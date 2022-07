Od papírových kartiček ke kryptu a velkému prodeji. České herní studio koupil obří hráč z Hongkongu

Deskové hry s kartičkami, kostkami a figurkami jsou fenomén, který dokáže i dnes porážet digitální zábavu. Stále více se ale světy fyzických deskovek a hraní s moderními technologiemi prolínají. Vsadil na to také Jiří Mikoláš, jehož hry všeho druhu fascinovaly od dětství, a nakonec na nich postavil slušný byznys. Během let se mu podařilo prodat kartičky za desítky milionů, a když k nim připojil atraktivní prvky z kryptosvěta, upekl se z toho nakonec další velký prodej českého herního studia. Obří Animoca si přitom pro jeho firmu Notre Game přišla za pět minut dvanáct.

„Minulé léto jsme byli v situaci, kdy už jsme neměli skoro žádné peníze a hledali cestu, jak z toho ven,“ říká pro CzechCrunch čerstvě čtyřicetiletý Mikoláš. Právě tak se začal psát příběh, který skončil až tím, že dnes již Notre Game stoprocentně patří společnosti, jež se jmenuje Animoca Brands a patří mezi nejvýznamnější hráče v digitální zábavě propojené s kryptoprvky, jako je blockchain nebo NFT. V Česku o ní bylo nedávno slyšet díky tomu, že koupila jiné tuzemské herní studio Gamee, a nyní tu úřadovala znovu.

Kolik za Notre Game rychle rostoucí firma, která sídlí v Hongkongu a má zainvestováno do několika stovek projektů, zaplatila, oficiálně žádná ze stran neprozradila. Podle odhadu CzechCrunche šlo o deal v řádech desítek milionů korun. Pod křídly silného hráče se má nyní naplno rozvinout nejnovější hra zvaná Scratch Lords, na níž Mikoláš se svým týmem pracuje, ale i kvůli pandemii vše nešlo tak rychle, jak by si představoval. Pro přežití firmy nicméně udělal už loni v zimě klíčové rozhodnutí, když ukončil vývoj původní hry Scratch Wars.

Jinak bychom tu už nebyli

Šlo o prvotinu Notre Game, která spočívala v propojení fyzických kartiček s hrdiny a digitálního světa. Uživatel si mohl naskenovat své kartičky do aplikace a dál s nimi interagovat. Primární byl ale pořád fyzický zážitek, respektive nutnost si pořizovat jednotlivé papírové karty. „Pandemie však ukázala, že fyzické karty jsou slepá cesta. Začali jsme proto pracovat na čistě digitální hře, která bude vycházet ze Scratch Wars, ale bude založená na NFT. To nás zachránilo, protože kdybychom v kartičkách dál pokračovali, kupce bychom nejspíš nenašli,“ míní Mikoláš.

Právě na hry s využitím technologií jako NFT, tedy nezaměnitelných tokenů, díky kterým lze i v digitálním prostoru distribuovat unikátní kartičky s jediným vlastníkem, sází Animoca Brands. Firmu založil v roce 2014 hongkongský podnikatel Yat Siu, který se narodil ve Vídni a má za sebou poměrně pestrou historii. Mezi roky 2015 a 2020 byla jeho firma na australské burze, odkud se nakonec musela poroučet, když se dostala do křížku s regulátorem. Podle Siua se burze nelíbilo, že se pohybuje v kryptosvětě. To však jeho firmu nezastavilo.

Foto: Scratch Lords Česká digitální NFT hra Scratch Lords

Dnes má Animoca Brands díky investorům, kteří do ní naposledy začátkem roku vložili téměř 360 milionů dolarů, hodnotu 5,5 miliardy dolarů. Jen pár měsíců předtím přitom byla ani ne poloviční, když od investorů nabírala 65 milionů dolarů. Navíc stále roste. Letos v dubnu koupila lyonskou herní společnost Eden Games a nyní přidala také Notre Game. Jeho zakladatel Jiří Mikoláš říká, že měl také několik nabídek z oblasti mobilních her, ale nakonec se rozhodl pro Animocu kvůli její specializaci na krypto.

Celý deal se přitom domlouval téměř rok, když první námluvy začaly už loni v létě, a pražská firma tak musela kvůli docházejícím penězům omezit svůj vývoj. Mikoláš ale věří, že teď s kolegy vše dožene. Základ nové hry Scratch Lords stojí na té předchozí. Pořád jde o sbírání karet a obchodování s nimi, jen v digitální podobě. S původními fyzickými kartami přitom v Notre Game dokázali v Česku a na Slovensku vytvořit trh o velikosti 60 milionů korun, což je podle Mikoláše na poměry místního trhu velmi slušné číslo.

Myslí si to také investor Jiří Hlavenka, který se s Jiřím Mikolášem zná přes deset let a jeho inovativní fyzické hry se mu vždy líbily. „Sledoval jsem, jak se Scratch Wars dosáhli slušného úspěchu, tak mi přišlo zajímavé se k projektu připojit,“ říká pro CzechCrunch Hlavenka. Předloni tak do projektu vložil blíže nespecifikovanou investici, aby firmě pomohl překlenout složitější období. Nová hra totiž byla pořád v začátcích, nevydělávala, a jelikož původní hru v Notre Game zařízli, potřebovali peníze.

„To, co jsme dokázali se Scratch Wars, nám pak pomohlo také při jednání s Animocou, protože díky tomu viděli, jak dobří a zajímaví jsme a co umíme,“ konstatuje Mikoláš. Pomohlo prý také přimluvení Boženy Řežáb, která už Gamee pod křídly Animocy rozvíjí dva roky a na začátku roku dokázala přilákat investici od největší kryptosměnárny světa. „Máme z toho radost, v Praze teď stavíme herní powerhouse a vnímáme, že jsme pořád teprve na začátku,“ říká pro CzechCrunch šéfka Gamee. Také Mikoláš zůstává dál v čele firmy, která má aktuálně deset členů a měla by se postupně rozrůstat.

K úspěchu celého Notre Game přitom zdaleka nedopomohl pouze Jiří Hlavenka, ale také další známá jména tuzemského byznysu. Mezi prvními rozjezd herního studia podpořili už v roce 2015 v pozici andělského investora fond J&T Ventures a spoluzakladatel Pilulky Petr Kasa. Zatímco druhý jmenovaný svůj podíl prodal v roce 2018, J&T Ventures zůstalo až do letošního prodeje. Celkově několik milionů korun do firmy v průběhu let vložili také investor a minoritní akcionář ČEZu Michal Šnobr a majitel hračkářství Bambule Petr Homolka.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Investor a podnikatel Jiří Hlavenka

A zatímco někteří investoři jako J&T Ventures se rozhodli vzít za prodej svého podílu do rukou nového vlastníka výhradně hotovost, v nabídce byly také akcie Animoca Brands. Pro druhou z nabízených variant se rozhodl zakladatel Notre Game Jiří Mikoláš i třeba Jiří Hlavenka. „Možnost pokračovat mi vzhledem k jejich dalším plánům přišla zajímavá,“ říká známý investor, který ve startupech nejvíce vydělal díky brzké investici do Kiwi.com.

Jelikož se do Notre Game připojil Hlavenka až později, jeho exit by navíc dva roky po vstupu nebyl kdovíjak velký. S akciemi Animocy v ruce věří, že se bude jeho investice dále dobře zhodnocovat. Jde o jeho první investici v kryptosvětě, ale i proto, že je celý trh takzvaného kryptogamingu teprve v rané fázi, věří, že právě díky tomu může svou investici velmi dobře zhodnotit. Třeba jako kdysi v Kiwi.com.

„Některé projekty sice připomínají letadlo a mnoho projektů selže, ale je to dobrá příležitost, protože trh je v rané fázi, a tak si můžete vstupenku do kryptogamingu koupit relativně levně,“ dodává Hlavenka. Při prodeji držel ve společnosti Notre Game pět procent. Třetina firmy patřila Michalu Šnobrovi, necelých třicet procent měl Jiří Mikoláš, přes pětadvacet procent J&T Ventures a zbylých více než šest procent držel Petr Homolka.