také se ale může jednat o to, že DMA skutečně není jednoznačně vyložený a je tam řada povinností, pro které je ještě třeba udělat v podstatě prováděcí vyhlášky. Umím si tedy představit, že firmy do určité míry skutečně neví, jak postupovat, aby nedostávaly zbytečné pokuty. Těžko předvídat, jestli se tyto věci budou dít častěji, ale možná se podobných reakcí dočkáme i v případě Aktu o umělé inteligenci, u kterého také budou muset firmy splňovat celou řadu povinností.

Myslíte si, že regulace může způsobit, že Threads nebudou dostupné v EU vůbec? Nebo jsme pro Metu tak významný trh, že se sem budou chtít dostat problémům navzdory?

Spíš bych předpokládal to druhé, protože evropský uživatel je například i ochotný něco zaplatit. Ale bude kolem toho spousta tanečků ve stylu: „My bychom rádi tu službu vašim uživatelům nabídli, ale ta regulace je moc přísná – to kdyby byla mírnější.“ Jsme nicméně ve složité situaci, protože Evropská komise zároveň na Metu v několika případech tlačí, aby nesdílela osobní data mezi jednotlivými svými aplikacemi, z WhatsAppu, Instagramu a Facebooku – a teď i Threads. Pak totiž získává obrovskou moc a velké množství informací o uživatelích. To už nemusí být přijatelné z hlediska hospodářské soutěže.

Další právní aspekt, který se objevil okolo Threads, je i žaloba od Twitteru za údajnou krádež duchovního vlastnictví. Jak si ji vykládáte? Má to nějakou reálnou šanci na úspěch?

Trochu jsem čekal, že tu žalobu Twitter podá, protože u Threads je inspirace zřejmá na první pohled. Některé věci se jmenují trochu jinak, tweet třeba není tweet, ale to už jsou detaily. Nevím ale, nakolik se dají podobné věci vůbec chránit autorským právem a myslím si, že nakonec z té žaloby nic nebude. Meta má dlouhou historii kopírování od Snapchatu nebo TikToku a zatím jsem neslyšel, že by někdo s podobnou žalobou uspěl.