Dedoles zavírá kamenné prodejny v Česku a stejně jako na Slovensku zde zahájil insolvenční řízení

Loni přesáhl dvoumiliardové tržby a letos je chtěl téměř zdvojnásobit, vývoj na trzích a zákazníci ale rozhodli jinak. Původem slovenský e-shop s veselou módou Dedoles, pro nějž je Česko největším trhem, se od jara potýká s problémy. Nyní v rámci restrukturalizace zavírá svých sedm českých kamenných poboček a kiosků a zároveň vyhlásil insolvenční řízení.

„Na základě externí finanční analýzy došli naši právníci k závěru, že pokud bychom naše prodejny a kiosky nadále provozovali, nechovali bychom se jako zodpovědný hospodář a vědomě bychom vytvářeli ztrátu,“ cituje majitele a šéfa Dedolesu Jaroslava Chrapka deník E15, který na situaci upozornil jako první.

Insolvenční řízení bylo podle rejstříku zahájeno včera. Soud zároveň vyzval věřitele firmy, kteří chtějí své pohledávky uplatnit, aby podali přihlášku. Na Slovensku věřitelé přihlásili pohledávky v celkové hodnotě 43,7 milionu eur (1,07 miliardy korun), Chrapko však upozorňuje, že kvůli rozporům, duplikátům a dalším částka neodpovídá realitě.

Poté, co v létě Dedoles požádal o ochranu před věřiteli na Slovensku, tak do konkurzu posílá i svou českou entitu. Prodeje na kamenných pobočkách přitom podle E15 představovaly kolem osmi procent z prodejů v Česku, zbytek obstarával online obchod. Ten nadále tuzemským zákazníkům zůstává k dispozici.

„I do budoucna se chceme soustředit především na rozvoj našeho online prodeje a vylepšování zákaznické zkušenosti v České republice,“ doplnil Chrapko, který očekává, že právní část restrukturalizace společnost ukončí počátkem příštího roku a následně začne restrukturalizační plán naplňovat. Do konce roku by Dedoles měl navíc získat také investora, o což se Chrapko jako jediný majitel firmy snaží již několik měsíců a nyní probíhá finalizace dohod.

Do problémů se Dedoles dostal na jaře, kdy byly medializované informace o tom, že se potýká se splácením faktur a zároveň musel propustit dvě stě zaměstnanců. I když byla firma loni v zisku, hodně investovala do dalšího škálování a předpokládaného růstu množství prodaného zboží. Ambiciózní plány se ale nepodařilo naplnit, nižší prodeje místo toho způsobily problémy se splácením. Do podobné situace se dostala také další slovenská „ponožková“ firma Fusakle.