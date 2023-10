Od tisků k prodeji originálů. Náš projekt se stal vstupenkou do světa umění, říká šéf startupu 100ks

Uložit 0

Jakub Svoboda přes dvacet let působí v oblasti reklamy a médií. Založil reklamní agenturu Publishers, kterou vede coby kreativní ředitel, v minulosti provozoval také server Tyinternety.cz. A přiznává, že ještě před rokem 2020 by dal dohromady jména jen hrstky žijících umělkyň a umělců. Dnes se s nimi ale pravidelně setkává v jejich ateliérech, povídá si s nimi nejen o tom, co jim vzniká pod rukama, a je důležitou součástí popularizační vlny současného českého umění. Založil totiž startup, jenž díla z českých ateliérů dostává k podstatně širšímu okruhu lidí, než je tomu ve světě originálů.

Stejně jako tomu bylo v mnoha jiných případech, i u Jakuba Svobody došlo ke změně uvažování v hlubinách pandemie covidu. Uvědomil si totiž, že ho doma obklopují prázdné stěny a že pokud by je chtěl zaplnit něčím hodnotným, musel by proniknout do poměrně uzavřeného světa sběratelství a ideálně si najít někoho, kdo by mu s výběrem děl dobře poradil. Jenže ne každý chce hned investovat do originálu. A pokud ano, jak zvolit klíč, podle kterého vybírat?

„Umělecký svět je z mnoha důvodů uzavřený a funguje ve vlastní bublině, takže se do něj někomu, kdo se v něm dlouhodobě nepohybuje, těžko dostává. Říkal jsem si, že mi v Česku chybí služba, která by lidem zpřístupnila umění v dostupné formě a zároveň v co nejlepší možné kvalitě. A tak vznikl projekt 100ks, který už krátce po založení ukázal, že jsem se trefil do uvažování spousty dalších lidí,“ vypráví Jakub Svoboda.

Foto: 100ks Do edice se zapojil také jeden z nejúspěšnějších českých umělců současnosti Krištof Kintera

Z vlastních zdrojů dal nejprve dohromady finance pro testovací projekt, do kterého se mu podařilo dostat první trojici umělců. Z jejich ateliérů se vybrala díla, z nichž posléze vzniklo sto reprodukcí. Ta se následně objevila na e-shopu, kde si je mohli začínající milovníci umění pořídit za pár tisíc korun.

„Když to začalo vypadat tak, že to celé může dávat smysl, oslovili jsme Miton, který se nám podařilo přesvědčit, aby nám pomohl s dalším rozvojem. Investovali do nás jednotky milionů korun, díky kterým jsme mohli výrazně rozšířit nabídku a plnohodnotně projekt rozjet,“ říká Svoboda. Aktuálně má za sebou jeho startup spolupráci se šedesáti umělci a podařilo se mu prodat asi 2 500 reprodukcí. Svoboda si do konce roku dává o tisícovku vyšší cíl, což by obratově vycházelo asi na 20 milionů korun.

Výběr umělkyň a umělců v portfoliu 100ks vychází z doporučení zapojených kurátorů a kurátorek. Kromě kunsthistorika a výtvarného teoretika Petra Vaňouse se startupem spolupracují také kurátorka a teoretička umění Karina Kottová a historička umění Silvia L. Čúzyová. Každý, kdo zabrousí do aktuálního výběru tisků, má tak jistotu, že si může vybírat už jen ryze podle vlastního vkusu, a nemusí přemýšlet na tím, jestli má to které dílo skutečnou uměleckou hodnotu.

„Od umělců a umělkyň, které do toho s námi zatím šli, máme skvělou zpětnou vazbu. Bez výjimky jsou nadšení z kvality tisků, z čehož máme možná vůbec největší radost. Zároveň se jim ale líbí projekt jako takový, tedy to, že zpřístupňujeme lidem umění, které bylo dosud převážně vyhrazené jenom pro sběratele. Jejich díla se totiž prodávají mnohdy i za 200 tisíc korun a více,“ vysvětluje Svoboda.

Z projektu 100ks se ale pro některé klienty stala i vstupenka do světa originálů. Koupili si tisk a po pár měsících přišli na to, že je příjemné se obklopit něčím opravdovým, něčím, co prošlo pod rukama současnému tvůrci nebo tvůrkyni. Rozhodli se tak, že si chtějí pořídit dílo, jehož tisk jim doma visel. „Sami jsme prodali už kolem 25 originálů, které souvisely s tisky v naší edici. Ale k tomu jsme navíc zprostředkovali další nákupy tím, že jsme klienta seznámili s umělcem,“ přibližuje Svoboda.

Ukázalo se, že původní e-commerce projekt může mít i další přesah do hmatatelného světa. Což je něco, co by chtěl novopečený podnikatel v oblasti umění v nadcházejícím roce rozvíjet. Podle Svobody je v této oblasti totiž v Česku stále velký prostor pro zlepšení zákaznické zkušenosti z nákupu. Celý proces může být jednodušší a opět – přístupnější širší veřejnosti.

Foto: 100ks Jakub Svoboda se chce více zaměřit také na prodej originálů

„Prodej umění se bude do jisté míry stále odehrávat v onlajnu, ale poměrně intenzivně ho budeme postupně přetahovat i do reálného světa. Už letos uspořádáme velkou výstavu, která proběhne od 22. listopadu v galerii Ex Post. Půjde o prodejní pop-up, během něhož si budou moci návštěvníci prohlédnout všechny dosavadní tisky společně s několika vybranými originály,“ odhaluje Svoboda.

V nadcházejícím období se budou v projektu 100ks zaměřovat především na expanzi do okolních zemí. Zatím působí v Česku a na Slovensku, přičemž nejsilnějším odbytištěm je Praha – přesto tvoří jen polovinu všech nákupů, zbytek je rozesetý rovnoměrně po celém Česku. Na Slovensku pak klienti nakupují především slovenské umění, Svoboda tak věří, že se podaří 100ks dobře replikovat i v sousedním Polsku, případně dalších sousedních zemích.

Do konce roku přibude v portfoliu ještě minimálně pět nových obrazů a další rok by chtěl Jakub Svoboda pokračovat v představování nových umělkyň a umělců. „Určitě uděláme nové edice i s některými tvůrci, s nimiž jsme už spolupracovali, ale zároveň nechceme točit každý rok stejných dvacet lidí nebo díla, u nichž máme jistotu, že se budou líbit. Tím se rozhodně nechceme svazovat, naopak chceme dát velký prostor dalším tvůrcům,“ uzavírá Jakub Svoboda.