Spala v pokoji nad studiem a skládala hudbu pro neznámé. Teď Slovenka vyprodala koncerty v Los Angeles
Slovenská zpěvačka snila potichu. Prý věděla, že doma by jí nikdo nevěřil. Postupně ale prorazila v USA, teď chystá turné a hlásí vyprodáno.
Slovenská zpěvačka Adéla Jergová, která dnes vystupuje jednoduše jako Adéla, udělala krok, o kterém řada hudebníků a umělců sní roky. Podepsala smlouvu s velkým americkým vydavatelstvím Capitol Records, kde dřív vycházely třeba desky Katy Perry nebo Sama Smithe. A spolu s tím ke konci srpna vydala první EP s globální distribucí. Je jí teprve třiadvacet, ale za sebou má bohaté zkušenosti – od baletní akademie přes reality show na Netflixu až po klip natočený s Grimes, jednou z nejznámějších hvězd alternativního popu.
Poprvé o sobě dala vědět v reality show Pop Star Academy, kterou Netflix uvedl v roce 2024. Šlo o mezinárodní soutěž, v níž korejská agentura Hybe spolu s americkým labelem Geffen hledaly novou dívčí kapelu, z níž by udělaly světové hvězdy. Adéla Jergová se do ní přihlásila doslova poslední den, tip jí dala její učitelka zpěvu Jennifer Dustman, jejíž lekce měla přes Zoom. Ta v začátcích vedla třeba i hvězdu Olivii Rodrigo, jak Jergová prozradila v rozhovoru pro Vogue.
Přihlásilo se přes 140 tisíc uchazeček, ze kterých se jen dvacítka vybraných dostala do Los Angeles – mezi nimi i Jergová. Tam dívky čekaly měsíce intenzivních tréninků zpěvu, tance, image i prezentace, vše pod dohledem kamer. Diváci pak v televizním hlasování rozhodovali o vítězkách, mezi ně se ale Jergová nakonec nedostala. „Bylo to těžké, cítila jsem, že do té skupiny nepatřím. Když mě vyřadili, nepřekvapilo mě to,“ řekla později pro Hey Fomo.
Místo návratu domů ale zůstala v Los Angeles. Jak sama prozradila magazínu Respekt, dočasně bydlela v malé místnosti nad studiem svého učitele ze zmíněné show a živila se psaním pro neznámé hudebníky. Teprve o několik měsíců později vydala svůj první vlastní singl Homewrecked, který i díky spolupráci s producentem Liamem Benayonem rychle překonal milion přehrání. Následovala Superscar, skladba, ve které se přímo vyrovnává se zkušenostmi ze soutěže.
Klip s ostrou choreografií a baletními prvky nasbíral miliony přehrání a ukázal, že zpěvačka má vlastní vizuální jazyk: drzý, provokativní, často pracující se sexualitou. „Nahota mi přijde banální. Baví mě vizuálně provokovat. Pokud si někdo pustí klip jen kvůli tomu, jak vypadám, třeba u toho zjistí, že dělám i dobrý pop,“ citoval ji web Headliner.
Průlom přišel s projektem Machine Girl, respektive jeho krátkou ukázkou na TikToku, která vzbudila virální ohlas. Právě tenhle klip se dostal ke Grimes, kanadské zpěvačce a producentce, která je považována za jednu z nejvlivnějších postav alternativního popu poslední dekády.
Krátce nato se s Adélou sešla ve studiu a spolu se pustily do finální verze klipu, kde už je Grimes podepsaná jako režisérka. Později se stala i její mentorkou. „Ukazuje mi, jak přežít jako žena v tomhle byznysu. Jen možnost pozorovat, jak pracuje, je pro mě obrovská škola,“ dodala Jergová.
Pro mladou zpěvačku to znamenalo nejen prestiž, ale i cenné kontakty. Grimes jí otevřela dveře k dalším producentům a pomohla jí zorientovat se v prostředí, kde se většina nováčků snadno ztratí. A v něm už se Jergová orientuje tak dobře, že se na podzim chystá na svou první tour. Koncertovat bude v říjnu v Londýně, New Yorku a Los Angeles, přičemž ve všech městech hlásí vyprodáno.
Že se jednou vydá do světa, si ale Adéla Jergová vysnila už jako dítě. Byť to doma nedávala tolik najevo. „Snila jsem radši potichu. Slováci by to viděli jako neuvěřitelné a nerealistické, a to by mi ublížilo. Takže jsem si své sny nechala pro sebe a pracovala na nich v tichosti,“ řekla. Vyrůstala v Bratislavě a od tří let se věnovala baletu. Ve čtrnácti nastoupila na prestižní akademii ve Vídni, později pokračovala v Londýně. Balet ji naučil drilu a disciplíně, které později uplatnila v hudbě. Sama říká, že nemusí být nejtalentovanější v místnosti, ale vždycky si to odpracuje.
V tomto duchu si vylepšovala i svoji angličtinu. Sama, z videí na YouTube a amerických seriálů. „Myslela jsem si, že Hannah Montana je Češka, protože byla nadabovaná. Pak mi bratr řekl, že je Američanka. A já pochopila, že hudba, která se mi líbí, vzniká tam,“ vzpomíná v jednom z rozhovorů. Aby předešla předsudkům, naučila se mluvit bez přízvuku: „Věděla jsem, že kdybych zněla cizokrajně, nikdo by mě nebral vážně.“