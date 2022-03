Fantazijní svět spisovatele George R. R. Martina, který většina lidí zná pod názvem seriálové adaptace Hra o trůny, je natolik rozsáhlý, že mu nestačí jedna knižní sága o sedmi dílech s vyššími stovkami stran. Vedle hlavní série Píseň ledu a ohně tak v roce 2014 vyšla doplňková kniha Svět ledu a ohně s rozsáhlými mapami a ilustracemi Sedmi království. Teď Martin láká na druhou část, jež slouží jako obrazová historie dynastie dračích jezdců Targaryenů – The Rise of the House of Dragon.

Vzestup rodu Draka, jak lze název novinky přeložit do češtiny, představí přes 180 nových ilustrací ukazujících období dlouho před událostmi slavného seriálu HBO. Fiktivní kontinent Západozemí (v originále Westeros) a jeho Sedm království tehdy s pomocí draků dobyl Aegon Targaryen, který se také stal jejich vládcem. Po období relativního míru však přichází zkáza rodu Targaryenů ve velké občanské válce označované jako Tanec draků.

Těm, kteří svět „amerického Tolkiena“ sledují blíže, to vše bude dobře známé už z knihy Oheň a krev, prvního svazku plánovaných dvoudílných dějin mocného rodu. „Pokryje to samé období, ale více encyklopedickým stylem podobným tomu ve Světu ledu a ohně,“ napsal o novince The Rise of the Dragon Martin na svém blogu.

#TargaryenThursday We’re so excited to announce The Rise of The Dragon, a lavish visual history of House Targaryen – the iconic family at the heart of HBO’s Game of Thrones prequel series, House of the Dragon – featuring over 180 all-new illustrations! https://t.co/TxUWpjqQV8 pic.twitter.com/BjrngZ0NJ5 — George RR Martin (@GRRMspeaking) March 17, 2022

Nepůjde tedy, jak to ostatně zčásti platí i pro Oheň a krev, o klasické ucelené vyprávění jako spíš o prozkoumání historických detailů Západozemí. Čtenáři fantasy podobné publikace, poskytující širší kontext hlavnímu ději, mohou znát také například z takzvaných dodatků k Pánovi prstenů nebo Silmarillionu od J. R. R. Tolkiena. Jak už zaznělo, The Rise of the Dragon bude obsahovat podstatně více ilustrací.

Nová kniha má vyjít v říjnu letošního roku, což je zajímavé i pro ty, jež nutně nemají zájem si ji koupit. Příběh rodu Targaryenů totiž pokrývá chystaný seriál od HBO Rod draka, který je adaptací Ohně a krve. Prozatím není známo, kdy očekávaná televizní novinka vyjde, a termín vydání komplementární knihy by ho mohl přinejmenším naznačovat. Natáčení Rodu draka skončilo teprve v únoru, premiéra spíše ke konci roku je tedy pravděpodobná.

Prozatím jsme ze seriálu mohli vidět jen několik oficiálních fotografií a krátkou upoutávku odhalující některé z hlavních postav. Soudě podle nich samotné dobývání Sedmi království spíše neuvidíme a Rod draka bude místo toho sledovat politický boj o moc vedoucí nakonec k občanské válce. První řada bude mít deset dílů.

George R. R. Martin nedávno sdílel svoje první dojmy z jedné epizody, kterou v ještě nedokončené formě viděl. „Je to temné, silné a drásavé. Přesně tak, jak mám epické fantasy rád,“ napsal. Sám v poslední době pracoval na chválené videohře Elden Ring a postupně dává dohromady také šestou knihu série Píseň ohně a ledu s názvem The Winds of Winter (Vichry zimy), na kterou fanoušci čekají už deset let.