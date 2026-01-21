Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

O stimulaci mozku pro lepší náladu je obří zájem. Česká firma i díky tomu vyrostla na 18 miliard

Česká skupina BTL zaměřená na zdravotnické technologie loni vyrostla o 18 procent. Její přístroje denně pomáhají milionu lidí po celém světě.

exomind
Foto: BTL
Přístroj Exomind pro elektromagnetickou stimulaci mozku od české společnosti BTL
Česká technologická skupina BTL zabývající se výrobou zdravotnických a kosmetických pomůcek dosáhla v roce 2025 obratu 749 milionů eur. To je v aktuálním přepočtu přibližně 18,2 miliardy korun a jde o meziroční nárůst o osmnáct procent. Skupina mimo jiné výrazně expandovala na trzích v Asii i na Blízkém východě. V praxi podle konzervativního interního výpočtu pomohou každý den přístroje BTL více než jednomu milionu pacientů. Klíčovým motorem růstu se stala nová divize mentálního zdraví.

Jejím vlajkovým produktem je řešení ExoMind zaměřené na léčbu depresí a úzkostí, které vygenerovalo hned v prvním roce tržby ve výši 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun). Dařilo se také robotice, která pomáhá s rehabilitací ochrnutých pacientů a meziročně zdvojnásobila svůj obrat. „Naším primárním cílem bylo vždy pomáhat lékařům a pacientům. Abychom to mohli dělat dlouhodobě, musíme vyvíjet technologie, které obstojí i ekonomicky,“ uvádí technický ředitel BTL Tomáš Drbal.

Strategický posun k technologiím pro kvalitu života doplňují investice do výroby a vývoje. BTL například loni otevřelo moderní automatizovanou továrnu v Bulharsku. Letos plánuje uvedení novinky BTL Walk pro pacienty po cévních mozkových příhodách. Skupina pod vedením českých majitelů v čele s Janem Vildem zároveň aktivně vyhledává i další akviziční příležitosti pro posílení svého portfolia v oblasti well-beingu. Svou ziskovost oficiálně nekomentuje, ale podle odhadu CzechCrunche se profit dlouhodobě pohybuje na úrovni jednotek miliard korun ročně.

