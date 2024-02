Nové seriály a filmové premiéry v únoru. Čeká nás druhá Duna, animovaný Avatar i Hopkins jako Winton

Uložit 0

Začíná nový měsíc, a proto pro vás máme tipy, co si během něj pustit, případně na které premiéry vyrazit do kina. Ať už proto, že tyhle filmy a seriály budou výjimečně povedené, nebo to naopak budou pořádné bizáry. Pokud jste ještě v minulém měsíci neviděli Griseldu na Netflixu nebo nerozkoukali Temný případ na HBO, máte pořád čas to dohnat, stejně jako zajít na Chudáčky do kina. V únoru byste se ale měli zaměřit na druhou řadu Halo, hranou předělávku animovaného Avatara nebo remake Šóguna. V kině nesmíte vynechat druhou Dunu, na dveře klepe ale i film o Bobu Marleym nebo o zdánlivé idyle před zdmi koncentračního tábora Zóna zájmu.

1. února

Jeden život – kino

Životopisný film o zachránci československých dětí Nicholasi Wintonovi zahájí únorovou kinopřehlídku. Těšit se můžeme na Anthonyho Hopkinse v hlavní roli.

2. února

Mr. & Mrs. Smith – Amazon Prime

Pamatujete na Angelinu Jolie a Brada Pitta v akční komedii o manželském páru dvou agentů, kteří o svém vzájemném špiónování nevědí? Nový seriál tuhle vtipnou premisu restartuje.

Orion a tma – Netflix

Animák z pera Charlieho Kaufmana o chlapci, který má velkou představivost, hodně se bojí, ale svým nočním můrám se postaví, dorazí na Netflix příhodně v den pololetních prázdnin.

8. února

Halo – SkyShowtime

První řada seriálu podle megapopulární střílečky byla koukatelná, výšin herní předlohy však rozhodně nedosáhla. Ovšem trailer na tu druhou vypadá neuvěřitelně našlápnutě. Master Chiefe, nezklam lidstvo!

Franta mimozemšťan – kino

Podivně vyhlížející český film o mimozemšťanovi, který přistane na Zemi a (podle všeho) na sebe vezme podobu Jakuba Prachaře, který vypadá jako šváb z Mužů v černém.

Jeden den – Netflix

Podle románu Davida Nichollse vznikl už i stejnojmenný film, teď se přetavil do romantického seriálu. Hrdinové spolu stráví noc a pak si jdou po svém, tím to všechno ale teprve začíná.

Tokyo Vice – HBO

Druhá řada temné kriminálky z japonského podsvětí se má ještě víc zamotat do prostředí, kterému by se běžný člověk nejraději vyhnul opravdu velkým obloukem.

14. února

The New Look – Apple TV+

Francie, 40. léta. Právě končí válka a pomoci otevřít novou kapitolu dějin země chce Christian Dior. Nová minisérie Apple TV+ vychází ze skutečných událostí.

Madam Web – kino

Dakota Johnson tu vystupuje jako béčková superhrdinka, která tak trochu připomíná Spider-Mana. Na rozdíl od něj ale vidí do budoucnosti a může leccos změnit.

15. února

Bob Marley: One Love – kino

Muž, který ztělesňoval reggae a Jamajku. Právě kolem ní se točí nový film, který ukazuje, jak se Marley snažil rozhádané obyvatele karibského ostrova uklidnit.

Zóna zájmu – kino

Nepříjemnou podívanou slibuje film, který se snaží zachytit všední rodinný život velitele osvětimského koncentračního tábora.

21. února

Messi’s World Cup: The Rise of a Legend – Apple TV+

Povinná jízda pro všechny fanoušky fotbalu a obzvlášť Lionela Messiho. Nová minisérie sleduje život a kariéru jednoho z nejlepších fotbalistů planety.

Constellation – Apple TV+

Noomi Rapace se coby astronautka vrací na Zemi, jenže všechno je tak nějak… jinak. Špatně. Spíš než mimozemskou hrůzu ale čekejte psycho thriller.

Star Wars: Vadná várka – Disney+

Skvělý spin-off Klonových válek začíná svou poslední řadu. Nenechte se zmást tím, že to je animák. Stejně jako Clone Wars je i Bad Batch čirá esence Star Wars.

22. února

Avatar: Legenda o Aangovi – Netflix

Animované fantasy se už dočkalo filmové adaptace, ale ta nás naplnila zmarem. Zato chystaný seriál se tváří jako mnohem přesnější zpracování.

25. února

Smysl pro tumor – Česká televize

Poslední únorovou neděli finišuje občas černá komedie o rakovině, kterou začala vysílat ČT už v lednu. Nenechte se ale složitým tématem odradit.

27. února

Šógun – Disney+

Dobrých historických seriálů je zoufale málo. Kéž tento přinese svým autorům čest, nikoliv důvod k seppuku! Pokud se to povede, složíme jim oslavné haiku.

29. února

Manželé Stodolovi – kino

Temný milostný příběh inspirovaný skutečným partnerským párem sériových vrahů. Snad film v kinech nezabije naše naděje na skutečně napínavý thriller.

Duna: Část druhá – kino

Rod Atreidů je v troskách. Harkonneni vládnou Arrakisu. Ale pomsta mladého Paula Atreida se blíží. Největší film roku už teď v únoru? Na to bychom vsadili i kilo melanže.