Virtuální pacient nikdy nezemře. Umělá inteligence učí Čechy první pomoc, cílem je vytrénovat milion lidí
Patnáct minut v brýlích a víte, co dělat. Umělá inteligence učí resuscitaci bez strachu z chyby, projekt teď vyráží i do škol, úřadů nebo knihoven.
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Ročně se v Česku ocitne v ohrožení života nejméně 35 tisíc lidí, ať už kvůli zástavě srdce, cévní mozkové příhodě nebo masivnímu krvácení. Právě první minuty přitom bývají rozhodující – na místě je totiž většinou laik, ne zdravotník. Reálně jsou ale ochotny a schopny správně zasáhnout jen jednotky lidí ze sta. Změnit to chce iniciativa #MocPomoc, za kterou stojí technologický projekt VR Rescue a Český červený kříž. Jejich cílem je pomocí patnáctiminutového tréninku ve virtuální realitě naučit základy resuscitace až milion lidí. Včasná a správná pomoc by totiž mohla zachránit až dva tisíce životů ročně.
Jak to funguje? Účastník si nasadí headset a ocitne se v nasimulované krizové situaci, kde musí pomoct člověku v bezvědomí. Krok za krokem se dostane až k samotné resuscitaci na fyzické figuríně. Místo živého instruktora ho provází umělá inteligence, která vychází z metodiky Červeného kříže a lékařů z Fakultní nemocnice Plzeň. Systém jednotlivé kroky průběžně vyhodnocuje. Když zachránce udělá chybu, AI ho vrátí k dané pasáži a nechá ho ji zopakovat. Virtuální pacient navíc nikdy nezemře, což má lidem pomoct překonat strach, že při skutečné pomoci něco pokazí.
Technologie dosud proškolila téměř 100 tisíc lidí. Teď míří také do škol, kam organizátoři posílají speciální kufry s headsety a figurínami. Kromě toho se objeví i na úřadech, ve science centrech nebo knihovnách, kde budou fungovat samoobslužná stanoviště aktivovaná QR kódem. Iniciativa se snaží přes partnery zapojit také firmy, které mohou proškolit své zaměstnance, i komunitní a sportovní spolky. „Opravdu naléhavě potřebujeme, aby co nejvíce lidí dokázalo v krizové situaci okamžitě zareagovat. Jsme rádi, že můžeme propojit naše klasické kurzy s tréninkem ve virtuální realitě, protože tahle kombinace se ukazuje jako velmi efektivní,“ říká Jana Majrichová, viceprezidentka Českého červeného kříže.