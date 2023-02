O krok blíž k záchraně. Věřitelé schválili ozdravení e-shopu Dedoles, našel i nového investora

Dlouhodobě rychle rostl. V loňském roce se ale slovenský e-shop s veselou módou Dedoles dostal do problémů, které vyústily vyhlášením ochrany před věřiteli. V Česku zavřel své prodejny a zahájil zde insolvenční řízení. Nyní došlo ke zásadnímu kroku na cestě k ozdravení firmy – její věřitelé minulý týden schválili pětiletý restrukturalizační plán a zároveň našla investora.

Nezabezpečení věřitelé, jako třeba banky, by tak měli v příštích pěti letech získat téměř 65 procent svých pohledávek, informuje slovenský Denník N. Z pohledávek o celkové hodnotě 20,4 milionu eur (486 milionů korun), by měli zpátky dostat více než 13 milionů eur (310 milionů korun). Zabezpečení věřitelé s pohledávkami ve výši 4,6 milionu eur (110 milionů korun) by je měli dostat v plné výši.

„Máme pětiletý plán na splacení našich dluhů ve výši 18 milionů eur,“ cituje deník E15 Jaroslava Chrapka, zakladatele Dedolesu, jenž v reakci na problémy loni v říjnu přenechal pozici ředitele firmy Jánu Cifrovi. Firma je v problémech od jara, kdy přestala být schopná splácet faktury a propustila dvě stě zaměstnanců. Koncem roku pak zavřela kamenné prodejny v Česku, které předtím bylo jejím největším trhem, a vyhlásila zde insolvenční řízení. Na Slovensku probíhá restrukturalizační řízení.

Pro E15 Chrapko zároveň přiznal, že má podepsané smlouvy s novým investorem, což je zahrnuté ve schváleném restrukturalizačním plánu. Jméno neprozradil, do firmy by ale měl vložit deset milionů eur, zhruba 240 milionů korun ve formě konvertibilní půjčky. Dedoles přitom loni utržil 61 milionů eur (1,5 miliardy korun), což je meziroční propad o přibližně třetinu z 93 milionů eur (2,2 miliardy korun).

„Pracujeme na ozdravení firmy, optimalizujeme všechny náklady včetně marketingu, aby každé euro bylo vynaložené co nejefektivněji a umožnilo nám zachovat si také naše marže. Zaměřujeme se i na celkové zkvalitnění služeb, jako je například vybavování objednávek,“ řekl Chrapko pro slovenský Forbes.

Dalším krokem pro Dedoles je nyní schválení výsledku schůze věřitelů soudem. „Soud posuzuje, jestli se naplnily zákonné podmínky restrukturalizace. Jsem přesvědčen, že my jsme všechny požadavky dodrželi a měl by rozhodnout v náš prospěch. Po právní restrukturalizaci pak následuje ta ekonomická, ve které je zásadní, aby firma splácela všechny své závazky podle termínu podle stanoveného plánu,“ dodal Chrapko.