Pusťte si film Kingdom Come: Deliverance 2 online. Za přehrání zaplatíte méně než za lístek do kina

Uložit 0

Z české hry Kingdom Come: Deliverance 2 udělali tvůrci z Warhorse Studios film. Premiéru měl na právě skončeném karlovarském festivalu – ale jestli jste do Varů nezavítali či už nebylo místo v sále, tak už teď si ho můžete pustit online. Za nižší cenu než byste zaplatili za lístek do kina.

Zajímá vás český herní průmysl? Tak se přihlaste k odběru našeho newsletteru Good Game! Newsletter Good Game | Poslední vydání Odebírat

Kingdom Come: Deliverance 2 je už coby hra nesmírně napínavý středověký thriller, který baví svou filmovostí. Ale jak se tento desítky hodin dlouhý výlet do českého středověku – tedy jen jeho část, snímek nepokrývá celou hru – vměstná do 131 minut? To snadno zjistíte na streamovací službě KVIFF.tv, kde si můžete Kingdom Come: Deliverance 2 Cinematic Cut pustit online. Filmová předělávka je sestřihem záběrů ze hry, pod scénářem jsou podepsaní kreativní ředitel Warhorse Studios Daniel Vávra a jeho kolega Petr Pekař, jenž vede filmové oddělení.

Zhlédnutí filmu vás ve formě týdenního zapůjčení vyjde na 129 korun, KVIFF.tv ho nabízí spolu s dalšími snímky uvedenými na festivalu v rámci ozvěn 59. ročníku tradiční akce. Přehrát si filmové Kingdom Come můžete až do 31. července. Ale jestli by vás spíš než koukání bavilo hraní, tak nezapomeňte, že KCD2 nedávno získalo první rozšíření, které láká velice vtipným trailerem. I díky němu prodeje Kingdom Come 2 míří ke čtyřem milionům kopií.