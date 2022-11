Odepsáno. Velký fond ocenil své peníze v kryptoburze FTX na nulu. Trh se chvěje stále výrazněji

Je to celkem stručný dopis následovaný dovětkem, že informace obsažené v něm jsou tajné. A přesto se po internetu rozšiřuje podobně rychle, jako se vyvíjí samotná situace. Fond Sequoia ho nakonec veřejně vydal sám. Chtěl zřejmě vykřičet do světa totéž, co rozeslal svým komanditním partnerům: že účetně snižuje hodnotu všech peněz, které doteď měl v kryptoměnové burze FTX, na čistou nulu. A že s ní nemá nic společného. Bylo to jen malé procento kapitálu společnosti, ale pravděpodobně jeden z největších nerealizovaných zisků v padesátileté historii této firmy.

Sequoia dopisem oznámila, že předpokládá, že ze 150 milionů dolarů, které do projektu poslala, neuvidí vůbec nic. A dá se očekávat, že podobné dopisy rozesílají další společnosti, které sem dřív poslaly peníze – BlackRock, Tiger Global, Insight Partners či Paradigm, píše TechCrunch.

Jsou to fondy rizikového kapitálu a s určitou možností, že investice nevyjdou, se automaticky počítá. Ale množství peněz, které se tu nejspíš právě teď proměňují v čisté nic, je obrovské. Naposledy investoři ocenili hodnotu celého FTX na 32 miliard dolarů. To je v přepočtu skoro 800 miliard korun.

„Podnikáme v oblasti rizika. Některé investice překvapí svým růstem, jiné poklesem. Takovou zodpovědnost nebereme na lehkou váhu a při každé investici, kterou realizujeme, provádíme důkladný průzkum a prověrku. V době, kdy jsme investovali do FTX, jsme uskutečnili důkladný proces prověřování. V roce 2021, kdy jsme investovali, dosáhla FTX tržeb ve výši přibližně jedné miliardy dolarů a provozního zisku víc než 250 milionů dolarů, jak bylo zveřejněno v srpnu 2022,“ vysvětluje Sequoia.

FTX se dostalo do problémů poté, co na veřejnost začaly prosakovat (různě podložené) zprávy o tom, že obchodní sestra firmy má problémy s likviditou a je s FTX příliš úzce provázaná. Přisadila si kryptoměnová burza Binance, která byla velkým konkurentem FTX a která má se společností dlouhou a zajímavou historii. A taky historicky velký balík tokenů, kterého se začala zbavovat, a tak rozhýbala trh. Když bylo FTX dole, uvedla, že svého rivala odkoupí.

Foto: Binance Changpeng Zhao, zakladatel Binance

To se stalo předevčírem. Včera FTX zastavilo výběry a jeho zakladatel přiznal, že shání osm miliard dolarů. Binance přitom během 24 hodin ze svých plánů zase odstoupila.

Miliarda sem, miliarda tam

„Včera pravděpodobně zbankrotovala čtvrtá největší kryptoburza světa, FTX,“ píše rovnou Václav Dejčmar, investor a spolumajitel finanční skupiny RSJ. Situace je podle něj extrémní i v tom, že burza patří člověku, „který se v posledním roce profiloval jako krypto-génius, respektive krypto-Ježíš“, popisuje Sama Bankmana-Frieda. Když byl někdo ze světa krypta v problémech, systém prý zachraňoval, nebo se tak alespoň tvářil.

„Miliarda sem, miliarda tam… Bývalý odchovanec hedge fondu Jane Street Capital ve svých 30 letech zářil a nepřestával fascinovat. Ještě toto pondělí se jeho majetek odhadoval na 16 miliard dolarů. Nyní těžko říct, zda má ten samý člověk vůbec víc než miliardu. Každopádně jde ve vztahu k objemu majetku o nejrychlejší či nejmohutnější zchudnutí miliardáře v historii, a tak se krypto-anděl, který se přes noc proměnil v krypto-ďábla, alespoň něčím zapíše do historie,“ předvídá Dejčmar.

Podle něj je situace pro kryptosvět nejasná, o bitcoin se ale nebojí. „Celá tato legrace se ho prakticky nijak netýká,“ říká. „Z pohledu bitcoinové filosofie a historie představuje jen další vlnku v rozbouřeném moři,“ dodává.

Přesto může, jak dodává, situace otřást vírou v celý systém. „Krypto ztratilo další mediální osobnost. Lidé potřebují náboženství a důvěryhodné bohy,“ říká. Vysvětluje, že za poslední dva roky se z bitcoinu stal poměrně mainstreamový investiční nástroj. Předpovídá, že pokud klesne pod 10 tisíc dolarů za kus, znamená to, že by se mohl možná i navždy vrátit zpět „geekům a nerdům“. Zatím se kryptoměny skutečně výrazně propadají už třetí den za sebou, tedy po celou dobu rychlé, ale o to výraznější kauzy.

„Pokud chcete můj osobní tip, řekl bych, že se to z mnoha důvodů nepřihodí, velcí hráči naopak využijí současné situace a od určité cenové úrovně začnou nakupovat. Ale situace ve světě je natolik složitá a kauza Sama Bankmana-Frieda natolik nepříjemně načasovaná, že podobný vývoj nelze vyloučit. Příštích pár dní bude zajímavé sledovat,“ uvádí Dejčmar.