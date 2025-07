Praha chce jiné turisty než ty, co sem míří za alkoholem. Láká je hrou, kde stavíte město s golemem i Kafkou

Uložit 0

Hlavní město Praha rozhodně nemá problém s přilákáním turistů. Ale rádo by oslovilo nejen ty, kteří sem míří za laciným pivem. A tak tuhle jinačí sortu návštěvníků zkouší oslovit docela neobvyklým způsobem – vlastní mobilní hrou. Ta zaprvé zabaví, zadruhé o Praze a jejích památkách i slavných obyvatelích poučí. Jmenuje se Playing Prague, zahrajete si ji zdarma a stvořili ji dost možná ti nejpovolanější herní vývojáři ze studia Charles Games.

Zajímá vás herní průmysl v Česku? Tak se přihlaste k odběru našeho herního newsletteru Good Game! Newsletter Good Game | Poslední vydání Odebírat

Nejsou podepsaní pod obřími videohrami s megalomanskými rozpočty. Ale to neznamená, že by nebyli zkušení. Naopak, kreativní tým z Charles Games – studia, které má kořeny na Univerzitě Karlově – můžete znát díky hrám, které ukázaly divokou historii poválečného pohraničí, protektorátní Čechy v době atentátu na Heydricha, sametovou revoluci či které hravou, ale vážnou formou řešily klimatickou krizi. V jejich hrách se prostě pojí hratelnost s vážnějším či edukativním přístupem.

Novinka Playing Prague je také poučná, ale odlehčenější. „Naším cílem je zachytit atmosféru Prahy, šířit lehkou osvětu a být do jisté míry milý, odpočinkový zážitek,“ říká pro CzechCrunch technický ředitel studia Ondřej Paška. Playing Prague si můžete zdarma stáhnout na Apple i Android. Budete v ní na hrací plán skládat dílky, jejichž správným zkombinováním získáte body i odemknete některou z pražských pamětihodností. Nebo objevíte slavné pražské obyvatele od Kafky až po Golema.

Charles Games hru stvořili ve spolupráci s agenturou Prague City Tourism, jež v metropoli rozvíjí domácí i zahraniční cestovní ruch. Přiznejme si, že především ten druhý jmenovaný nemívá u místních nejskvělejší pověst. Ale i na to vývojáři hry mysleli. „Hra je součástí kampaně, jejímž cílem je oslovit poučené turisty. Návštěva Prahy ve hře je pevně spojená s její kulturou a historií. Myslím, že neosloví někoho, kdo chce přijet jen kvůli levnému alkoholu,“ říká Paška.

„Je pochopitelné, že turisté do Prahy chtějí. Důvodem jsou konec konců i památky, které uvidíte v Playing Prague. Naše hra by lidem měla aspoň trochu říct o místě, kam se chystají. A třeba je i ponouknout k tomu být k tisícileté historii města pokornější,“ míní zástupce studia. A odpovídá i na to, jestli už tak turisty přeplněné město vůbec další propagaci potřebuje. „Problém overturismu silně vnímáme a určitě k němu nechceme jakkoliv přispívat. Chceme Prahu vykreslit jako bohémskou, prémiovou destinaci a přilákat trochu jiný typ turistů, jejichž návštěva městu naopak prospěje,“ dodává Paška.

V našich hrách vždy vyvažujeme to, aby byly přístupné a zajímavé pro široké publikum, ale zároveň neznevažovaly dané téma.

Vývojáře oslovila pražská agentura právě díky v úvodu zmiňovaným úspěšným titulům spojujícím zábavu a informace, za Playing Prague zaplatila 1,5 milionu korun. „Oproti závažnějším tématům, jako je třeba pohnutá československá historie ze hry Svoboda 1945 nebo dětství ve válečném konfliktu z chystané hry We Grew Up in War, je Playing Prague samozřejmě odlehčenější. Ale to neznamená, že jsme si nelámali hlavu s tím, jak Prahu ve hře vyobrazit co nejvěrněji,“ říká Paška.

Což podobně jako v případě těchto her – nebo třeba u titulu Beecarbonize, v němž bojujete s klimatickou změnou – znamenalo konzultace s odborníky. Aby info, které při hraní odemykáte, bylo přesné i turisticky lákavé. Ale i když Charles Games měli primárně na starost hratelnost a Praha odbornost, úplně striktní rozdělení to nebylo: „Od nás například vzešel nápad do hry dát Věru Čáslavskou.“ Tahle spolupráce se každopádně ukázala jako úspěšná, Playing Prague nedávno oslavilo milník deseti tisíc stažení.

Odlehčení tématu oproti vážným historickým hrám také pro Charles Games znamenalo i lehčí změnu přístupu k práci. „Nechali jsme se inspirovat nejen digitálními hrami, ale i těmi deskovými a karetními. Ty má část týmu velmi v oblibě,“ popisuje Paška. „A člověk si od náročných témat chce taky sám trochu odpočinout. V našich projektech to je vždy o vyvažování mezi tím, aby byly přístupné a zajímavé pro široké publikum, ale zároveň neznevažovaly dané téma,“ dodává.

To bylo vidět například u zmiňovaného Beecarbonize nebo u titulu Velvet 89 o sametové revoluci. „Troufám si tvrdit, že Beecarbonize je velmi atraktivní hra s hravým vizuálem a v kombinaci s populárním žánrem karetní strategie může jinak závažné téma předávat jiným způsobem. Záměr Velvetu 89 se sametovou revolucí byl také takový. A i když je Playing Prague o něco méně vážná, snad je tam vidět podobný tvůrčí přístup,“ uzavírá Ondřej Paška z Charles Games.