Obul jsem tenisky, ve kterých ještě nikdo na světě nechodil. Jsou z Brna, ale mají kalifornský vibe

Uložit 0

Není vůbec snadné najít barefootové tenisky, které vypadají stylově a moderně. Jednoduše proto, že mají svá specifika, která líbivému designu trochu ubírají. To ale neznamená, že neexistují. Zrovna teď se totiž rozjíždí nová globální kampaň brněnské firmy Skinners, pomocí které chce toto stigma nabourat – a současně představit inovativní materiál pro výrobu bot. A když jsem je jako první zákazník na světě nazul, vycítil jsem, že může jít o zajímavý počin, který si oblíbí americké Silicon Valley. Z jednoho prostého důvodu.

„Nevěřil bych, že tenisky mohou být tak lehké. Ten design mi ale něco připomíná,“ řekl jsem Petru Procházkovi, zakladateli značky Skinners, při otevření nového butiku na pražském Chodově. Na nohou jsem měl zbrusu nový model s názvem Globetrotter, se kterým nyní brněnský startup zamířil na crowdfundingový portál Kickstarter.

S přístupem, kdy firma vymyslí produkt a pak ho představí lidem, aby si ho s předstihem koupili a tím podpořili výrobu, mají Skinners četné zkušenosti. Ostatně jejich ponožkoboty, pro které jsou v komunitě takzvaných barefooťáků stále známí, před pár lety Kickstarter naprosto ovládly. Teď je ale Procházkův podnik v jiné pozici, na alternativní design se tolik nezaměřuje.

„Chceme dělat tenisky, které sice plní princip barefootu, tedy kdy má noha přirozeně volný pohyb a není deformována, ale zároveň vypadají jako sneakers. Nebo minimálně jako designové kecky, které si obuje kdokoliv,“ zmiňuje Procházka. Jejich nová silueta to potvrzuje, jen stěží totiž poznáte, že jsou na barefootové platformě postaveny.

Vzhled je to první, co vás zaujme. A nemůžu si nechat pro sebe, že vypadají trochu jako tenisky od Allbirds, kdysi ohromně virální značky se sídlem v San Francisku, která pobláznila jak Silicon Valley, baštu technologických fanatiků, tak širokou veřejnost. Lidé milovali jejich minimalistický design, užívali si bačkůrkovskou chůzi… Před třemi lety byly zkrátka fenoménem.

Dokážu si představit, že právě Globetrotter je tím modelem, který by fanouškům Allbirds udělal radost. Ostatně i to, jak jsou tenisky pohodlné při běžné chůzi, může být příjemným benefitem pro přesouvání se z kanceláře do kanceláře, respektive na kratší vnitřní i venkovní vzdálenosti. Zároveň nejsou extravagantní, takže sednou k většině outfitů.

Novinka přichází v černé, tmavě modré, rudě červené, šedé, bílé, jemně fialové, béžové a zelenkavé barevné kombinaci včetně stejně barevných tkaniček, což opět rozšiřuje pole využití. Velkým plusem je u globetrotterů i jejich nízká hmotnost a flexibilita, kdy jste schopni kecky srolovat a přihodit do batohu. Jejich váhu prakticky neucítíte.

Novinka z brněnských dílen působí letním, stylovým, kalifornským dojmem. Vynikne v kancelářích i u plážových barů.

Toho Skinners docílili skrze materiál vyrobený z celulózy, která je extrahovaná z jehličnanů a eukalyptu. S nadsázkou lze tedy říct, že jsou tenisky utkané ze dřeva, přesněji řečeno z jeho vláken, což přispívá mimo jiné k vyšší prodyšnosti. Já v nich chodil v chladném počasí a výhody poznal po pár dnech. A ani mi v nich nebyla zima, byť pochopitelně do mrazu a sněhu určené nejsou.

Na co je ale třeba před koupí myslet, je jejich měkkost. Opět jde o subjektivní dojem, já ale cítil skoro každou nerovnost na ulici, když jsem došlápl. Nedokážu si představit, že bych v nich vyrazil na nezpevněnou stezku někam do hor (je otázka, jestli jsou na túry vůbec určené). Pro standardní chůzi ve městě jsou ale z mého pohledu ideální.

Roli v nových teniskách hraje i vložka, kterou lze pro skutečně pravý barefootový zážitek vyjmout. Já to nezkoušel, protože jsem se chtěl defaultnímu barefootovému zážitku právě vyhnout, ale ta možnost tady je. „Věřím, že si díky této funkci budou čvachtat jak ortodoxní barefooťáci, tak ti, kteří o barefootové obuvi teprve přemýšlejí,“ doplňuje Procházka pro CzechCrunch.

Všeobecně na mě novinka z brněnských dílen působí letním, stylovým, kalifornským dojmem, která vynikne v kancelářích i v okolí plážových barů. A nebýt oné měkkosti, která je na můj vkus až příliš vysoká, určitě bych v nich chodil pravidelně. V běžném prodeji tenisky zatím nejsou, do něj se dostanou v příštím roce. Přes Kickstarter je možné si pár ale předobjednat za zhruba dva tisíce korun s očekávaným doručením v dubnu.