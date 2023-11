Uložit 0

Společnost Penta se před lety usadila v pražské ulici Na Florenci. Vystavěla tam Florentinum, kde vznikly i kanceláře firmy. Teď se developer přestěhoval do své čerstvě hotové chlouby: Masaryčky od Zahy Hadid. Když se ze střechy rozhlédnete po okolí, zjistíte, že společnost už je doma nejen v těchto budovách. A rozpínat se chce ještě dál. Součástí plánů je i aktuální nákup společnosti ČSAD Praha Holding, která je vlastníkem autobusového nádraží na Florenci.

Penta samozřejmě staví i jinde v Praze, daleko od hranic Nového Města. Je třeba součástí konsorcia firem, které se jaly dostavět takzvaný Čtvrtý kvadrant na Vítězném náměstí v Dejvicích. Staví také v Nuslích nebo na Waltrovce. S žádným územím ale nemá takové plány jako na rozhraní Nového Města, Karlína a Vinohrad. Ostatně právě o nich bude Marek Dospiva exkluzivně hovořit na konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá v úterý 21. listopadu v pražském prostoru Cubex.

Samotná Masaryčka, která se v posledních týdnech otevírá i veřejnosti, je jen kapkou v moři z toho, co tady měl developer původně v plánu. Návrhy tak, jak je načrtla samotná Zaha Hadid, obsahovaly několik budov táhnoucích se až k Florenci. Nakonec Praha trvala na tom, že se na území vypíše urbanistická soutěž, kterou následně vyhrálo studio Unit architekti. To ale neznamená, že by firma Marka Dospivy přestala mít o území zájem.

Právě naopak. Penta počítá s tím, že od Masaryčky směrem do Karlína vybuduje novou obchodní třídu, která bude spojena s gastronomickými zážitky. Souvisí to i s tím, co minulý měsíc představilo Letiště Praha. Jde o plány rozvoje, podle nichž vznikne v roce 2030 vlakové spojení mezi nádražím a ruzyňským letištěm. „Jednou Masarykovým nádražím proteče na sto tisíc lidí, kteří budou přijíždět z letiště. Kromě provozů v samotné Masaryčce je nedaleko například také Červený jelen, Sia nebo La Bottega Linka. Přejeme si, aby z celé lokality od Prašné brány až do Karlína byla nová gastronomická destinace, nový pulzující bulvár,“ uvedl již dříve pro CzechCrunch Miloš Kocián, manažer pronájmů společnosti Penta Real Estate.

Foto: iStyle Masaryčka od Zahy Hadid, jeden z největších projektů Penty

Právě ta teď koupila vlastníka nádraží na Florenci a také okolní pozemky, byť nákup společnosti ČSAD Praha Holding musí posvětit ještě antimonopolní úřad. Penta má o pozemky zájem dlouhodobě, ČSAD na nich ale už dříve začalo stavět vlastní budovu, kterou nyní z jedné strany objímá magistrála. A měla i další plány na celém brownfieldu. Pokud ovšem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebude proti, území bude nakonec rozvíjet Penta Real Estate.

Společnost měla podle informací CzechCrunche zájem i o chátrající Desfourský palác, který se nachází rovněž v ulici Na Florenci, na dohled od pozemků ČSAD. Vedení metropole ale nakonec palác, který byl v majetku města, předalo Muzeu hlavního města Prahy. Uskutečnit se naopak podařilo nákup budovy bývalé pošty v Hybernské ulici. Penta ji vydražila v elektronické aukci za 220 milionů korun. Památkově chráněnou část budovy developer zrekonstruuje, druhou zbourá. A také se Penta angažuje v samotném Masarykově nádraží, kde si pronajala převážnou část veřejných prostor s tím, že je bude postupně rekonstruovat. Součástí plánu je například i vznik restaurace Masaryčka v místě někdejšího kasina.

Pentě nicméně nejde jen o linii táhnoucí se od předpolí náměstí Republiky až po Karlín. Co by kamenem dohodil, je od Masarykova nádraží také kancelářský komplex Churchill, nacházející se na rozhraní Žižkova a Vinohrad. Jen cesta k němu není tak jednoduchá, protože obě místa dělí koleje. S plánovaným přestřešením povede přes Masarykovo nádraží cesta přes další projekt developera Motel One, která vyústí nedaleko nádraží hlavního. A odtud už vede podchod právě k Churchillu. S místem tak tvoří plány Penty jakýsi trojúhelník.

Má to přitom ještě jeden moment, a tím je propojení Florence s částí Žižkova. Zatímco nyní tu nevede smysluplná cesta, urbanistický projekt Florenc 21 počítá s protáhnutím bulváru z jedné čtvrti do druhé. Všechno se tak propojí. Součástí toho je i nynější nákup ČSAD Praha Holding.

Informace z první ruky o tom, co přesně s Karlínem a Florencí skupina Penta chystá, získáte na konferenci Money Maker. Ta proběhne 21. listopadu v Cubexu na Pankráci. Marek Dospiva bude jedním z hlavních řečníků na programu.