Od virálního videa až po společnou tour. Slovenská zpěvačka Adéla se přidá k Demi Lovato
Růst úspěšné zpěvačky nekončí. Adéla se příští rok přidá k Demi Lovato na jejím turné It’s Not That Deep jako předskokanka.
Slovenská zpěvačka Adéla Jergová, známá jako Adéla, si připisuje další krok ve své rychle rostoucí kariéře. Po vyprodané podzimní tour po Los Angeles, Londýně a New Yorku oznámila, že se přidá k Demi Lovato jako předskokanka na jejím nadcházejícím turné It’s Not That Deep. Sama Demi Lovato na Instagramu Adélu označila za „absolutní hvězdu, která vyrazí dech“.
Obě se potkaly už v září v Los Angeles, kde vzniklo i jejich společné video na TikToku a fotka, kterou Lovato sdílela na svém profilu. Video nasbíralo během několika hodin stovky tisíc zhlédnutí a teď se jejich setkání proměnilo v konkrétní spolupráci. Demi Lovato se na tour vydá po vydání svého devátého alba, které kritici označují za návrat k elektropopovým kořenům. Série koncertů zahrne města jako New York (a jeho slavnou Madison Square Garden), San Francisco či Los Angeles a potrvá od dubna do května příštího roku.
Adéla, která pochází z Bratislavy a poslední roky žije v Los Angeles, se do širšího povědomí dostala díky show Pop Star Academy na Netflixu a později zaujala singly Homewrecked a Superscar. „Pamatuju si, jak mi bylo devět a skákala jsem po pokoji na Give Your Heart a Break. Teď budu skákat na tvém pódiu,“ napsala Adéla k oznámení na Instagramu.