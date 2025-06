Odmala chtěl být youtuber, tak odešel z práce a projel USA stopem. Dnes jeho cesty sledují statisíce lidí

Uložit 0

Vojta Pechar alias Mullet na tripu se vyučil jako strojař, pak dal ale v práci výpověď a rozhodl se projet Spojené státy stopem a bez peněz. Všechno to zároveň natáčel na sítě. „Už dřív jsem stopoval a dělal content pro kamarády. Buď to byly reelska nebo jsme si jen fotili storíčka s kámošema, se kterýma jsme stopovali,“ vypráví v nové epizodě podcastu Režim nerušit o začátku své influencerské kariéry.

Sbalil si batoh a odletěl do Spojených států s desetníkem v kapse. Chtěl zjistit, jestli dokáže bez peněz dojet z New Yorku až do Los Angeles, a u toho ještě dělat content. „Dostal jsem v práci na dva měsíce neplacený volno a jel,“ popisuje. A rozhodnutí cestu i natáčet? To zas tak náhodné nebylo – Vojta chtěl být prý youtuber už odmala.

Při cestě stopem spal v hamace nebo jen tak na zemi, jídlo mu kupovali cizí lidé. „Spát na veřejnosti je takovej můj fetiš. Beru to tak, že je to dobrodružství a to mě na tom baví,“ směje se. Noci ale vždycky jednoduché nebyly – jednou kolem Vojty běhaly i pumy. „Měl jsem navíc chřipku a musel jsem se vyspat, takže jsem se prostě otočil na druhej bok a usnul. Předtím jsem se ale extrémně bál,“ vypráví.

Po návratu z Ameriky už mu narůstali sledující a Vojtu tak napadlo, že se vydá za další výzvou. Vybral si stopování s gaučem po Česku. „Měl jsem v hlavě, že bych s tím gaučem projel každý krajský město,“ říká v podcastu. To se mu nakonec podařilo – s gaučem na kolečkách spal i na zastávkách nebo kruháčích a podíval se s ním i na hokejový zápas rodných Pardubic.

Před pár měsíci odjel Mullet na tripu do Jižní Ameriky, tentokrát s přítelkyní – tam ale už nechtěl nic riskovat. Přesto během cesty potkaly dvojici i punkové momenty: „Strávili jsme den v luxusním resortu v Panamě – paní, která nás ten den vezla, nás pozvala k sobě na pokoj, protože jsme se s přítelkyní brutálně spálili, nechali nás spát na druhé posteli.“

V podcastu mluví i o bezpečnosti při cestování. „Myslím si, že holky můžou stopovat, když si vyberou bezpečnou zemi. Ale občas se dějou věci, který neovlivníš, a můžeš bejt kluk nebo holka, to je jedno.“

