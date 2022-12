Ostravští ajťáci spojují síly. Softwarová K2 kupuje polovinu ve vývojářské skupině Sluno

Konsolidace na trhu IT firem nadále pokračuje a zásadní novinku oznámily dvě ostravské společnosti – K2 Capital, která poskytuje software a služby v informačních technologiích, kupuje poloviční podíl ve firmě Sluno, jež nabízí informačně technologické a poradenské služby v oboru obchodu, logistiky a distribuce. Hlavní přínosy svého spojení se skupinou Sluno vidí K2 primárně v lepším řízení skladů či nasazování robotů a rozšíření implementačních kapacit.

Výši transakce společnosti nekomentují. Společnost U & Sluno (matka Sluno) ve své výroční zprávě uvedla, že loni dosáhla tržeb 231 milionů korun a čistého zisku 20,3 milionu korun, K2 Capital měla podle výroční zprávy tržby 348 milionů a čistý zisk 72 milionů korun. Podle odhadu CzechCrunche se vzhledem k aktuální makroekonomické situaci a tržnímu dění cena transakce mohla pohybovat nad úrovní sta milionů korun s tím, že valuace U & Sluno byla pravděpodobně v řádu nižších stovek milionů.

Společnosti novinku označují za jednu z nejzásadnějších akvizic poslední doby v tuzemském IT, a to zejména v kontextu velikosti obou firem – Sluno mělo téměř sto a K2 téměř dvě stě zaměstnanců. Výraznější transakcí v tomto ohledu byl ale zářijový prodej majoritního podílu za stovky milionů korun v Abra Software zakladatele Jaroslava Řasy do rukou německé investiční skupina Elvaston.

Například obří akviziční jízda české miliardové skupiny Seyfor Martina Cíglera, donedávna známé jako Solitea, se nicméně na rozdíl od aktuální transakce mezi K2 a Slunem většinou týká jen menších hráčů s jednotkami nebo nižšími desítkami zaměstnanců.

Foto: K2 Zástupci K2 a Sluno při podepisování smlouvy

K2 a Sluno byly založeny v Ostravě shodně v roce 1991. „Vsadily na oblast softwaru, informačních technologií a zlepšování řízení procesů ve firmách. Obě společnosti jsou také stoprocentně vlastněny českými majiteli, zaměstnávají stovky lidí a dodávají svá řešení nejen českým firmám, ale v posledních letech stále častěji rozvíjejí své aktivity také v zahraničí,“ uvedla Jana Czapková ze společnosti U & Sluno. Mezi zákazníky Sluno patří obchodní řetězce Albert, Makro, Tesco, Tamda, Hornbach nebo COOP, K2 i proto vidí hlavní přínosy primárně v oblasti řízení skladů či nasazování robotů.

„Hledali jsme partnery, kteří by nám byli schopni pomoci s vývojem, ale v průběhu spolupráce se ukázalo, že k sobě máme byznysově i hodnotově opravdu blízko a že se v mnoha věcech doplňujeme. Pak už byl krůček k tomu dojít k majetkovému provázání,“ uvedl předseda představenstva skupiny K2 Petr Schaffartzik. Dodal, že značka Sluno bude nadále vystupovat pod svým jménem, ale nově se stane partnerskou firmou K2.

„Když jsem se před čtyřmi lety stal předsedou představenstva Sluno, uvědomoval jsem si, že směrem do budoucna by bylo dobré mít možnost se opřít o strategického partnera. Abychom byli schopni zajišťovat další impulsy pro budoucnost firmy. Proto jsem oslovil poradenskou firmu a začali jsme společně s ní hledat potenciální partnery,“ uvedl Jiří Novák, který od srpna roku 2021 skupinu Sluno vlastnil.

Sluno před dvěma lety svou činnost rozšířilo o automatizaci v podobě autonomních a RPA robotů, jež automatizují rutinní práci lidí a jednou z hvězd oboru je i původem rumunský UiPath, na jehož úspěchu se investičně podíleli i Češi. „Oblast robotizace je jedna z věcí, kde je Sluno dále než my. Určitě chceme jejich know-how v této oblasti postupně začlenit i do nabídky pro naše stávající zákazníky,“ uvedl většinový majitel a jeden ze zakladatelů skupiny K2 Luděk Vydra.

Novým předsedou představenstva mateřské společnosti skupiny Sluno, U & Sluno a.s., se od prosince stává Miroslav Krupa, který dosud zastával pozici ředitele. Druhým členem představenstva pak bude ředitel K2 Software Tomáš Szkandera. Dosavadní stoprocentní vlastník a předseda představenstva Jiří Novák přechází do pozice člena dozorčí rady, ve které jej doplní člen dozorčí rady K2 Capital a jednatel společnosti K2 connect solution Marek Kučera.

S přispěním ČTK