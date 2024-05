Obliba Dubaje u Čechů roste. Jak se na lince z Prahy létá s jednou z nejluxusnějších aerolinek?

Uložit 0

Z Dubaje se stává pro řadu Čechů a Češek čím dál populárnější destinace, ať už hledají nové byznysové příležitosti, nebo chtějí jen utéct někam za teplem. Šestihodinový let představuje poměrně dostupnou dopravní variantu, a to často i cenově. Nicméně dopřát si můžete na této lince i pořádnou dávku luxusu. Sám jsem na trase Praha-Dubaj letěl historicky se všemi aerolinkami, které nabízí přímý spoj, a tak když jsem dostal možnost otestovat business class letecké společnosti Emirates, zajímalo mě, jaké bude srovnání. Vyplatí se připlatit? Nebo je lepší pořídit rovnou první třídu?

Ještě před několika lety se šlo z Prahy do Dubaje proletět ve vlajkovém Airbusu A380 od Emirates, který byl postupně obměněn za menší alternativu v podobě Boeingu 777-300ER. I přes jiný typ letadla jde zatím o jediný spoj, který nabízí mimo jiné i první třídu. Takzvaným „byznysem“, který jsme testovali u Emirates, se můžete proletět ještě se společností Fly Dubai, která patří do stejné aliance.

Zajímavostí je, že přestože je Fly Dubai nízkonákladovou společností, má na pražské lince do Dubaje svá letadla modernizovaná, nicméně nabízí v byznys třídě „jen“ deset míst. Emirates totiž v byznysu ve svém Boeingu 777 nabízí netradiční konfiguraci sedadel 2-3-2, takže i v této vyšší třídě někdo sedí uprostřed. Celkově je díky tomu v kabině dvaačtyřicet míst.

O letadlech Fly Dubai mluvím proto, že právě Boeing 777 v námi testované konfiguraci patří k té nejstarší flotile Emirates, tudíž mě překvapilo, jak jiné je celkové zpracování a spousta detailů v kabině proti tomu, co můžete znát z jiných byznysových tříd v novějších letadlech.

Foto: CzechCrunch Business třída v Emirates na lince Praha-Dubaj

Najdete tu sice například infotainment, který má pravděpodobně jednu z nejlepších nabídek na trhu s nepřeberným množstvím titulů, ale na druhou stranu nejde ovládat dotykem, což už dnes jinak bývá standardem. Využít musíte ovladač. Je to sice detail, ale v dnešní době trochu zaskočí.

Klíčové je pro delší let pochopitelně sedadlo, které je v byznys třídě široké, hned na první dobrou pohodlné a má spoustu možností pro polohování včetně režimu pro plnou postel, na kterou vám navíc v Emirates přidají matraci. I režim pro spaní je tu trochu jiný než u novějších letadel. Nohy nezasouváte do prostoru v sedadle před vámi, ale celá délka sedadla v režimu spánku je stále ve vzduchu bez opření a pohyb je poháněn mechanickým motorem.

Každopádně kde Emirates opravdu excelují, je servis během letu. Troufnu si říct, že už jen pro tento gastronomický zážitek se vyplatí cestu byznys třídou vyzkoušet. Na úvod po usazení samozřejmě dostanete welcome drink, ať už to bude šampaňské, nebo sklenka džusu, do toho teplý ručník na občerstvení a menu s jídlem na celou dobu letu. Právě to je to hlavní.

Foto: CzechCrunch Business třída v Emirates na lince Praha-Dubaj

Zapomeňte na obvyklé kuřecí maso nebo těstoviny v plastových krabičkách a s plastovými příbory. Na rozevřeném dřevěném stolku najdete klasický ubrus, kovové příbory, standardní sklenice a keramické talíře, na kterých se postupně chody servírují. Tohle Emirates zvládá skvěle, menu připravuje v předstihu šéfkuchař a kombinuje arabskou i mezinárodní kuchyni.

Díky času odletu z Prahy je pak k dispozici obědové menu s předkrmem, hlavním chodem, dezertem a ještě další sladkou tečkou na závěr. Vedle toho pak i plný vinný lístek nebo jakýkoliv další alkohol.

A kdyby měl někdo během letu i tak stále hlad, k dispozici je menší snack bar. Zatímco ve svém největším letadle, Airbusu A380, mají Emirates velký kruhový bar v přední části, v Boeingu 777 je vyveden velmi minimalisticky v přední části kabiny, kde je posádka a také toaleta. Na rozdíl od největšího letadla tu pak nenajdete ani často zmiňovanou sprchu. Na druhou stranu u šestihodinového letu nemusí být tolik žádaná.

Komu by pak servis poskytovaný v rámci byznysové třídy nestačil, může v Boeingu 777 od Emirates zamířit rovnou do první třídy, která nabízí zcela oddělené a uzavíratelné kóje, kterých je v letadle pouze šest. Výhodou je, že se k nim dá dostat pouze třetím separovaným vchodem, takže se prakticky s nikým nepotkáte. První třída je přitom většinou o zhruba polovinu dražší než byznys.

Pro většinu lidí, kteří v první nebo byznys třídě příliš necestují, nebo pro ně dokonce bude Boeing 777 na trase Praha-Dubaj první takovou zkušeností, bude mít i starší typ letadla wow efekt. Pro ty, co cestují pravidelně, může být největším přínosem právě spoleh na perfektní servis.

Ostatně na svůj odlet i přílet si můžete objednat přes webové rozhraní bezplatnou službu šoféra, který vás doveze kamkoliv z nebo na letiště až do 40 kilometrů. Během letu si pak snadno objednáte také internet, který stojí necelých dvacet dolarů (470 korun). Průměrná rychlost internetu napříč letem byla kolem 20 MB/s pro stahování a 4 MB/s pro upload. Na e-maily a klasickou práci to postačí, se streamingem nepočítejte, ale to je klasika.

Emirates jakožto skupina vznikla před zhruba čtyřiceti lety jako státní podnik, podle čehož vypadá i celé dubajské letiště. Prakticky všude je vidět branding Emirates, odbavovací přepážky jsou hned v přední části letiště, dokonce je vedle terminálu jeden separovaný pro ty, co letí byznys třídou, projdou tak ještě rychleji přes odbavení až do salonku.

Právě do tamního letiště vláda Spojených arabských emirátů chystá napumpovat další stovky miliard korun a platí to také pro letadlovou flotilu, což by se mělo výhledově projevit i na lince Praha-Dubaj. Již zmíněný Boeing 777-300ER jednoduše zaostává za novější konkurencí, a proto se v Emirates pustili do faceliftu většiny letadel. Dokončen by měl být v první polovině příštího roku.

Foto: CzechCrunch V rámci business třídy Emirates nabízí i službu šoféra

Zajímavostí je, že zatímco aktuální 777 mají celkem tři třídy, ve kterých jsou vedle té ekonomické i byznys a první třída, retrofit těchto letadel nabídne vůbec poprvé také prémiovou ekonomickou třídu, která prošla v posledních letech velkými změnami a měla by být výrazným konkurentem pro business class. Její prostor se naopak mírně zmenší.

Detaily o tom, zda, případně kdy se modernizace letadel projeví i na přímé lince z Prahy do Dubaje, zatím nejsou k dispozici, ale pro české cestující s Emirates by to byla skvělá zpráva. Už teď má tato letecká společnost zdaleka nejpohodlnější ekonomickou třídu, ať už jde o prostor na nohy, infotainment nebo jídlo servírované během letu.

Pro někoho nicméně mohou být zásadní také odletové časy, které nabízí každá letecká společnost trochu jiné. Zatímco s Emirates můžete využít odpolední část odletu z Prahy a přílet ve večerních hodinách, Fly Dubai létá přes noc a Smartwings zase ráno pro odpolední přílet.