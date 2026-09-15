Havlův podpis i jeho typické srdce. Moser připomíná prezidentovy nedožité devadesátiny novou kolekcí
Limitovaná edice čítá 270 ručně vyráběných váz ve třech variantách. Z každé prodané pak poputuje pět tisíc korun Nadaci Vize 97.
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Sklárna Moser představila novou limitovanou edici, kterou připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Kolekce Václav Havel 90 „Srdcem“ čítá celkem 270 ručně vyráběných váz a jejím hlavním motivem je srdce, které bývalý prezident připojoval ke svému podpisu. Vznikla ve třech barevných variantách: z čirého křišťálu, křišťálu podjímaného ametystem a v nové barvě opál moccasin. Každá z nich bude dostupná v 90 kusech a ponese Havlův podpis.
Vázy vznikají ručně v karlovarské sklárně Moser. Po vyfouknutí skloviny do formy z bukového dřeva se na brusičském pracovišti vytváří dvanáct hran, nejnáročnější částí výroby je pak srdce v hrdle vázy. Skláři je vyřezávají diamantovou pilou pod přesně stanoveným úhlem a následně ručně brousí a leští. U čiré varianty je navíc podpis Václava Havla zvýrazněn 24karátovým zlatem. „Srdce bylo součástí podpisu Václava Havla a stalo se také symbolem, který si s ním mnozí spojují. V podobě skleněné vázy dostává nový význam – vzniká rukama českých sklářů a navazuje na tradici, kterou Václav Havel respektoval a měl rád,“ říká k nové kolekci Dagmar Havlová.
Moser kolekci představil v pražském hotelu Fairmont Golden Prague, někdejším InterContinentalu, který je spojený i s Havlovým příběhem. Právě tam se v prosinci 1989 během zásadních společenských změn několikrát zastavil a jeho výrok „Doufám, že mne tu někdy necháte přespat. Já totiž hrozně rád bydlím v hotelích“ je dnes vystaven v prezidentském apartmá, kde bude nově umístěna také jedna z váz. Z každého prodaného kusu zároveň poputuje pět tisíc korun Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97.