Šetří hodiny času a využívá ho 30 milionů lidí. Přehlížený pomocník od Googlu teď odvede ještě více práce
Přežvýká stohy dokumentů a připraví přehledný souhrn nebo studijní materiál. NotebookLM se přejmenoval a také se dočkal nových vylepšení.
Stačí nahrát složku dokumentů, několikahodinovou nahrávku nebo desítky odborných studií a tento nástroj se v nich během chvíle zorientuje. Na rozdíl od běžných chatbotů přitom při práci nevychází z náhodných výsledků na internetu, ale především z materiálů dodaných uživatelem. Odpovědi navíc doplňuje odkazy na konkrétní pasáže, takže lze snadno dohledat, odkud jednotlivé informace pochází. Teď NotebookLM prošel jakýmsi faceliftem – dostal vylepšené funkce a rovnou i nové jméno.
NotebookLM od Googlu patří k nejpraktičtějším a nejpřehlednějším AI nástrojům na trhu, přičemž v základní verzi je zdarma. V povědomí širší veřejnosti se přesto stále drží ve stínu známějšího ChatGPT, Claudea od Anthropicu nebo samotného Gemini. O okrajovou vychytávku pro technologické nadšence ale rozhodně nejde. Podle Googlu používá chytrý zápisník více než 30 milionů lidí a přes 600 tisíc firem.
Jeho základem jsou zdroje, které do něj vloží přímo uživatel. Například dokumenty PDF, soubory z Google Disku, odkazy na webové stránky, videa z YouTube nebo zvukové záznamy. NotebookLM si z nich vytvoří znalostní bázi, na jejímž základě staví odpovědi na otázky a plní zadané úkoly.
Z běžných poznámek dokáže připravit studijní podklady, z dlouhé porady vytáhnout nejdůležitější body a z několikahodinového rozhovoru sestavit stručný přehled. Vytváří také myšlenkové mapy, infografiky nebo zvukové a video rekapitulace. Právě ve čtení, třídění a srozumitelném vysvětlování rozsáhlých materiálů dosud spočívala jeho hlavní síla. Google však nyní možnosti svého zápisníku ještě rozšiřuje.
V polovině července společnost oznámila přejmenování NotebookLM na Gemini Notebook a zároveň představila hlubší analýzu vložených materiálů i jejich převod do formátů, se kterými se dá dodatečně pracovat. Podle viceprezidenta Google Labs Joshe Woodwarda zůstane služba samostatným produktem zaměřeným na rešerše, zároveň se však těsněji propojí s ostatními částmi ekosystému Googlu.
Zásadní proměna: Vlastní cloudový počítač
Americká firma nástroj poprvé představila před zhruba třemi lety pod názvem Project Tailwind. Tehdy měl lidem především usnadnit učení. O tři roky později ovšem přerostl v podstatně schopnější pracovní pomůcku. V nové placené verzi by měl například každý zápisník postupně získat vlastní zabezpečené prostředí na serverech Googlu, které pak funguje jako jednoduchý vzdálený počítač.
V praxi to znamená, že umělá inteligence už nebude vložené materiály pouze číst, porovnávat a shrnovat. Dokáže nad nimi také provádět výpočty, třídit rozsáhlá data nebo je převádět do nových podob. Potřebný kód si sama napíše a spustí na pozadí, aniž by uživatel musel umět programovat.
Tuto schopnost využívá funkce Edit Agent. Gemini Notebook díky ní zvládne například analyzovat rozsáhlou tabulku, spočítat výsledky a rovnou z nich vytvořit graf nebo prezentaci. Přímo v chatu dokáže připravit také soubory PDF, textové dokumenty či excelové tabulky. Uživatel přitom nemusí nic nastavovat ani programovat, stačí běžnými slovy popsat, jaký výstup potřebuje.
Nové funkce ale zatím nejsou součástí bezplatné verze. Při spuštění je získali předplatitelé nejvyššího tarifu Google AI Ultra a firemní zákazníci Workspace s přístupy AI Ultra Access nebo AI Expanded Access. Během následujících týdnů je má Google zpřístupnit také webovým předplatitelům verze Pro.
Gemini Notebook se ovšem hodí jak pro pracovní, tak volnočasové aktivity. Třeba při plánování cesty do zahraničí, na kterém jsme nástroj testovali, nezklamal. Z několika různorodých a cizojazyčných zdrojů vytáhl užitečné informace a doporučení, na jejichž základě sestavil přehledný itinerář, infografiku, myšlenkovou mapu i uceleného průvodce.
Stačí, když uživatel založí nový projekt a nahraje do něj podklady, se kterými má software pracovat. V tomto případě vznikl zápisník s názvem Dolomites Summer Itinerary: Peaks, Pasta, and Panoramas, který sestavila umělá inteligence z devíti rozličných zdrojů. Ve skutečnosti by jich ovšem zvládla až 50 při používání bezplatné verze, v placené až 300. Pro srovnání, populární nástroj Claude jich na chat zvládne zpracovat kolem 20, ChatGPT pak zhruba 10. V mixu nahraných dat byly třeba informace z Wikipedie, cestovatelské blogy i videa z YouTube zaměřená na Jižní Tyrolsko a jeho gastronomii. Notebook dokáže pracovat s různými formáty i jazyky a jejich obsah následně propojit v jedné odpovědi.
Umělé inteligenci pak stačilo zadat, že má vytvořit sedmidenní program, v němž každý den spojí jednu horskou túru s konkrétním gastronomickým zážitkem. Nástroj prošel vložené materiály a sestavil detailní harmonogram. Na první den například doporučil výjezd na hřeben Seceda, procházku ke skalám Pieralongia a zastávku na chatě Baita Troier Hütte, která má cestovatele lákat na skvělý jablečný koláč.
I když to zní skvěle, je ale nutné mít na paměti, že ani Notebook od Googlu není neomylný. Zejména ceny, aktuální otevírací dobu, provoz lanovek nebo dostupnost horských cest je potřeba před odjezdem ověřit. Jako základ ovšem funguje skvěle a může i pobavit. Protože jde jakýkoli jeho výstup skrze pár kliknutí převést do dalších formátů, není problém si třeba v zájmu rychlejší orientace nechat z podkladů vytvořit záměrně vtipnou nebo třeba i poněkud dětinskou infografiku, která výlet popíše.
AI navíc do obrázku kromě popisu plánu vměstnala také praktické poznámky nad rámec zadání. Nástroj upozornil například na slabší signál v horách v určitých lokalitách nebo na potřebu mít u sebe peníze v hotovosti, plánuje-li si uživatel dát něco dobrého v horských chatách. Přidal rovněž orientační ceny obědů, lanovek a noclehů.
Pro lepší přehled o celé cestě pak lze vytvořit myšlenkovou mapu. Notebook roztřídil informace do šesti hlavních větví: doprava a logistika, ubytování, lanovky a vstupné, gastronomie a ceny, hlavní výlety a nakonec praktické rady. Uživatel tak nemusí procházet několik článků a videí pokaždé, když chce porovnat například ceny výjezdu na Secedu, Alpe di Siusi nebo půjčení loďky na jezeře Braies.
Budoucnost a ochrana dat
Nové zápisníky lze zakládat také přímo v aplikaci Gemini, odkud se automaticky propojí s Gemini Notebookem. Google je chce brzy napojit i na režim AI Mode ve svém vyhledávači. Z nástroje, který původně hlavně pročítal a vysvětloval vložené materiály, se tak postupně stává plnohodnotné pracovní prostředí. Dokáže upozornit na chybějící informace, provést výpočty a výsledky zpracovat do upravitelné prezentace, tabulky, dokumentu nebo grafu.
S tím ale přichází i otázka, jaké materiály je rozumné do služby nahrávat. Gemini Notebook běží v cloudu, a firmy by si proto měly před vložením záznamů z citlivých jednání, interních tabulek nebo důvěrných dokumentů ověřit, jak Google s jejich daty nakládá a jaké podmínky platí pro jejich tarif.
Běžná práce se zdroji jinak zůstává zdarma. Nejzajímavější novinky, jako je vlastní cloudové prostředí, pokročilé analýzy nebo vytváření upravitelných souborů, však Google zatím nabízí pouze platícím zákazníkům. Zda se časem dostanou také do bezplatné verze, zatím není jasné.