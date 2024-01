Obnovené hodiny jako restart Florence. Místo na pomezí Prahy 1 a 8 se začne před ciferníky měnit

Uložit 0

Možná vám až doteď na pražské Florenci něco chybělo, ale nevěděli jste přesně, co to je. Na přelomu roku to začalo být jasné. Unikátní hodiny, které zdobily Florenc několik desítek let, před třemi lety zmizely. Před vestibul metra se vrátila nejdřív hlavní konstrukce, pak i zbytek ikonické plastiky.

Dílo akademického sochaře Rudolfa Svobody stálo na Florenci už od roku 1985. Na vrcholu má kulaté ručičkové hodiny, níž pak tabulku se světovým časem, který ukazují hodiny překlápěcí. Kouknete se a vidíte, kolik je zrovna v Káhiře, Moskvě, Bombaji, Šanghaji, Tokiu, Sydney, San Francisku, New Yorku a v Londýně.

„Původní dominanta už byla v havarijním stavu. Do čtyřicet let staré konstrukce zatékalo, takže došlo k jejímu nenávratnému poškození,“ uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Opravu plastiky si vzala na starost městská společnost Technologie hlavního města Prahy. Byť zachránit už se ji celou nepodařilo.

Ocelová, dvanáct metrů vysoká a pět tun těžká konstrukce byla poškozená tak, že by její oprava byla nákladnější než vytvoření repliky. A tak se právě k tomu Praha uchýlila. Přesná kopie vznikla v zámečnické firmě Kovo Lang v Jaroměřicích nad Rokytnou. Do Prahy pak konstrukce cestovala v jednom kuse jako nadměrný náklad.

„Na zhotovení repliky se musel připravit nový projekt a vypsat veřejná zakázka, což výrazně posunulo i původní plán realizace,“ uvedl předseda představenstva společnosti Technologie hlavního města Prahy Tomáš Jílek. Vyrábět se nakonec začalo až letos v květnu, hotová byla na přelomu září a října, kdy se také vrátila na Florenc, ale zatím bez hodin.

Ukazatele času, a to jak kulaté, tak i překlápěcí, repasovala pražská firma Elektročas. Zajímavostí je, že právě tahle firma stojí i za výrobou původní tabule světového času. S repasí hodin ale musel pomoci bývalý zaměstnanec, který už je v důchodu, protože podobné strojky se už dlouho nevyrábí, a seřídit je tak dokáže jenom pamětník.

Na konci roku se vše zkompletovalo, položila se dlažba. Hodiny zůstanou dominantou Florence, která se ale začne před ciferníky pomalu měnit. V současnosti zde probíhá rekonstrukce stropní desky v části metra, na jejímž konci by mělo metro dostat další světelnou instalaci.

Mnohem větší budou ale změny ve veřejném prostoru, které by se měly začít odehrávat podle urbanistické soutěže Florenc 21. Tu vyhrálo na konci roku 2021 architektonické studio Unit architekti, kteří navrhují mimo jiné i vznik nové ulice, která by měla vést za Muzeem města Prahy.

Ulicí by se mělo být možné dostat tam, kde končí Seifertova a začíná Husitská ulice na Žižkově a měla by se stát novou městskou třídou s obchody, byty a kancelářemi. Zároveň by na Florenci měl vzniknout také park a změnit by se mělo také autobusové nádraží, které nyní celé vlastní společnost Penta, jež ho na konci loňského roku odkoupila od ČSAD Praha holding. I ta má s Florencí velké plány, je také například vlastníkem zdejšího obchodu Billa.