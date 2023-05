Noví hráči v e-commerce: Allegro bude bojovat nízkými cenami, Kaufland staví na silné značce

Poslední měsíce do České republiky přinesly nové a výrazné hráče na poli e-commerce. Se svými tržišti, na nichž mohou zboží zákazníkům nabízet v podstatě všichni prodejci, sem vstoupily německý Kaufland i polské Allegro, vlastník Mall Group. Děje se tak v kontextu již více než rok se propadajícího se trhu – spotřebitelé nakupují méně zboží, což dělá vrásky na čele mnoha firmám.

Dění zblízka pozoruje Radek Klouda ze společnosti BaseLinker, která e-shopům pomáhá růst na nových prodejních kanálech a nabízí napojení mimo jiné na stovky různých marketplaců, jak se online tržiště obecně označují. Nedávno firma také představila e-book Průvodce po marketplacech, jenž je ke stažení zdarma.

„Marketplacy rostou rychleji než samotná e-commerce. Do Česka vstupují noví hráči a je nutné k nim zaujmout nějaký postoj,“ popisuje Klouda v komentáři pro CzechCrunch, ve kterém vysvětluje motivaci a cíle nových hráčů, reakci stávajících obrů jako Alza, Mall a Heureka a přibližuje, co dění na trhu přinese obchodníkům, ale také samotným zákazníkům.

Proč do Česka vstupuje Allegro?

Polské Allegro koupilo Mall Group minulý rok a jeho vizí je vytvořit silný evropský marketplace. Česko je jeho první mimodomovskou lokalizací. I když je zdejší e-commerce vyspělá (působí zde kolem 55 tisíc e-shopů), prodej přes online tržiště je pořád nízký a dosahuje podílu méně než deset procent.

Allegro může přinést nové produkty a nízké ceny, dokáže efektivně využít zkušenosti z Mallu a využít jeho existující prodejce, stejně tak zaujmout i jeho současné zákazníky. Je známé tím, že striktně dbá na kvalitu služeb pro koncové zákazníky, což by mohla být další silná stránka, díky které by si mohlo Allegro vybudovat solidní jméno.

Navíc se polským prodejcům, kteří prodávají přes Allegro, otevírá český trh. Mohou benefitovat z krátké vzdálenosti mezi oběma zeměmi i z množství existujících logistických firem s doručením do druhého dne. Česko se tak nabízí jako ideální vstupní brána Allegra do Evropy a pro otestování jeho ambicí.

Proč přichází Kaufland?

Působnost marketplaců v západní Evropě je několikanásobně silnější než v Česku. Podle mého názoru Kaufland vsadil na trh, který má dobře rozvinutou e-commerce i související infrastrukturu a prodeje na tržištích jsou zde stále málo rozvinuté. Zároveň spolu se Slovenskem je zde silná kupní síla.

Marketplace pod zavedenou značkou z retailu, a tou Kaufland bezpochyby je, proto může uspět. Stačí se podívat na sesterskou společnost Lidl (oba prodejci spadají do skupiny Schwarz – pozn. redakce), která u nás dokázala vybudovat e-shop s osmi miliony návštěvníků měsíčně a řadí se mezi špičku české e-commerce.

Marketplace Kaufland.sk se spustil v únoru, verze Kaufland.cz je dostupná od dubna. Ze zpětné vazby od klientů vidíme, že očekávání byla veliká, vyšší stovky slovenských i českých obchodníků se rozhodli využít early bird nabídky a tržiště otestovat. Zpočátku se ladily procesní a technické záležitosti, aktuálně už je onboarding, napojení, zalistování a vyřizování objednávek rychlé a spolehlivé. Ze stávající produktové nabídky bych odhadoval, že spolu se zahraničními, zejména německými prodejci, se počet současných aktivních obchodníků může pohybovat v řádech nižších jednotek tisíc.

Podle mého názoru je teď ideální doba, kdy by měl Kaufland intenzivně pracovat na rozšíření báze kupujících na svých lokálních marketplacech, protože rozsah produktové nabídky začíná být zajímavý a má – alespoň navenek se tak zdá – odladěné technické a operativní části. Zároveň by tím rostly počty objednávek současných prodejců a přidali by se pravděpodobně noví prodejci, kteří by dále rozšířili nabízené produkty.

Co Allegro a Kaufland přinesou trhu?

Předpokládám, že si od vstupu na český trh jak Allegro, tak Kaufland marketplacy slibují úspěch a dlouhodobý růst. Jejich přítomnost nabídne českému kupujícímu čerstvý vítr v podobě spousty nových produktů za nižší ceny, spolehlivosti, kvality a důvěryhodného zdroje inspirace k online nákupům. V neposlední řadě i dobrou příležitost pro lokální prodejce. Ti, pokud uspějí, mohou s Kauflandem nebo Allegrem jednoduše expandovat do zahraničí a nabídnout své výrobky nové klientele.

Růst prodejů přes tržiště bude v Česku i v následujících letech růst výrazně rychleji než celá e-commerce.

Na druhou stranu lokální e-commerce se zrovna nepotýká s nedostatkem důvěry kupujících. Dobře se tu daří silným e-shopům, které si během let vybudovaly stabilní klientskou základnu a přímý vztah se zákazníky. Odhadoval bych, že růst tržního podílu Kauflandu a Allegra bude spíš pozvolný. Bude záležet na zpětné vazbě kupujících i prodávajících, nicméně bych se přikláněl k tomu, že růst prodejů přes tržiště bude v Česku i v následujících letech růst výrazně rychleji než celá e-commerce.

Co na to Alza, Mall, Heureka a spol.?

Noví hráči na trhu samozřejmě určitou měrou dopadají i na existující marketplacy, které měly čas se na tuto situaci připravit. U Alzy i u Mallu v Česku vidíme soustředění se na jádro jejich byznysu a silné produktové kategorie, v nichž realizují většinu svého obratu. Opouští nebo omezují některé z vedlejších kategorií jako móda, auto moto a podobně.

Mall prošel rebrandingem na Mall.cz by Allegro a ve své komunikaci začíná polskou značku masivně podporovat. Odhadovat, zda do budoucna zůstane zachována separátní značka Mall.cz, by nyní byla čistá spekulace. Ale nemyslím si, že by letos mělo v tomto ohledu dojít k nějakým zásadnějším změnám, to stejné platí o působení marketplacu Mallu v ostatních zemích.

Heureka se v rámci svého marketplacu soustředí na finalizaci standardizace řešení a můžeme očekávat výraznější geografickou expanzi i komunikaci do zemí střední a východní Evropy. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Heureka na lokálním trhu podnikla v souvislosti s novou konkurencí nějaké zásadnější kroky.

Koho chtějí Allegro a Kaufland oslovit?

Vzhledem k velmi široké produktové nabídce a pokročilé mobilní aplikaci budou oba marketplacy cílit na co nejširší spektrum zákazníků. Očekávám věrnostní programy, motivační pobídky, slevové akce a v případě Kauflandu možná časem i provázanost s nákupy v jeho provozovnách, rychlé doručení a jednoduchý vratkový proces.

Kaufland může těžit z existující značky a infrastruktury na lokálních trzích. Na druhou stranu Allegro může dobře zužitkovat zkušenosti a klientskou bázi Mall Group. Oba marketplacy jsou technicky i procesně na vysoké úrovni. U Allegra bude výhodou několikanásobně rozsáhlejší produktová nabídka a do určité míry i nižší cena u některých produktových kategorií.

Jak těžké je dostat se na marketplace a jaké jsou podmínky?

Bariéry vstupu na marketplace jsou obecně malé a jde o záležitost na několik dní. Standardně se poplatky pohybují mezi pěti až sedmnácti procenty GMV (hrubý objem tržeb) v závislosti na produktové kategorii. Někteří hráči si účtují také měsíční fixní poplatky v řádu desítek eur. Většina z nich (včetně Allegra a Kauflandu) se po dobu až šesti měsíců snaží nové prodejce motivovat tím, že neúčtují žádné poplatky, a navíc do startu poskytují zajímavý marketingový balíček na podporu jejich nabídek. Určitě stojí za to prodej přes tyto marketplacy alespoň otestovat jako nový prodejní kanál.

Podmínkami pro vstup jsou základní informace o společnosti, vlastnících, sortimentu, doložení vlastnictví značky či doložení obchodních podmínek. Pro rychlé a úspěšné zalistování často bývají nutné EAN kódy a kvalitní produktová data včetně popisků, překladů, fotek apod. Samotné propojení e-shopu s marketplacem není složité, po schválení účtu lze prodávat do 24 hodin.

Důležité je dbát na pravidla daného marketplacu. Zejména spokojenost klienta a včasné doručení objednávek jsou zásadní pro to, aby marketplace nepozastavil prodeje v případě, že by docházelo k opakovanému porušení podmínek.