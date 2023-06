Odbočka z úžasné poutě internetem, Mikýř zavítal do AZ-kvízu. Anonymita mu nevyšla

„Já jsem prosil, jestli bych mohl zůstat v anonymitě v případě výhry, protože ty finanční částky potom většinou rozvracejí rodiny,“ reagoval Martin Mikyska poté, co bylo prozrazeno jeho jméno. Moderátorkou. V nesmrtelném AZ-kvízu. V soutěži, kde se vyhrávají tisíce korun. Nebo encyklopedie hub a českých hradů. Ale nevadí, jede se dál. Někdo jako Mikýř, celebrita české internetové scény, se přece nenechá rozházet. A stejně tak ani jeho soupeř na druhém boku pyramidy.

AZ-kvíz je něco, u čeho tak nějak dopředu tušíte, že jeho vysílání nikdy neskočí. Televize českých domácností okupuje od roku 1997 a patří mezi nejpopulárnější divácké soutěže v našich končinách. Česká televize, která za ním stojí, ho ale v posledních letech začíná inovovat, a to tím způsobem, že do něj zve známé osobnosti. Takzvaná artová vydání AZ-kvízu pak asi nejvíce proslavil rapper James Cole a Ventolin, největší propagátor MHD. Kdo neviděl, ještě dnes si to pusťte.

Teď je tady ale nová série – a rovnou do ní zavítala kapacita z oboru internetové zábavy. Ten, který se před lety chopil role detektiva s chutí pitvat všemožné kauzy, které českým internetem proběhly. A ten, který moderuje podcast, jehož obsahová stránka nemá v tuzemsku konkurenci. Martin Mikyska alias Mikýř ze své úžasné poutě internetem odbočil do Brna, respektive do brněnského studia České televize, kde se postavil před Evu Machourkovou.

Ta sehrála klíčovou roli v jeho novém dobrodružství, kladla mu totiž otázky, které by vyšachovaly i sebelepšího vědátora a stratéga. A kladla je nejen jemu – jeho soupeřem v novém vydání populárního kvízu byl Albert Romanutti z hudební kapely Bert & Friends. A evidentně i fanoušek automechaniky. Po představení všech hostů – a nevybíravém prozrazení Mikýřovy identity – se mohlo jít do akce. První otázka následovala druhou, políčka pyramidy se barvila…

Odpověděl Mikýř správně na otázku, jaké sídliště je nejčastějším tématem skladeb rapové formace PSH? A poradil si Bert s odpovědí na dotaz, jaké jsou správné barvy pilulek v Matrixu? A kde se Mikýř naučil tak skvělou francouzskou výslovnost? To nebyla oficiální otázka, spíš jen postřeh redakce. Dále už budeme mlčet, protože pro maximální pobavení je potřeba celou epizodu vidět na vlastní oči. A pochopitelně neprozradíme ani vítěze…