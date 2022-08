Ohebný tablet, monitor a laptop v jednom jde do prodeje. Zenbook Fold od Asusu míří i do Česka

Na začátku roku tchajwanský výrobce elektroniky Asus poprvé ukázal svůj ohebný hybridní stroj Zenbook Fold 17 OLED. Nyní tuto kombinaci tabletu, notebooku i monitoru uvádí na trhy, mezi kterými nebude chybět ani Česko. Za u takto velkých zařízení stále mimořádnou ohebnost si ale i mimořádně zaplatíte.

Není to první ohebný laptop na světě, ale mezi podobnými přístroji je podle výrobce největší. Asus Zenbook Fold 17 OLED rozšiřuje stále nevelkou nabídku elektroniky, která je flexibilní nejen konceptuálně svými možnostmi, ale i skutečně – je to hybridní zařízení s pantem, díky kterému se z rovného tabletu promění třeba na kompaktnější notebook. Nebo se ohne do tvaru připomínajícího knihu. A to bez fyzického přerušení obrazovky v ohybu.

V lednu poodhalená novinka se nyní dočkala oficiálního uvedení a už brzy si ji budou moci užít i první zájemci z Česka. Zástupci společnosti Asus pro CzechCrunch potvrdili, že v tuzemských obchodech se Zenbook Fold představí v posledním čtvrtletí tohoto roku, tedy dost možná už jen za pár týdnů. Podobně výjimečná jako jeho schopnosti však bude i jeho cena. Asus Zenbook Fold 17 OLED vyjde zájemce na 89 990 korun.

Za ty však nadšenci do méně obvyklých technologických udělátek dostanou půl tuctu způsobů použití v jednom. Takovým číslem Asus prezentuje možnosti Zenbooku Fold, ačkoliv je jasné, že některé se při běžné práci dočkají jen omezeného využití či se oproti jiným liší spíš jen kosmeticky, než že by se jednalo o transcendentální transformaci uživatelského zážitku.

Foto: Asus Hybridní notebook či tablet Asus Zenbook Fold

Fold tak lze používat plně rozložený jako klasický tablet s velkorysou úhlopříčkou 17,3 palce. Nebo ho můžete popadnout jako knihu a ohnout ve hřbetu pro komfortnější čtení. Dalším způsobem je otočení do horizontální polohy, vysunutí integrovaného stojánku a používání Zenbooku coby monitoru. V takovém případě oceníte bezdrátovou klávesnici s touchpadem, která je součástí balení.

Ta se hodí i pro další režimy přístroje. „Na výšku“ nastavený Fold totiž jde v půli ohnout a horizontální část zakrýt právě klávesnicí. Zenbook pak promění k vám nahnutou horní polovinu obrazovky v menší monitor kompaktního laptopu s úhlopříčkou 12,5 palce. Když klávesnici v tomto rozložení odejmete a použijete bezdrátově, získáte spodní část zpět coby druhý monitor. A konečně takto ohnuté zařízení se zcela obejde i bez fyzických kláves, na bližší části displeje si prostě vyvoláte klávesnici virtuální.

Výrobce udává, že přístroj vydrží třicet tisíc ohnutí, tedy poměrně nepravděpodobný objem zhruba třiceti ohybů každý den po celý rok. Flexibilita navíc není jediným lákadlem zařízení, už jeho plný název vyzrazuje, že nabídne i kvalitní obrazovku pro sledování filmů a televizních soutěžních pořadů. Zenbook 17 Fold OLED je vybavený displejem s rozlišením 2 560 × 1 920 pixelů (v rozevřeném režimu) a obrazovou technologií OLED, která pomalu, ale jistě proniká z televizí a telefonů i do monitorů a notebooků.

S hmotností 1,5 kilogramu (bez třísetgramové klávesnice) se Zenbook 17 OLED pohybuje na úrovni třeba čtrnáctipalcového Macbooku Pro. Hardwarová výbava čítá procesor 12. generace od Intelu i7-1250U, až 16 GB operační paměti a gigabajtové SSD úložiště. Na okraji zařízení s rozměry 378,5 na 287,6 milimetru a tloušťkou při rozevření okolo centimetru jsou dva Thunderbolt porty i audio jack.