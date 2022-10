O kampaně na sociálních sítích se postará sám. Český startup miliony korun podpořil Michal Dědek

Značná část obsahu, který se propaguje na sociálních sítích, se dá chytře automatizovat a zjednodušit tak práci uživatelům. Právě takové řešení se chystá nabídnout tuzemský startup Advertee, za nímž stojí marketingový specialista Petr Kučera s více než desetiletými zkušenostmi v oboru. To přesvědčilo také investora Michala Dědka, který mladou firmu v jejím vstupu na trhu podpořil miliony korun.

Dnes čtyřiatřicetiletý Kučera začal pracovat s reklamou na sociálních sítích v roce 2011 při propagaci svého internetového obchodu a postupně si v tomto oboru budoval i kariéru. Před šesti lety stál u zrodu online agentury PPC ONE. A právě v ní vznikl požadavek na zefektivnění rutinní práce. Vyvinuté řešení dokázalo nahradit práci reklamního specialisty, zlevnilo firemní náklady a snížilo chybovost.

Takové jsou zárodky startupu Advertee, který slouží jako marketingový nástroj pro automatizaci propagace příspěvků na Facebooku a Instagramu, k nimž má v brzké době přibýt také TikTok. Software umožňuje kampaně automaticky sjednotit na jedno místo a na pár kliknutí.

„Po možnosti propagovat stovky světových značek na sociálních sítích jsem pochopil, že existuje díra na trhu. Advertee má sloužit jako cenný člen týmu pro všechny podnikatele a firmy, velké i malé. A šetřit jim čas, peníze a nechtěné chyby. Množství obsahu, který se propaguje na sociálních sítích, se dá totiž chytře automatizovat a zjednodušit tak práci mnoha uživatelům,“ popisuje Kučera.

Foto: Advertee Martin Vápeník z SFG, Petr Kučera z Advertee a Michal Dědek z SFG

V rozvoji mu pomůže také investor Michal Dědek, respektive skupina SFG Holding, za kterou kromě Dědka stojí také Tereza Kouklová. Do startupu posílají 2,5 milionu korun výměnou za 15% podíl ve firmě. Prostředky mají Advertee pomoct k rozběhu na trhu, rozšiřování funkcí i kvalitnější automatizaci.

„Advertee využívá mnohaleté zkušenosti zakladatele, aby se stalo univerzálním nástrojem pro všechny menší i větší firmy a podnikatele, kteří nechtějí zbytečně utrácet peníze za profesionály v oboru správy sociálních sítí. Chtějí jednoduchý a praktický nástroj, který se o vše postará sám, a podnikatelé se tak mohou soustředit na to nejdůležitější – svůj produkt,“ komentuje Michal Dědek, který začínal obchodováním na trzích, postupně přidal nemovitosti a také startupy. Jeho skupina počítá obraty ve stovkách milionů.

Aktuálně je přitom Advertee stále v pilotní fázi a obsluhuje jen klienty zmiňované agentury PPC ONE. Svůj produkt tak zatím nenabízí jako SaaS (software jako služba), což by se ale i díky investici mělo rychle změnit.

„V rámci prvního roku provozu plánujeme držet úzký tým o pěti lidech plus externí IT firmu. Zázemí marketingové agentury nám zajišťuje lidské zdroje a know how, které budeme pro růst potřebovat. V první fázi cílíme na reklamní specialisty, agentury, či inzerenty,“ popisuje Kučera a jako dlouhodobý cíl zmiňuje vytvořit takzvané all-in-one řešení, které pokryje kompletní automatizovanou propagaci a správu strategií na sociálních sítích.

„Sociální sítě jsou již dlouhé roky klíčovým místem na propagaci světových značek. Náročnost správy a požadavky na profesionální znalosti v oboru však často uzavírají cestu ke kvalitní reklamě a zviditelnění nezávislým podnikatelům či menším firmám. Advertee tak má potenciál stát se univerzálním nástrojem pro všechny, kdo chtějí ušetřit a přitom aktivně využívat sociální sítě jako důležitý nástroj pro prezentaci svých projektů,“ věří Dědek, jehož SFG nedávno podpořila například agregát stavařského materiálu Buildiro, recyklační společnost ETW nebo vzdělávací startup Edhance.