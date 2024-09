O mzdách se nemluví, ale začne. Těšíte se? Jak se připravit na transparentnost v odměňování

Uložit 0

Muž na úplně stejné pozici v jedné firmě bere v Česku zhruba o 16 procent více než žena. A teď pozor: u specializovaných pozic a těch manažerských je v Česku rozdíl mezi mzdami mužů a žen dokonce v průměru 39 procent. Takže pokud muž bere jako manažer 100 tisíc, tak žena 61 tisíc. Proč tomu tak je? To se už brzy budou moct zaměstnanci dozvědět díky celoevropské směrnici o transparentnosti v odměňování, a pokud zaměstnavatel rozdíl nezvládne dostatečně dobře vysvětlit, musí mzdy srovnat. Na co přesně se musí připravit a jak to provést tak, aby si nerozhádal celou firmu? O tom jsme mluvili v novém díle podcastu BrandStories s Janou Sedlákovou, advokátkou a zakladatelkou kanceláře Sedlakova Legal.

Směrnici si teď mohou v rámci jasných mantinelů upravit jednotlivé státy a od června 2026 by měla začít platit. „Spoustu toho víme ale už teď a čas, který mají firmy na přípravu, není moc dlouhý,“ upozorňuje Sedláková: „Jedna věc je, že všechny společnosti, a to opravdu všechny, budou mít povinnost zveřejňovat nástupní mzdy v inzerátech, to znamená, že se dozvíme, pokud by byl někde veřejný inzerát na nějakou pozici, kolik ten člověk bude pobírat.“

Další z věcí, které jsou už nyní jisté, je, že zaměstnanec bude mít právo znát procentuální rozdíl mezi svou mzdou a mzdou kolegů. Ten podle směrnice nesmí být vyšší než pět procent, ale čeští politici ji mohou ještě zpřísnit. „Směrnice si sice dává za cíl snížit rozdíly v odměňování mezi muži a ženami, ale myslím, že dopad to bude mít na mnohem více nerovností. Kdokoliv ve firmě bude moct říct, že není férově odměňovaný. Chrání to proto i jiné skupiny, jako třeba seniory a podobně,“ vysvětluje Sedláková v podcastu, který si můžete pustit už teď na Spotify, v Apple Podcasts nebo na YouTube či v přehrávači výše.

Jak ale řešit situaci, když kolegové na stejné pozici nemají stejné schopnosti a výkony, a proto rozdíl v odměňování vznikl? Podle Sedlákové bude muset zaměstnavatel objektivně odůvodnit, proč daní lidé berou jiné finance. Kritéria ale musí být opravdu objektivní. „Těžké to bude právě například u softskills, které jsou těžce popsatelné. Například práce s týmem a podobně. Tam bude nutné se zaměřit na nějaký hmatatelný výsledek. Třeba odměňujeme více manažery, kteří udrží fluktuaci ve svém týmu pod pět procent,“ vysvětluje Sedláková.

Cílem směrnice EU je bojovat proti diskriminaci v odměňování a přispět k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů v EU.

Podle nových pravidel budou společnosti v EU povinny sdílet informace o vyplácených mzdách a přijmout opatření, pokud u nich rozdíl v odměňování žen a mužů přesahuje 5 % .

. Směrnice rovněž obsahuje ustanovení o náhradě pro oběti diskriminace v odměňování a o sankcích pro zaměstnavatele, kteří pravidla porušují, včetně pokut.

Právě správný a detailní popis pozic je jedna z věcí, na kterou by se měly firmy už nyní soustředit. Po zavedení směrnice bude totiž stačit zaměstnanci pocit, že není férově odměňován a pro nerovnost se svým kolegou nevidí důvod, a může se soudit. „Směrnice otáčí důkazní břemeno. A to, že je v odměňování rozdíl, bude muset v tu chvíli dokazovat zaměstnavatel a opravdu objektivně stanovovat, tady jsou ty důvody, a přesvědčit soud, že jsou dostatečně objektivní a dostatečně dobře popsané,“ upozorňuje Sedláková.

Jak směrnice pokřiví trh práce u nedostatkových pozic, jako jsou třeba IT specialisté? Když chcete někoho přetáhnout, tak mu často musíte nabídnout i více než lidem, kteří jsou ve vaší firmě už třeba dva roky. Jak se na takovou situaci připravit a další tipy, s čím mohou firmy začít už nyní, si poslechněte v novém díle podcastu BrandStories, který si můžete pustit již nyní na Spotify, v Apple Podcasts nebo na YouTube. Dozvíte se v něm také:

Co mají firmy začít dělat, aby byly připraveny a směrnice nerozvrátila jejich týmy?

Jak řešit situaci, kdy firma nemá dost peněz na to, aby srovnala mzdy na stejných pozicích s těmi nejlépe placenými lidmi?

Jestli se bude směrnice týkat také bonusové nebo výkonnostní složky.

Jak se musí připravit firmy, které nemají HR oddělení? Jak mohou manažeři nejlépe připravit své týmy na novou situaci?