Odbaví poradu, zadá úkoly a z hodin udělá pouhé minuty. Claude mění i způsob práce ve firmách
Vytvoří zápis, dohledá data či vymyslí časovou osu projektu ještě před koncem porady. Oblíbený AI nástroj uvedl funkce, které potěší hlavně firmy.
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Tým na poradě v Google Meet probírá plán na další čtvrtletí. Když se jeden ze zaměstnanců zeptá, jak si firma vedla loni, nikdo už nemusí slibovat, že čísla později dohledá a pošle. Stačí napsat dotaz do chatu a Claude potřebné údaje záhy vytáhne z firemních aplikací.
Přitom průběžně zaznamenává, na čem se pracovníci během debaty dohodli, a na sdílené tabuli sestavuje vizuální harmonogram jejich plánu. Jakmile schůzka skončí, v claude.ai na ně už čekají poznámky i seznam jednotlivých úkolů, do kterých by se měli pustit. Přesně to slibuje Claude Meetings, který Anthropic 10. listopadu spustil v betaverzi.
Anthropic novou funkci podle serveru Axios zhruba dva měsíce testoval přímo ve vlastní firmě. A dnes už prý nechybí téměř na žádné jejich poradě. Zatím převážně plní úkoly, o které ho lidé sami požádají. Časem má být ale samostatnější, jak tvrdí Nicholas Lin, který v Anthropicu vede produkty pro znalostní práci.
Meetings jsou ovšem jen jednou částí širší sady novinek. Samotného AI účastníka porad si zatím mohou vyzkoušet pouze firmy s předplatným Team nebo Enterprise. Ostatní nástroje, které Anthropic představil, jsou ale dostupné i jednotlivcům s tarify Claude Pro a Max.
Jde o sdílené tabule Claude Whiteboards, tabulky Claude Sheets a datové přehledy Claude Data. Celé trio přitom funguje jako propojený celek. Nápady z Whiteboards lze třeba snadno převést do tabulky a z ní následně vytvořit datový přehled, aniž by člověk musel umělé inteligenci pokaždé znovu vysvětlovat, na čem dosud pracoval.
Anthropic chce tímto způsobem nabídnout i dalším profesím podobnou změnu, jakou programátorům přinesl nástroj Claude Code. Ti podle firmy už nemusí psát kód řádek po řádku. Místo toho Claudovi popíšou, co potřebují, a následně jen kontrolují výsledek. Stejně teď může postupovat marketér, který chystá kampaň, účetní připravující podklady pro vedení nebo personalista plánující nábor. Místo skládání tabulek a prezentací zadají, co potřebují, a ušetřený čas mohou podle Anthropicu věnovat větším cílům.
Digitální vize
Funkce Whiteboards funguje jako virtuální tabule pro společný brainstorming. Jednotliví členové týmu na ni mohou zapisovat své nápady v podobě digitálních lístečků a Claude je následně roztřídí podle témat, uspořádá do časové osy s termíny nebo navrhne kroky, které v plánu chybí.
Claude dokáže obsah tabule převést také do dokumentu či prezentace nebo ho přenést do dalších nástrojů pro týmovou spolupráci a vizuální plánování, například do Mira. Whiteboards lze otevřít i přímo během společných porad, takže Claude může nápady a úkoly zaznamenávat na tabuli rovnou v průběhu diskuze.
Rychlé tabulky
Kdo si ze studijních let odnesl trauma z Excelu, ocení, že Claude zvládne tabulky vytvářet i upravovat za něj. Stačí mu zadat, že tým potřebuje například rozpočet na nábor nových lidí nebo přehled marketingové kampaně, a připraví tabulku se vzorci, několika listy i výběrovými poli s přednastavenými možnostmi. Upravovat ji pak může celý tým společně s Claudem, který buňky, jež změnil, zvýrazní.
Plnohodnotnou náhradu zavedených tabulkových nástrojů v něm ale zatím hledat nelze. Podle serveru WinBuzzer se hodí spíše na jednodušší práci. Na složitější výpočty si tabulku uživatelé mohou stáhnout a pokračovat v Excelu.
Bleskový přístup k faktům
Třetí novinka, Claude Data, se napojuje na firemní systémy a databáze, kde jsou uložené informace o zákaznících, obchodech, financích nebo třeba výsledcích marketingových kampaní. Patří mezi ně například Salesforce, který firmy používají ke správě zákazníků a obchodních vztahů, nebo datový sklad Snowflake, kam si mohou shromažďovat údaje z různých částí svého podnikání.
Uživatel se pak může na čísla jednoduše zeptat a Claude mu odpoví grafem, písemným komentářem nebo krátkým videem s vysvětlením.
Další změna se týká propojení s externími aplikacemi, které firmy běžně používají. Aplikace od firem jako Adobe, Atlassian nebo HubSpot se nově mohou otevřít přímo v Claudovi, vedle samotné konverzace. Uživatel tak může mít otevřenou fotku a požádat Clauda, aby ji vyretušoval nebo přidal efekty, případně aby v PDF zvýraznil či začernil citlivé pasáže. Změny podle Anthropicu vidí přímo v aplikaci, během toho, co je AI asistent provádí.
Jak mohou podobné funkce firmám pomoci, ukazuje Anthropic na příkladech svých zákazníků. Finanční tým společnosti Advantage Solutions dříve podle svého vyjádření strávil přípravou podkladů pro každou prognózu zhruba deset hodin. S Claudem mu to zabere méně než půl hodiny.
Zaměstnanci HubSpotu zase mají návrh e-mailu pro zákazníka připravený do 30 minut od skončení hovoru. A právníci přímo v Anthropicu zkrátili kontrolu marketingových textů ze tří dnů na jeden. Velké firmy s tarifem Enterprise si zároveň mohou ohlídat, kdo bude mít ke kterým nástrojům přístup a kolik za ně může utratit. Správci tak nastaví pravidla podle potřeb jednotlivých týmů i zaměstnanců.
Pro jednotlivce je přístup k tabulím, tabulkám i datovým přehledům součástí tarifu Pro, který vychází zhruba na pětistovku měsíčně. K využívání Meetings je naopak potřeba firemní předplatné, například tarif Team určený pro dva až 150 lidí. Při roční platbě stojí 18 eur (zhruba 440 korun) za uživatele měsíčně, při měsíčním předplatném 21,04 eur (asi 510 korun). Dokumenty, prezentace a designy přitom zůstávají dostupné také v bezplatné verzi.
Anthropic ovšem není jediný, kdo se snaží přesunout kancelářskou práci přímo do AI asistenta. S novinkami přichází několik týdnů poté, co podobné nástroje pro ChatGPT představil OpenAI. A také Google koncem října naučil Gemini vytvářet a upravovat dokumenty přímo v konverzaci s uživatelem. Kancelářské programy se tak postupně stěhují do AI asistentů. Ještě nedávno přitom platil spíše opačný směr.